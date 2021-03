Une nouvelle étude menée par l’Université de Bristol a révélé que les crocodiles avaient subi une « évolution rapide », les faisant prospérer sur terre et dans les océans. Alors que les crocodiles modernes sont des prédateurs vivant dans les rivières, les lacs et les zones humides qui se nourrissent de poissons, de reptiles et d’oiseaux, une nouvelle recherche publiée dans la revue Actes de la Royal Societyrévèle que les anciens crocodiles étaient beaucoup plus variés en raison de leur évolution rapide. Le mystère derrière – pourquoi les crocodiles ont-ils survécu à l’attaque d’astéroïdes qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années – est censé être résolu avec cette étude, affirmant que certains crocodiles étaient adaptés à vivre dans les océans comme les dauphins et que d’autres vivaient sur la terre aussi vite. – les mangeurs de plantes en mouvement.

Des chercheurs de l’Université de Bristol et de l’Université Harvard ont étudié plus de 200 crânes et mâchoires, ainsi que des fossiles de l’histoire de 230 millions d’années des crocodiles et de leurs parents disparus. Les variations de forme des crânes et des mâchoires parmi différentes espèces ont été étudiées pour analyser la vitesse à laquelle les groupes de crocodiles changeaient avec le temps.

Les résultats révèlent que certains groupes de crocodiles éteints, y compris les thalattosuchiens ressemblant à des dauphins et les notosuchiens terrestres, ont évolué rapidement au cours de millions d’années, subissant de nombreux changements dans leurs crânes et mâchoires devenant semblables à des mammifères.

Cela suggère également que les crocodiles, les alligators, les gharials, les seuls crocodiliens vivants, ont évolué régulièrement au cours des 80 derniers millions d’années et ne sont pas des « fossiles vivants » car il n’y a « aucune preuve d’un ralentissement de leur évolution ».

Le Dr Stephenie Pierce, professeur agrégé de biologie des organismes et de l’évolution à l’Université de Harvard, a expliqué que les anciens crocodiles venaient dans une «bruine de fermes» et «étaient adaptés pour courir sur terre, nager dans l’eau, craquer des poissons et même mâcher des plantes.»

Elle a dit Courrier quotidien que l’étude montre que «les crocodiles éteints se développent rapidement et dominent de nouvelles niches écologiques sur plusieurs millions d’années».

Le Dr Tom Stubbs, qui a dirigé l’étude, a déclaré que les crocodiles et leurs ancêtres sont un «groupe incroyable pour comprendre l’élévation et la diminution de la biodiversité». Il a ajouté qu’il existe aujourd’hui 26 espèces de crocodiles, dont la plupart se ressemblent, mais il existe «des centaines d’espèces fossiles avec des variations spectaculaires, en particulier dans leur appareil d’alimentation».

Le professeur Michael Benton, qui a également contribué à l’étude, a déclaré qu’il n’est pas clair pourquoi les crocodiles modernes sont «si limités dans leurs adaptations». Il explique que «leurs archives fossiles montrent leurs capacités étonnantes, y compris un grand nombre d’espèces dans les océans et sur terre».