Les crocodiles engagés dans une bataille brutale maintiennent les internautes accrochés à la vidéo jusqu’à…

La nature obéit à une règle, c’est-à-dire la survie du plus fort. On voit souvent des animaux de la même espèce se battre pour la possession territoriale, la nourriture, la reproduction et le pouvoir sur l’autre. De même, une vidéo qui a retenu l’attention des utilisateurs des médias sociaux montre deux crocodiles engagés dans un jeu de pouvoir alors qu’ils se battent brutalement.

Téléchargée sur Twitter par un compte nommé The Dark Side of Nature, la vidéo désormais virale a suscité des réactions horrifiées de la part des internautes.

pic.twitter.com/FGXiFbFaky – Le côté obscur de la nature (@TheDarkNatur3) 23 août 2022

La vidéo de 22 secondes s’ouvre sur la vue de deux crocodiles près d’un plan d’eau. L’un des crocodiles semble être en mode attaque alors qu’il ouvre grand la bouche, projetant ses dents noueuses. Le reptile rampe alors vers l’autre crocodile et, d’un mouvement rapide, enfonce ses dents dans la queue de son adversaire, prenant le crocodile au dépourvu.

Cependant, à peine le reptile a-t-il mordu la queue de son ennemi que ce dernier se retourne presque par réflexe et insère ses dents acérées dans le crocodile. Au fur et à mesure que la vidéo progressait, les deux reptiles ont été repérés dans une bataille féroce se mordant l’un l’autre, n’acceptant pas sa défaite alors qu’ils roulaient dans l’eau.

Le combat sauvage a continué même dans l’eau alors que les deux crocodiles se tournaient et se retournaient, chacun essayant de se dégager de l’autre. La vidéo se termine sur une note décevante, car le public ne sait pas qui gagne la bagarre.

La vidéo a laissé les utilisateurs de Twitter terrifiés et curieux en même temps. Alors qu’un utilisateur a affirmé “J’ai besoin de savoir qui a gagné”, un autre a fait remarquer : “Ne commencez pas, pas de problème, il n’y aura pas de problème.”

j’ai besoin de savoir qui a gagné — Sumayya (@NotSumayya) 23 août 2022

Ne commencez pas, aucun problème ne sera pas un problème. – phastman (@ phastman91) 23 août 2022

Cependant, ce n’était pas la première fois que les internautes assistaient à de dangereuses batailles d’animaux. Dans un autre cas, un crocodile a été vu attaquant un zèbre traversant une rivière. Bien que le zèbre ait mené un combat courageux, le crocodile a fini par réussir et a réussi à tuer sa proie.

