Les critiques ont vu le film, et beaucoup le considèrent comme l’un des meilleurs films d’horreur de l’année.

Je suis déçu de devoir avouer que The Substance manque de ces deux aspects : le côté « oh non, ils ne l’ont pas fait » et la force intellectuelle. Les métamorphoses charnelles dont le spectateur est témoin, encore et encore, alors qu’Elisabeth Sparkle, interprétée par Moore, s’injecte la « substance » jaune-verte éclatante pour son échange hebdomadaire d’identité avec Sue (Margaret Qualley) deviennent de plus en plus abjectement dégoûtantes à mesure que les conditions physiques et morales des deux femmes se dégradent. Mais le fait même de changer d’identité signifie à chaque fois la même chose : Elisabeth a vendu son âme, et sa dernière chance de bonheur terrestre, pour s’accrocher à l’illusion de la jeunesse éternelle, tout cela au service d’un patriarcat cruel et insatiable. Après deux heures et vingt minutes de variations flamboyantes et répugnantes sur ce thème bien connu, même le spectateur le plus fort et le plus féministe pourrait être excusé de marmonner : « On a déjà compris. »