Les utilisateurs de médias sociaux ont dû rappeler à l’animateur de CNN, Jake Tapper, l’histoire de son réseau en matière de reportages malhonnêtes et d’invités en disgrâce après qu’il ait déclaré qu’il ne permettrait pas à l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany de participer à son émission parce qu’elle ment.

Interrogé dimanche par un autre animateur de CNN, Brian Stelter, sur la qualité décroissante des informations qu’il a pu obtenir des invités de la Maison Blanche, Tapper a déclaré: «Il y a des gens qui sont… si mensongers, je ne les mettrais pas en ondes. Kayleigh McEnany, je ne l’ai jamais réservée. Jason Miller de la campagne Trump, je ne le réserverais jamais.

Ce ne sont que des gens qui racontent simplement des mensonges de la façon dont, vous savez, la plupart des gens respirent.

McEnany a répondu sur Twitter, appelant les commentaires de Tapper «Attaques personnelles sans fondement et sans preuve.» Elle a ajouté que le vrai problème de Tapper est, «Je ne fuit pas, je ne mens pas, mais je dénonce les mensonges des médias (c’est-à-dire le canular de collusion de CNN Russie).»

Ceci est une séance de thérapie pour un réseau brisé, et @jaketapper est assez paresseux pour participer en lançant des attaques personnelles sans fondement, avec des preuves ZERO. Le vrai problème de Jake: Je ne fuit pas. Je ne mens pas. Mais j’appelle les mensonges des médias (c’est-à-dire le canular de collusion de CNN Russie!) Https://t.co/Gz0RWbwhJZ – Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) 27 décembre 2020

Les utilisateurs de Twitter se sont moqués de Tapper pour avoir interdit McEnany sur la base de l’allégation selon laquelle elle ment en hébergeant des invités tels que l’avocat du porno accusé Michael Avenatti et le représentant américain Adam Schiff (D-Californie). « Mon Dieu, c’est comme s’ils n’avaient aucun souvenir du tout, » un commentateur a dit.

Mon Dieu … c’est comme s’ils n’avaient aucun souvenir du tout … pic.twitter.com/GA1lS6cwKR – Sean O (@ Sean_O_914) 27 décembre 2020

«N’ont-ils pas donné une tribune à un suprémaciste blanc, un vrai? A demandé la chroniqueuse australienne Rita Panahi. « Alors il y a ça, » a-t-elle ajouté, publiant une photo de Stelter interviewant Avenatti au sujet de sa stratégie de campagne présidentielle.

N’ont-ils pas donné une tribune à un suprémaciste blanc, un vrai? Puis il y a ça 😂 pic.twitter.com/5JSJ3HCnkv – Rita Panahi (@RitaPanahi) 27 décembre 2020

Compte tenu de son propre dossier de faux rapports, les commentaires de Tapper ont frappé certains observateurs comme un manque de conscience de soi. «Jake Tapper a besoin d’une intervention», Joel Pollak, rédacteur en chef de Breitbart News, a tweeté.

Ce ne sont rien de plus que deux personnages pathétiques essayant de se convaincre qu’ils sont pertinents – Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) 27 décembre 2020

L’avocate de campagne de Donald Trump, Jenna Ellis, a appelé Tapper et Stelter, « Rien de plus que deux personnages pathétiques essayant de se convaincre qu’ils sont pertinents. »

Aussi sur rt.com MSM annonce que l’équipe de communication dirigée par des femmes de Biden constitue une avancée majeure … bien que Trump en ait déjà une en place

Un autre observateur était d’accord, disant qu’ils étaient « Comme deux idiots au lycée qui parlent de pourquoi ils ne sortiraient pas avec la pom-pom girl en chef qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir de toute façon. »

C’est hilarant. Comme deux dorks en haute scho qui parlent de pourquoi ils ne sortiraient pas avec la pom-pom girl en chef qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir de toute façon – Lottie Sawyers (@LottieSawyers) 27 décembre 2020

Mais l’auteur de gauche Kurt Eichenwald a accusé McEnany de «Mensonge implacable» et a dit que contrairement à son patron, elle n’est pas « Assez déséquilibré » de penser qu’elle dit la vérité. « Vous êtes le pire et le plus malhonnête attaché de presse de l’histoire américaine, » il a dit.

La différence entre votre mensonge implacable, Kayleigh – ainsi que votre violation de la loi implacable (Voir, Hatch Act) – est que, contrairement à votre patron, vous n’êtes pas assez déséquilibré pour penser que vous dites la vérité. Vous êtes le pire et le plus malhonnête attaché de presse de l’histoire américaine. – Kurt "Les masques sauvent des vies" Eichenwald (@kurteichenwald) 27 décembre 2020

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!