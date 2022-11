Les critiques politiques et des droits de l’homme se font plus fortes à l’approche de la Coupe du monde au Qatar

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement , y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. À partir de la semaine prochaine, nous proposerons également une couverture du drame sur et en dehors du terrain de la Coupe du monde. Rejoignez-nous!

Ce gigantesque projet de construction a invariablement attiré l’attention sur le bilan du pays en matière de droits du travail. Quatre-vingt-cinq pour cent des 3 millions d’habitants du Qatar sont des travailleurs étrangers, et une part considérable de cette cohorte sont des travailleurs migrants issus de communautés pauvres d’Afrique de l’Est, d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est. Bien avant que le Qatar ne remporte la candidature à la Coupe du monde, des groupes de défense des droits ont documenté les abus et les conditions difficiles infligés à ces migrants, qui constituent une sous-classe permanente dans les monarchies du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis.

Un examen extérieur a révélé une série de problèmes dans le secteur du travail, allant des problèmes de conditions de logement aux maladies liées à la chaleur, aux salaires manqués et autres abus des employeurs. Depuis qu’il a remporté la Coupe du monde, le Qatar a révisé sa législation du travail, introduit un salaire minimum plus élevé que la plupart des pays de la région et a prétendu abolir le système notoire de “kafala”, une politique d’asservissement de facto qui régit les droits des migrants. travailleurs dans certains pays arabes.

Les responsables qatariens et de la FIFA exhortent les plus d’un million de fans qui devraient arriver dans le pays à atténuer leurs critiques politiques et à respecter le tournoi pour son caractère historique unique.. Pour de nombreux Qataris, la posture des fans, des célébrités et des politiciens d’ailleurs pique l’hypocrisie. En 2018, lorsque la Russie a accueilli le tournoi, il n’y avait sans doute pas ce niveau de condamnation de la part des autres autorités sportives et des fans. L’examen du bilan plus large de la Russie en matière de droits de l’homme ne semblait pas non plus aussi intense que l’éblouissement actuel du Qatar – même si le régime du président Vladimir Poutine alimentait une guerre séparatiste en Ukraine et commettait des crimes de guerre en Syrie à l’époque.