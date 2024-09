Les critiques ont vu Transformers One, et on ne peut cacher ce qu’ils pensent du préquel animé de Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry

Le duo de base de Transformers One, Orion Pax et D-16, et les retombées de leur amitié brisée fournissent une étincelle occasionnelle, mais malgré les efforts de son casting vocal impressionnant et une performance exceptionnelle de Brian Tyree Henry, cette histoire d’origine animée montre rarement plus que ce qui saute aux yeux. Son esthétique inspirée de G1 est cool à petites doses, mais Transformers One a régulièrement du mal à suivre ses robots transformateurs à travers l’action. Bien que la tragédie de la rivalité historique d’Optimus Prime et Megatron aurait pu sembler plus grande que nature, Transformers One se contente principalement de jeux de mots sans enthousiasme et de batailles cybertroniennes à peine lisibles qui auraient pu nécessiter une transformation majeure avant de se dérouler.