Les critiques rejettent le choix de Shenseea comme ambassadeur de la marque Sunshine Snacks

Shenseea et Nicholas Lok Jack, PDG du groupe Associated Brands, lors de l’annonce de la nomination de l’artiste de dancehall et de son fils comme ambassadeurs de la marque Sunshine Snacks en Jamaïque le 25 septembre. Crédit photo : Sunshine Snacks Instagram –

Sunshine Snacks, de Trinité-et-Tobago, a engagé l’artiste jamaïcain de dancehall et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux Shenseea et son fils de huit ans Rajeiro « Raj » Lee comme ambassadeurs de la marque pour ces collations populaires.

Cependant, certains critiquent Associated Brands, la société mère de Sunshine Snacks, pour avoir choisi Shenseea, affirmant que ses chansons la rendent inapte à promouvoir la marque auprès des enfants.

Sunshine Snacks, lancé en 1977, en a fait l’annonce à l’AC Hotel Kingston en Jamaïque le 25 septembre.

Le duo mère-fils, qui compte près de huit millions de followers sur Instagram, deviendra le visage de la marque non seulement dans leur pays d’origine, mais aussi à la Barbade, en Guyane et au TT.

S’exprimant lors du lancement médiatique, Shenseea a déclaré qu’elle considérait cela comme une collaboration authentique, car elle se souvenait que la marque faisait partie de son enfance.

« Sunshine Snacks nous a apporté un incroyable soutien grâce à ses produits au fil des années. Moi aussi, j’ai grandi avec leurs produits.

« J’ai hâte de travailler autant avec vous, car c’est aussi un partenariat authentique. En plus du fait que j’ai également grandi avec cela, ce serait bien pour moi de vous aider à promouvoir votre marque car je la connais et je peux vous représenter au maximum.

Le partenariat a débuté lors d’un événement intitulé Shenseea’s Birthday Festival, organisé le 27 septembre.

L’artiste international a représenté des marques telles que Carib Brewery, Telecom, Boom, Pepsi-Cola et d’autres.

Ce n’est pas non plus la première incursion de Lee dans le rôle d’ambassadeur de la marque. Il a également été un influenceur pour la célèbre marque locale de boissons gazeuses Chubby au cours des quatre dernières années.

Alors que de nombreux adeptes de Sunshine Snacks ont exprimé leur soutien à la collaboration, certains ont critiqué le fait qu’elle soit la sélection de la marque.

Les commentateurs ont estimé que Shenseea était une figure inappropriée pour représenter une compagnie pour enfants et l’ont accusée de favoriser la promiscuité dans sa musique.

Certains commentaires sur Instagram incluent : « C’est une entreprise très hypocrite qui fait la promotion de collations pour enfants. Parrainer un artiste qui favorise le fait d’avoir plusieurs partenaires féminins en même temps.

« N’est-ce pas commercialisé auprès des enfants ? N’y avait-il pas quelqu’un de plus sain ?

Le militant Umar Abdullah, leader du mouvement First Wave, a déclaré le 3 octobre qu’il était « profondément consterné » par le choix de Sunshine Snacks de Shenseea et de son fils.

« Cette approbation irresponsable démontre un manque alarmant de valeurs morales, éthiques et familiales qui devraient constituer le fondement de toute entreprise réputée. »

Il a qualifié les chansons et l’image de Shenseea d' »hypersexualisées ».

« La chanson à succès Foreplay de Shenseea, en particulier, promeut des idées dangereuses qui n’ont pas leur place dans un produit destiné aux enfants. Des paroles telles que ‘Me nah go lie to yuh, mi afi tell yuh, mi love it when yuh finger meh’ sont choquant et inapproprié, signalant un échec catastrophique du jugement de la part des responsables de cette décision », a déclaré Abdullah dans un communiqué.

Newsday a contacté Associated Brands et un responsable a déclaré qu’une déclaration serait faite, mais cela n’avait pas eu lieu au moment de la publication.

Nicholas Lok Jack, PDG d’Associated Brands Group, a décrit le partenariat comme « un mariage » lors du lancement en Jamaïque en septembre.

« Nous ne sommes peut-être pas toujours d’accord, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. Notre objectif est de faire connaître les Caraïbes au monde et nous ferons tout notre possible pour y parvenir », a déclaré Lok Jack.

Avec un reportage de Kristen-Le Chelle Winchester