Les critiques internationales se multiplient – ​​DW – 11/06/2023

Depuis l’attentat terroriste de Hamas le 7 octobre qui a fait plus de 1 400 morts en Israël, Israël a bombardé la bande de Gaza dans le but de détruire le groupe militant.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) affirment avoir attaqué des centaines de positions du Hamas par des frappes aériennes et lancé une offensive terrestre. il y a plusieurs jours.

Selon les autorités de Gaza, contrôlée par le Hamas, plus de 10 000 Palestiniens, pour la plupart des civils, sont morts jusqu’à présent dans les bombardements israéliens.

Le Hamas est un groupe militant que l’UE, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres pays ont désigné comme organisation terroriste. Il gouverne la bande de Gaza depuis 2007.

Alors que l’Allemagne et les États-Unis ont été plus discrets dans leurs critiques sur les tactiques de l’armée israélienne à Gaza, d’autres gouvernements ont été moins réservés. Certains ont annoncé des changements dans leurs relations diplomatiques et économiques avec Israël, les analystes suggérant que le siège de Gaza par Israël équivaut à une punition collective et que des crimes de guerre y ont été commis sous loi humanitaire internationale.

Afrique du Sud : la position de l’ambassadeur israélien est “intenable”

Lundi de cette semaine, le gouvernement sud-africain a retiré son ambassadeur et son personnel diplomatique d’Israël « pour consultation », après avoir qualifié ses bombardements en cours sur la bande de Gaza de « punition collective ».

Le rappel d’un ambassadeur indique le mécontentement politique d’un pays à l’égard d’un autre, et le rappel est souvent officiellement appelé « une consultation ». Cela signifie que les hauts ministres du gouvernement peuvent alors consulter personnellement l’ambassadeur sur des sujets critiques. C’est généralement temporaire et ne signifie pas qu’un pays a complètement rompu ses relations diplomatiques ; souvent, le personnel de l’ambassade reste dans l’autre pays et continue à y répondre aux besoins de ses citoyens.

Les Sud-Africains sont également mécontents des propos tenus par l’ambassadeur d’Israël dans leur pays, dans lesquels il a critiqué les habitants qui avaient exprimé leur inquiétude face au bombardement israélien de Gaza et au nombre élevé de morts parmi les civils. Un haut responsable a déclaré aux médias locaux que la position de l’ambassadeur israélien en Afrique du Sud pourrait en conséquence devenir « intenable ».

Jordanie : pas d’ambassadeur jusqu’à la fin de la « guerre »

Jordan a longtemps été considéré comme un médiateur clé entre Israël et le Territoires palestiniens. La semaine dernière, la Jordanie a rappelé son ambassadeur pour protester contre « la guerre israélienne contre Gaza ».

L’ambassadeur d’Israël à Amman, qui n’y est actuellement pas en poste, a reçu l’ordre de ne pas revenir tant qu’Israël n’aurait pas mis fin à la « catastrophe humanitaire sans précédent » dans l’enclave de Gaza.

Jusqu’en 2020, la Jordanie et Egypte étaient les deux seuls pays de la région à entretenir des relations diplomatiques avec Israël.

Bahreïn : une relation floue

En 2020, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont été les deux premiers États du Golfe à accepter des relations diplomatiques avec Israël. Jeudi dernier, le gouvernement de Bahreïn a confirmé qu’il avait rappelé son ambassadeur d’Israël et que celui-ci était parti “il y a quelque temps”. Il ajoute que les liens économiques avec Israël ont également été rompus.

Israël a nié ces affirmations, affirmant que les liens avec Bahreïn restaient « stables ». Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn n’était pas disponible pour commenter.

Turquie : Israël rappelle des diplomates

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait initialement tenté de proposer ses services en tant que médiateur entre le Hamas et Israël. Cependant, plus récemment, il s’est rangé du côté des territoires palestiniens, soutenant le Hamas en tant que « combattants de la liberté » et critiquant Israël pour ses « crimes contre l’humanité ».

En réponse, Israël a rappelé tout le personnel diplomatique d’Ankara. Turquie puis a rappelé samedi son envoyé en Israël.

Bolivie : les liens diplomatiques rompus

Au-delà du Moyen-Orient, les pays d’Amérique latine réagissent également aux bombardements israéliens en cours sur Gaza. L’Argentine et le Brésil ont récemment intensifié leurs critiques quant à l’impact des bombardements israéliens sur les civils.

La Bolivie est allée plus loin. Initialement, le gouvernement bolivien avait appelé à une désescalade à Gaza, sans condamner explicitement l’attaque du Hamas du 7 octobre. Entre-temps, la Bolivie est devenue le premier pays d’Amérique latine à rompre ses relations diplomatiques avec Israël en raison de ses actions militaires à Gaza.

L’ancien président Evo Morales a appelé son gouvernement à déclarer Israël « État terroriste » et à Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement soient jugés devant le Cour pénale internationale pour « génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé la Bolivie de « s’aligner sur l’organisation terroriste Hamas ».

Chili : les « punitions collectives » critiquées

Chili a condamné l’attaque terroriste du Hamas dès le début, mais a appelé les deux parties à éviter une escalade qui ferait souffrir les civils.

La semaine dernière, le Chili a condamné les opérations israéliennes comme étant une « punition collective contre la population civile palestinienne à Gaza » et a rappelé son ambassadeur. La diaspora palestinienne au Chili est la plus importante d’Amérique du Sud, avec environ 500 000 personnes.

Colombie : les liens économiques en jeu

Le ministère des Affaires étrangères de Colombie a publié une déclaration dans laquelle il « condamne avec véhémence le terrorisme et les attaques contre des civils » en Israël. Le président colombien Gustavo Petro a alors appelé à plusieurs reprises à « la pleine reconnaissance des deux États par toutes les nations du monde » et a rencontré l’ambassadeur palestinien en Colombie, Raouf Almalki, ainsi que l’ambassadeur israélien, Gali Dagan.

Colombie a reconnu les territoires palestiniens comme un État en 2018. l’un des 139 membres de l’ONU de l’avoir fait.

Sur le réseau social X, anciennement Twitter, Petro a déclenché un débat houleux en comparant les actions d’Israël à celles de l’Allemagne nazie.

En réponse, Israël a suspendu toutes les ventes et fournitures de matériel de défense et de sécurité et de services associés à la Colombie. Le pays latino-américain utilise ces livraisons pour lutter contre les groupes armés nationaux.

À son tour, Petro a menacé de rompre les liens économiques avec Israël et a rappelé son ambassadeur pour des consultations.

Honduras : l’ambassade reste ouverte

Vendredi, le Honduras est devenu le dernier pays sud-américain à rappeler son ambassadeur d’Israël. Le gouvernement hondurien a expliqué qu’il avait pris cette mesure en raison de « la grave situation humanitaire dont souffre la population civile palestinienne dans la bande de Gaza ».

L’ambassade du pays en Israël restera ouverte et le Honduras surveille la situation, a déclaré son gouvernement.

Cet article a été traduit de l’allemand.