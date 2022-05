Les critiques explosent sur le plan de feux d’artifice nocturnes de Niagara Falls

Les chutes du Niagara sont sans aucun doute l’une des attractions touristiques les plus populaires au Canada. Sa beauté et ses merveilles, ainsi que d’autres attractions de la région, contribuent à alimenter l’économie locale avec plus de 2 milliards de dollars de revenus chaque année. Cependant, la région abrite également une variété de personnes, d’animaux de compagnie et d’animaux sauvages, des populations que Niagara Falls Tourism semble oublier car il donne la priorité aux visiteurs par rapport aux locaux.

À partir de dimanche, l’organisation prévoit d’envahir le ciel avec des feux d’artifice, de déranger les résidents, de terroriser les animaux et de polluer l’environnement, à 22 heures tous les soirs jusqu’au 10 octobre. Alors que l’événement est censé être simplement amusant et divertissant pour ces visiteurs très importants , les appels à annuler les 144 jours de feux d’artifice se font de plus en plus entendre.

Dans un récent rapport de City News, certains résidents de Niagara ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des mois de feux d’artifice nocturnes, notamment un exploitant de garderie et un enseignant d’enfants ayant des besoins spéciaux. Les feux d’artifice sont connus pour provoquer la peur et la panique chez certaines personnes, y compris les nouveaux arrivants de pays déchirés par la guerre, les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et d’autres sensibilités, les anciens combattants et autres personnes atteintes de SSPT, et les nouveau-nés.

Les défenseurs des animaux sont également inquiets. Dans une lettre adressée à Niagara Falls Tourism, le groupe de défense PETA a demandé l’annulation de l’événement. Le groupe déclare que les feux d’artifice poussent souvent les chiens à grimper ou à creuser pour sortir des cours “alors qu’ils essaient frénétiquement d’échapper au chaos, ce qui entraîne une augmentation du nombre d’animaux errants dans les refuges, ce qui pèse davantage sur les ressources communautaires”.

Sur son site Web, la Toronto Humane Society décrit les feux d’artifice comme « le mot F » du monde des animaux de compagnie. » Pour les animaux de compagnie, déclare-t-il, “qui n’ont aucune idée de ce qui se passe ou à quoi s’attendre – les feux d’artifice sont des chocs soudains d’un volume terrifiant. Ils peuvent faire paniquer un animal pendant des heures après la fin du spectacle.

Les explosions peuvent également être préjudiciables à la faune. “Les animaux sauvages peuvent devenir désorientés, confus et paniqués”, explique Lesley Fox, directrice exécutive de l’organisation de défense de la faune, The Fur Bearers. « Les grondements et les crépitements bruyants perturbent et modifient le comportement des animaux. Les animaux peuvent fuir leurs tanières ou leurs nids, les obligeant à se heurter à la circulation ou à voler dans des bâtiments. Les feux d’artifice peuvent également séparer les familles car les parents peuvent avoir besoin d’abandonner leurs petits pour trouver la sécurité.

Les animaux d’élevage pris au piège peuvent également se blesser en tentant de fuir les écuries, les granges ou les clôtures, en raison de la panique provoquée par les feux d’artifice.

Bien qu’impressionnants, les feux d’artifice finissent par faire exploser les déchets, causant encore plus de dégâts en crachant des toxines nocives dans l’air et en jonchant les écosystèmes locaux de morceaux de métal et de plastique. Imaginez les chutes et les environs remplis de 144 jours de débris de feux d’artifice. Est-ce vraiment ce dont notre environnement a besoin maintenant ?

Bien que nous ayons tous envie de nous amuser après les deux années que nous avons passées, sacrifier des personnes, des animaux et des écosystèmes vulnérables n’est pas la bonne façon de le faire. “L’essentiel”, ajoute Fox, “est que nous devons repenser la façon dont nous nous divertissons et à quel prix.”

Il existe d’autres moyens d’éclairer le ciel et d’amuser les touristes sans tout ce traumatisme, notamment les affichages de drones populaires et les spectacles laser. Niagara Falls Tourism a besoin d’un nouveau plan.

PARTAGER: