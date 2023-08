Les critiques du ministre fédéral sur Suncor démontrent un « mépris total » envers l’Alberta, selon la première ministre Danielle Smith

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que les critiques du ministre fédéral de l’Environnement à l’égard d’une importante entreprise d’exploitation des sables bitumineux constituent une attaque verbale « provocatrice » contre le secteur énergétique de l’Alberta.

« Steven Guilbeault a démontré une fois de plus son mépris total envers l’Alberta, notre économie et nos travailleurs du secteur de l’énergie », peut-on lire dans un communiqué attribué au premier ministre, rendu public mercredi.

« Les commentaires du ministre Guilbeault s’inscrivent dans la continuité de ses attaques verbales provocatrices contre le secteur énergétique de l’Alberta, le pays producteur d’énergie le plus respectueux de l’environnement et le plus éthique au monde. »

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne publiée mardi, Guilbeault a discuté des commentaires du PDG de Suncor, Rich Kruger, lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.

Lors de l’appel de Kruger aux investisseurs, le dirigeant a déclaré que l’entreprise devait revenir à ses fondamentaux, notamment sa « vaste base d’actifs intégrés soutenue par les sables bitumineux ».

« Où nous en sommes, est-ce que nous estimons que notre cadre stratégique actuel est [insufficient] en termes de ce qu’il faut pour gagner, » lit une transcription de l’appel affiché sur le site Web de Suncor.

« Le manque d’accent mis sur les moteurs économiques d’aujourd’hui – et bien que cela soit important, nous accordons une importance un peu disproportionnée à la transition énergétique à long terme. »

Rich Kruger est le directeur général de Suncor Énergie. Lors d’une conférence téléphonique tenue plus tôt ce mois-ci, Kruger a déclaré que la stratégie actuelle de l’entreprise n’était pas suffisamment axée sur les opportunités financières dans les sables bitumineux. (Kyle Bakx/CBC)

Guilbeault a qualifié ces commentaires de « décevants », surtout au milieu d’un été marqué par des incendies de forêt à travers le Canada, ajoutant que cela l’avait encore davantage convaincu de la nécessité d’une réglementation.

Les projets de réglementation prévus par le gouvernement fédéral pour plafonner les émissions devraient être publiés plus tard cette année.

Smith a souvent qualifié de tels projets de « plafonnement de facto de la production » et a encore affirmé mercredi que cela dévasterait les économies de l’Alberta et du Canada.

En 2021, l’industrie pétrolière et gazière était le plus grand contributeur aux émissions de gaz à effet de serre du pays, représentant 28 pour cent des émissions totales .

« En aucun cas, le gouvernement de l’Alberta ne permettra la mise en œuvre de la réglementation fédérale proposée sur l’électricité ou du plafond envisagé pour les émissions de pétrole et de gaz », a déclaré Smith.

Elle a ajouté : « Les Albertains sont fiers de notre leadership environnemental et ne méritent pas les commentaires irresponsables, déstabilisants, répulsifs aux investissements et mal informés d’un ministre fédéral déterminé à détruire l’un des secteurs économiques les plus critiques de l’Alberta et du Canada.

Lori Williams, professeure adjointe en sciences politiques à l’Université Mount Royal, affirme que même si les conversations privées entre les gouvernements provincial et fédéral ont pu être productives jusqu’à présent, des déclarations publiques controversées pourraient rendre ce travail plus difficile. (Colin Hall/CBC)

Malgré les commentaires enflammés, Smith a déclaré que le gouvernement provincial était prêt à lancer le groupe de travail fédéral-provincial « de bonne foi » pour aligner les efforts entre Ottawa et l’Alberta.

Plus tôt cette année, la province a publié un plan « ambitieux » pour parvenir à une économie neutre en carbone d’ici 2050, avec pour objectif d’y parvenir « sans compromettre une énergie abordable, fiable et sûre ».

Pourtant, les deux déclarations de Smith et Guilbeault illustrent la difficulté de trouver un terrain d’entente face à des déclarations publiques « tellement incompatibles », selon Lori Williams, professeure de sciences politiques à l’Université Mount Royal de Calgary.

« Ce genre de déclarations publiques semble en quelque sorte éloigner les partis plutôt que les rapprocher. Et je pense que le perdant à long terme est la certitude et la stabilité », a déclaré Williams.

« Beaucoup de personnes impliquées dans tous les aspects de l’énergie – qu’il s’agisse du pétrole et du gaz, ou des nouvelles technologies de captage et de stockage du carbone, etc. – beaucoup d’entre elles se trouvent désormais dans un climat de plus grande incertitude. »

CBC News a contacté le bureau de Guilbeault, Suncor et Pathways Alliance pour obtenir de plus amples commentaires.