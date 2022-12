Les critiques se sont moqués de Sunak pour avoir demandé à un sans-abri s’il était en affaires. Les critiques ont tort | Simon Hattenstone et Daniel Lavelle

OLorsque Rishi Sunak a demandé à Dean, un sans-abri dans un refuge, s’il était en affaires et voulait entrer dans le secteur financier, de nombreux libéraux se sont empressés de le ridiculiser. Angela Rayner a joyeusement posté le vidéo, le qualifiant d'”atroce”. La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, a déclaré: “Combien de plus ce premier ministre pourrait-il être déconnecté?” Ceux d’un tempérament plus sympathique ont qualifié la conversation de “gênante”.

Bien sûr, Sunak a la réputation bien méritée de ne pas être en contact avec les “gens ordinaires”. Dans un documentaire de la BBC de 2001, Sunak, alors âgé de 21 ans, s’est vanté de l’étendue de ses amitiés. Il a dit : “J’ai des amis qui sont aristocrates, j’ai des amis qui sont de la classe supérieure, j’ai des amis qui sont, vous savez, de la classe ouvrière”, avant de se reprendre immédiatement. “Et bien non travail classe.”

Il porte des chaussures en daim Prada à 450 £ (une bonne affaire selon les normes Prada) et des costumes Henry Herbert à 3 500 £ sur mesure. Et il y a la petite affaire de sa fortune personnelle. Lui et sa femme héritière de la technologie, Akshata Murty, valent environ 730 millions de livres sterling. Il n’est évidemment pas l’un des nôtres, comme aurait pu le dire Margaret Thatcher.

La triste réalité est qu’au cours des prochaines années, nous verrons probablement plus de personnes avec des entreprises en faillite se retrouver sans abri

Il s’agit d’un homme tellement éloigné du monde quotidien qu’il semble aimer les jeux de rôles dans le secteur des services. En 2020, il s’est fait passer pour un serveur à Wagamama pour promouvoir son programme malheureux (et fatal) «manger au restaurant pour aider» après le verrouillage. Maintenant, il sert un anglais complet avec le sourire. Ce qui a commencé comme un coup de pub commence à ressembler dangereusement à un fétiche. Et il était là vendredi dernier devant les caméras, servant le petit-déjeuner aux déprimés quand Dean est apparu.

Mais arrêtez-vous un instant : le ridicule était-il juste ? Son échange très ridiculisé avec Dean au refuge pour sans-abri Passage à Londres était-il vraiment si gênant ou inapproprié? Le Premier ministre et ancien banquier de Goldman Sachs supposait-il que Dean était l’un des siens, ou le traitait-il simplement avec respect ?

Regardez à nouveau l’échange : “Êtes-vous en train de régler l’économie ?” Dean a demandé à Sunak.

“Eh bien, c’est exactement ce que j’essaie de faire”, a répondu le Premier ministre en lui servant un petit-déjeuner anglais très complet. À présent, ils s’appelaient par leur prénom.

Dean : “Meilleur pour les affaires.”

Sunak : « Avez-vous… travaillez-vous en entreprise ? Voulez-vous des fruits ?

Dean : « Non, je suis sans abri. Je suis en fait une personne sans abri. Mais je suis intéressé par les affaires.

Sunak : « Ouais ? Quel genre d’affaire?”

Dean : « J’aime la finance. C’est bon pour la ville. Quand la finance et tout marchent bien, nous réussissons tous bien à Londres.

Sunak : « Ouais, c’est tout à fait vrai. Donc je travaillais dans la finance en fait.

Dean : « Ouais, j’ai entendu. Ancien banquier d’affaires.

Sunak : “Est-ce quelque chose dans lequel vous aimeriez vous lancer ?”

Dean : « Ouais, ça ne me dérangerait pas. Je ne sais pas. J’aimerais d’abord passer Noël.

Qu’est-ce que Sunak a dit de si faux ? Il était bavard, engagé et a répondu à l’intérêt de Dean pour les affaires en parlant de sa propre expérience. Pourquoi Dean n’aurait-il pas dû être en affaires ou avoir une entreprise et tomber dans des moments difficiles ? Beaucoup de gens d’affaires l’ont fait et le font à un rythme accéléré.

En octobre, l’Office for National Statistics a signalé que les insolvabilités d’entreprises en Angleterre et au Pays de Galles avaient atteint un sommet en 13 ans au cours des trois mois précédant la fin juin, avec 5 629 insolvabilités – le chiffre trimestriel le plus élevé depuis 2009, lorsque le Royaume-Uni était en proie à la crise financière mondiale.

L’insolvabilité empêche les personnes de payer leur loyer ou leur hypothèque. Ne pas être en mesure de payer un loyer ou une hypothèque mène à l’itinérance. Ce n’est pas une équation compliquée. La triste réalité est qu’au cours des prochaines années, nous verrons probablement de plus en plus de personnes ayant des entreprises en faillite se retrouver sans abri.

Le fait que cette conversation soit devenue une source d’hilarité pour tant de gens en dit plus sur nous et nos préjugés que sur Sunak. Cela suggère que nous pensons que tous les sans-abri sont d’un type («dossers»), qu’ils n’ont pas droit à des aspirations et qu’ils sont incapables d’avoir eu un passé réussi. Il vous suffit de cliquer sur l’un des nombreux liens vers “des personnes riches et célèbres qui étaient sans abri dans le passé” pour réaliser à quel point cela n’a aucun sens.

Lorsque nous avons rendu compte de la vie de personnes décédées sans abri en Grande-Bretagne pour notre série The Empty Doorway, nous avons dressé le portrait de Hamid Farahi Alamdari, un physicien doué qui avait postulé pour devenir l’assistant de Stephen Hawking à l’Université de Cambridge. Il s’est retrouvé sans abri, vivant dans une voiture.

Les gens ne sortent pas de l’utérus avec un autocollant “sans-abri” étiqueté sur eux. La vie arrive. Les choses tournent mal – relations, travail, logement, santé mentale.

Plutôt que de se moquer de Sunak, nous devrions peut-être le féliciter d’avoir réalisé que les sans-abri ont un passé et peuvent avoir un avenir parfaitement prometteur. Et maintenant, il peut mettre son argent là où il parle en aidant des gens comme Dean à sortir de l’itinérance (nous serons heureux de lui présenter Projets Logement d’abordqui aident les gens à reconstruire leur vie) et dans le monde de la finance et des affaires.