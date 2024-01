Les critiques du QB Brock Purdy des 49ers ont été savamment arrêtées par Richard Sherman – NBC Sports Bay Area & California

Richard Sherman en a assez des critiques de Brock Purdy.

Après avoir vu un clip de Colin Cowherd de Fox Sports critiquant durement le jeu de Purdy lors de la victoire des 49ers en séries éliminatoires contre les Packers de Green Bay samedi, Sherman a rapidement et passionnément pris la défense du jeune quart-arrière et a dénoncé le manque de faits de Cowherd.

“Si tu regardais [Packers quarterback] Jordan Love et vous avez regardé ce match – Jordan Love est un talent incroyable – il a joué moins bien tout au long de la séquence quand ils en avaient besoin. Il a joué moins bien, c’est pourquoi son équipe a perdu”, a déclaré Sherman à Keyshawn Johnson sur le podcast “All Facts No Brakes”. “Donc vous dites qu’il est un quarterback plus talentueux ? C’est vous vous cacher derrière de la rhétorique ou derrière des mots parce que vous ne pouvez pas étayer statistiquement ce que vous dites.

“Montrez-moi les statistiques. Parce que si Brock Purdy lançait des interceptions comme Jordan Love l’a fait, alors il monterait là-haut et doublerait ce qu’il a dit.”

Purdy n’a pas réalisé sa meilleure performance lors du match de samedi, les conditions météorologiques pluvieuses ayant certes joué un rôle à cet égard. Mais le signaleur de deuxième année a livré son message au moment le plus important, menant une séquence gagnante dans les dernières minutes du quatrième quart-temps.

Pendant ce temps, Love a également eu la chance de mener une campagne gagnante pour les Packers. Et juste au moment où ils commençaient à faire rouler les chaînes, le quart-arrière de 25 ans a lancé une passe peu judicieuse au milieu du terrain qui a été interceptée par le secondeur des 49ers Dre Greenlaw.

Malgré l’erreur de fin de saison de Love et la résilience de Purdy, c’est ce dernier qui a été victime des critiques de Cowherd, puisque l’animateur de “The Herd” a qualifié Purdy de moins talentueux des huit quarts de la ronde de division, derrière Love, Jared Goff, Baker Mayfield, CJ Stroud, Lamar Jackson, Josh Allen et Patrick Mahomes.

Alors que Sherman a reconnu que Purdy n’était pas sur son A-game parfait, l’ancien cornerback des 49ers estime que les critiques sont injustes compte tenu de l’âge et de l’expérience de Purdy dans la ligue.

“Vous critiquez un gars qui a débuté il y a un an et demi comme s’il était un vétéran du Temple de la renommée depuis 10 ans”, a déclaré Sherman. “Mais vous ne lui accordez pas le mérite d’être vétéran du Temple de la renommée depuis 10 ans.”

Johnson, cependant, pense que le statut de Purdy dans la ligue est l’une des principales raisons pour lesquelles il est difficile pour les étrangers d’adhérer au joueur de 24 ans pour l’instant.

Purdy est tombé au dernier choix du repêchage de la NFL 2022 et a entamé sa saison recrue en tant que remplaçant de San Francisco derrière les quarts Jimmy Garoppolo et Trey Lance. Mais lorsque Garoppolo et Lance ont été exclus pour la saison en raison de leurs blessures respectives, Purdy a admirablement pris le relais sous le centre.

Mais quels que soient les chiffres ou ce qu’il a prouvé sur le terrain, Purdy continue de faire l’objet de doutes. Si ce n’est pas à cause de son statut de repêchage, ce sont les critiques qui prétendent qu’il est un « gestionnaire de jeu » ou simplement un quarterback « système ».

Sherman ne comprend pas à quel point autre chose que son jeu compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le jeu de Purdy.

“Si vous me dites que cela dépend d’autres choses que de sa façon de jouer, alors je ne comprendrai jamais”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assis ici à dire qu’un quart-arrière du Pro Bowl est un choix légitime, nous sommes assis ici à dire qu’il est le pire quart-arrière qui reste. [in the playoffs].

“Je vous le garantis, Kyle Shanahan, s’il devait choisir, il n’y aurait probablement pas un seul gars qu’il choisirait, à part Patrick Mahomes, contre Brock Purdy. Et je parierais pas mal d’argent.”

Les critiques de Purdy ne sont pas nouvelles, mais il n’y a peut-être qu’un seul moyen de faire taire définitivement les opposants. Cette tâche se poursuit dimanche contre les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC avec la chance d’atteindre le Super Bowl LVIII. Peut-être, juste peut-être, que le doute cessera.

