Les critiques préviennent que la nouvelle «taxe de luxe» d’Ottawa sur les voitures, les avions et les bateaux coûteux pourrait se retourner contre lui

La taxe de luxe d’Ottawa sur les voitures, les avions et les bateaux à prix élevé entre en vigueur aujourd’hui, malgré les avertissements de certains critiques selon lesquels la mesure nuira à l’économie et s’avérera plus problématique qu’elle n’en vaut la peine.

À partir de jeudi, les voitures de luxe et les avions personnels avec des prix de vente de plus de 100 000 $ et les bateaux à usage personnel avec des étiquettes de prix de plus de 250 000 $ seront frappés d’une taxe de 10 à 20 %.

La mesure a reçu l’approbation finale en juin dernier et est devrait générer 163 millions de dollars de nouveaux revenus par an.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a défendu la taxe mercredi à la veille de son lancement après avoir visité une installation de transport à Calgary.

Elle a cité les sommes considérables qu’Ottawa a dépensées «pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens et pour maintenir l’économie en marche» pendant la pandémie de COVID-19 avant de mentionner spécifiquement la nouvelle taxe.

La ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a défendu la taxe de luxe lors d’une tournée en cours en Alberta mercredi. (Bill Graveland/La Presse canadienne)

“Je pense qu’il est tout à fait raisonnable de dire à quelqu’un qui a 100 000 dollars à dépenser pour une voiture ou un avion, ou 250 000 dollars à dépenser pour un bateau : ‘Vous devez payer une taxe de 10% pour aider tout le monde'”, a déclaré Freeland. lors d’une conférence de presse après sa tournée.

“Je pense que c’est formidable pour les Canadiens de réussir. C’est formidable pour les Canadiens d’être prospères. Je pense aussi que les gens qui s’en sortent vraiment bien devraient se sentir à l’aise pour soutenir les autres.”

Les entreprises demandent : pourquoi pas les VR aussi ?

Mark Delaney est directeur des ventes et du marketing dans une entreprise de Vernon, en Colombie-Britannique, qui fabrique des bateaux d’une valeur allant jusqu’à 500 000 $. Il a déclaré que la taxe saperait un boom des ventes de bateaux qui a commencé lorsque les gens étaient coincés à la maison pendant les fermetures de COVID-19.

Delaney a déclaré que la taxe arrive à un moment où l’inflation fait grimper le coût des pièces pour les bateaux. Il a averti que la mesure nuirait aux entreprises touristiques et pourrait inciter les acheteurs, dont beaucoup sont eux-mêmes propriétaires d’entreprises, à réfléchir à deux fois avant d’acheter.

“Ils ont l’impression d’avoir payé plus que leur juste part de charges sociales et de tout ce qu’ils font chaque jour dans leur entreprise”, a déclaré Delaney. “Et donc être frappé… avec cette taxe, ce n’est certainement pas nous mettre très bien en valeur auprès du client.”

Delaney et Pat Sturgeon, qui vendent des voiliers coûtant jusqu’à 700 000 $ à Mississauga, ont déclaré qu’il était injuste que d’autres articles coûteux, tels que les véhicules récréatifs, ne soient pas également touchés par la taxe.

“Beaucoup de mes clients ne sont pas nécessairement des clients fortunés. En fait, la plupart d’entre eux ne sont que des gens ordinaires qui essaient de réaliser un rêve”, a déclaré Sturgeon.

“La seule chose que j’espère, c’est que le gouvernement découvrira que cette taxe ne fonctionne pas, qu’elle ne crée pas plus de revenus, qu’elle leur coûte en fait plus d’argent, qu’ils finiront par la supprimer.”

Taxer une «approche chargée»: économiste

Don Drummond, ancien sous-ministre adjoint fédéral chargé de la politique budgétaire et ancien économiste en chef de la Banque TD, a déclaré que la taxe pourrait engendrer des “industries artisanales” autour des personnes qui tentent de la contourner.

“Quoi que vous définissiez comme le seuil d’un bateau ou de tout autre produit de luxe, quelqu’un fera quelque chose pour le contourner”, a déclaré Drummond. “C’est une perte de temps pour les consommateurs. Et c’est une perte de temps pour les agents du fisc.”

Don Drummond est un ancien sous-ministre adjoint de la politique fiscale du gouvernement fédéral. (Jovan Matic/CP)

La taxe de luxe sera difficile à vendre, a-t-il dit, car, contrairement à une taxe sur le tabac, elle ne vise pas à améliorer les résultats en matière de santé. Et il existe déjà des mécanismes pour taxer les riches, a ajouté Drummond.

“Ce n’est pas comme si ces articles étaient particulièrement dangereux pour les individus ou la société”, a-t-il déclaré à propos des bateaux, des voitures et des avions à prix élevé.

“Le taux marginal d’imposition des particuliers à revenu élevé est déjà supérieur à 50 %. Si vous vouliez 60 ou 70 %, ce serait la bonne façon de procéder.

“Mais [the luxury tax] est une approche chargée. Il ne s’agit pas seulement de dire : « Nous voulons que les plus aisés paient plus d’impôts. Nous disons que nous voulons qu’ils paient plus d’impôts sur des choses très spécifiques, même loin d’être tous des produits de luxe.”