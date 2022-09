Comme nous l’avons vu hier avec les premières vidéos de premier regard pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 ProApple a donné aux critiques une première expérience pratique avec l’Apple Watch Series 8 avant la sortie officielle du portable vendredi, les YouTubers mettant l’appareil à l’épreuve après son annonce la semaine dernière lors de l’événement spécial “Far out” d’Apple.

L’Apple Watch Series 8 dispose d’un nouveau capteur de température corporelle, Crash Detection pour détecter quand un utilisateur a été impliqué dans un incident de véhicule, un tout nouveau mode basse consommation pour offrir jusqu’à 36 heures de performances de la batterie, la même conception globale que la précédente Apple Watch Series 7, et plus encore.

Disponible en magasin à partir de demain, l’Apple Watch Series 8 est disponible en aluminium et en acier inoxydable, Apple proposant des options de boîtier Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED pour les modèles en aluminium, et des finitions Graphite, Silver et Gold pour les modèles en acier inoxydable.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 commence à 399 $ (US). Comme pour la génération précédente d’Apple Watch Series 7, la nouvelle Apple Watch Series 8 est disponible en deux tailles : 41 mm et 45 mm.

Image: iJustine