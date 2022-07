Les crocodiles pleurent-ils vraiment ? L’histoire des larmes de crocodile

L’expression «larmes de crocodile» vient d’un vieux mythe selon lequel les crocodiles versaient des larmes en mangeant leur proie. Selon certaines sources, le mythe est né vers les années 1200 lorsqu’un religieux a écrit que si un crocodile trouvait un homme au bord de l’eau, il le tuerait. Il verserait d’abord des larmes pour l’homme mais finirait par l’avaler.

Un autre mythe sur les crocodiles est que les animaux sont des créatures très rusées. L’histoire raconte qu’ils ont versé des larmes pour montrer une fausse culpabilité ou un chagrin pour tromper leur proie. Grâce à la science, les experts ont prouvé que ces mythes ne sont pas exacts. Bien que les crocodiles versent des larmes, ils le font parce que le liquide les aide à se nettoyer les yeux.

Les larmes sont libérées par les conduits lacrymaux (chez l’homme et certaines autres espèces) ou d’autres glandes similaires et forment un film sur l’œil composé de trois composants : le mucus, l’eau et l’huile. Le mucus recouvre la surface de l’œil et aide à l’adhérence du film, l’eau fournit une solution saline naturelle fournissant des protéines et des minéraux essentiels, et l’huile empêche l’œil de se dessécher.

Les humains sont la seule créature connue qui verse des larmes émotionnelles; le terme «larmes de crocodile», qui fait allusion à la fausse démonstration d’émotion d’une personne, dérive de l’habitude inexplicable des crocodiles de verser des larmes en mangeant.

Les larmes, cependant, remplissent des fonctions importantes autres que le deuil. Ils aident la vue en lubrifiant l’œil et en le débarrassant de la saleté. Ils aident à protéger l’œil contre les infections et à nourrir la cornée, la couche externe transparente de l’œil dépourvue de vaisseaux sanguins.

Le terme larmes de crocodile est récemment devenu populaire avec l’affaire Amber Heard et Johnny Depp. Beaucoup ont appelé Amber à utiliser des larmes de crocodile pour culpabiliser les gens en leur faisant croire son histoire, bien que cela n’ait pas fonctionné et à la fin, Johnny a remporté le procès.

