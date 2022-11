Les critiques du G20 à l’encontre de la Russie reflètent la montée en puissance d’une nouvelle puissance asiatique : l’Inde

Hong Kong

Lorsque les dirigeants mondiaux au sommet du G20 à Bali, en Indonésie, ont publié une déclaration conjointe condamnant la guerre de la Russie en Ukraine, une phrase familière ressortait du document de 1 186 pages.

“L’ère d’aujourd’hui ne doit pas être celle de la guerre”, a-t-il déclaré, faisant écho à ce que le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré au dirigeant russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre en face à face en septembre.

Les médias et les responsables du pays de 1,3 milliard d’habitants n’ont pas tardé à revendiquer l’inclusion comme un signe que la plus grande démocratie du monde avait joué un rôle vital pour combler les différences entre une Russie de plus en plus isolée et les États-Unis et leurs alliés.

“Comment l’Inde a uni le G20 sur l’idée de paix du Premier ministre Modi”, titrait le Times of India, le plus grand journal anglophone du pays. « Le message du Premier ministre selon lequel ce n’est pas l’ère de la guerre… a résonné très profondément dans toutes les délégations et a contribué à combler le fossé entre les différentes parties », a déclaré mercredi le ministre indien des Affaires étrangères Vinay Kwatra aux journalistes.

La déclaration est intervenue alors que le président indonésien Joko Widodo a cédé la présidence du G20 à Modi, qui accueillera le prochain sommet des dirigeants dans la capitale indienne New Delhi en septembre 2023 – environ six mois avant qu’il ne se rende aux urnes lors d’une élection générale. et disputer la première place du pays pour la troisième fois.

Alors que New Delhi équilibre habilement ses liens avec la Russie et l’Occident, Modi, selon les analystes, émerge comme un leader qui a été courtisé par toutes les parties, lui gagnant le soutien à la maison, tout en cimentant l’Inde en tant que courtier de pouvoir international.

“Le récit national est que le sommet du G20 est utilisé comme une grande bannière dans la campagne électorale de Modi pour montrer qu’il est un grand homme d’État mondial”, a déclaré Sushant Singh, chercheur principal au centre de réflexion basé à New Delhi pour la recherche sur les politiques. “Et les dirigeants indiens actuels se considèrent désormais comme un pays puissant assis à la table haute.”

À certains égards, la présence de l’Inde au G20 a été éclipsée par la rencontre très attendue entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden, et la bousculade pour enquêter sur le meurtre de deux citoyens polonais après ce que Varsovie a qualifié de « missile de fabrication russe ». a atterri dans un village près de la frontière du membre de l’OTAN avec l’Ukraine.

Les gros titres mondiaux ont couvert en détail comment Biden et Xi se sont rencontrés pendant trois heures lundi, dans le but d’empêcher leur rivalité de se transformer en conflit ouvert. Et mercredi, les dirigeants du G7 et de l’OTAN ont convoqué une réunion d’urgence à Bali pour discuter de l’explosion en Pologne.

Modi, d’autre part, a tenu une série de discussions avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, allant de la sécurité alimentaire et de l’environnement à la santé et à la relance économique – évitant largement de condamner catégoriquement l’agression de Poutine, tout en continuant éloigner son pays de la Russie.

Alors que l’Inde avait un “agenda modeste” pour le G20 autour des questions d’énergie, de climat et de turbulences économiques à la suite de la guerre, les dirigeants occidentaux “écoutent l’Inde en tant qu’acteur majeur dans la région, car l’Inde est un pays qui est proche à la fois de l’Occident et de la Russie », a déclaré Happymon Jacob, professeur agrégé de diplomatie et de désarmement à l’Université Jawaharlal Nehru (JNU) à New Delhi.

New Delhi entretient des liens étroits avec Moscou depuis la guerre froide, et l’Inde reste fortement dépendante du Kremlin pour l’équipement militaire – un lien vital étant donné les tensions persistantes entre l’Inde à sa frontière himalayenne commune avec une Chine de plus en plus affirmée.

Dans le même temps, New Delhi s’est rapprochée de l’Occident alors que les dirigeants tentent de contrer la montée de Pékin, plaçant l’Inde dans une position stratégiquement confortable.

“L’une des façons dont l’Inde a eu un impact au G20 est qu’elle semble être l’un des rares pays à pouvoir engager toutes les parties”, a déclaré Harsh V. Pant, professeur de relations internationales au King’s College de Londres. “C’est un rôle que l’Inde a réussi à combler entre plusieurs antagonistes.”

Depuis le début de la guerre, l’Inde a appelé à plusieurs reprises à la cessation de la violence en Ukraine, sans condamner catégoriquement l’invasion russe.

Mais alors que l’agression de Poutine s’est intensifiée, tuant des milliers de personnes et plongeant l’économie mondiale dans le chaos, les analystes affirment que les limites de l’Inde sont mises à l’épreuve.

Les observateurs soulignent que le langage plus fort de Modi à Poutine ces derniers mois a été tenu dans le contexte de la hausse des prix des aliments, du carburant et des engrais, et des difficultés que cela créait pour d’autres pays. Et tandis que le G20 de cette année a été regardé à travers le prisme de la guerre, l’Inde pourrait apporter son propre programme à la table l’année prochaine.

« L’accession de l’Inde à la présidence intervient à un moment où le monde accorde une grande importance aux énergies renouvelables, à la hausse des prix et à l’inflation », a déclaré Jacob de JNU. “Et il y a un sentiment que l’Inde est considérée comme un pays clé qui peut répondre aux besoins de la région en Asie du Sud et au-delà.”

La flambée des prix mondiaux d’un certain nombre de sources d’énergie à la suite de la guerre martèle les consommateurs, qui sont déjà aux prises avec la hausse des prix des aliments et l’inflation.

S’exprimant à la fin du sommet du G20 mercredi, Modi a déclaré que l’Inde prenait les choses en main à un moment où le monde était “aux prises avec des tensions géopolitiques, un ralentissement économique, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie et les effets néfastes à long terme de la pandémie”. .”

“Je veux assurer que la présidence indienne du G20 sera inclusive, ambitieuse, décisive et orientée vers l’action”, a-t-il déclaré dans son discours.

Le positionnement de l’Inde pour le sommet de l’année prochaine est “en grande partie d’être la voix du monde en développement et du Sud global”, a déclaré Pant, du King’s College de Londres.

“L’idée de Modi est de projeter l’Inde comme un pays capable de répondre aux défis d’aujourd’hui en faisant écho aux préoccupations de certains des pays les plus pauvres concernant l’ordre mondial contemporain.”

Alors que l’Inde se prépare à assumer la présidence du G20, tous les regards sont tournés vers Modi alors qu’il entame également sa campagne pour les élections nationales indiennes de 2024.

Sur le plan intérieur, la politique populiste de son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) a polarisé la nation.

Alors que Modi reste extrêmement populaire dans un pays où environ 80% de la population est hindoue, son gouvernement a été critiqué à plusieurs reprises pour sa répression de la liberté d’expression et ses politiques discriminatoires envers les groupes minoritaires.

Au milieu de ces critiques, les alliés politiques de Modi ont tenu à faire valoir ses références internationales, le présentant comme un acteur clé de l’ordre mondial.

“(Le BJP) prend les réunions du G20 de Modi comme un message politique qu’il renforce l’image de l’Inde à l’étranger et forge des partenariats solides”, a déclaré Singh, du Center for Policy Research.

Cette semaine, l’Inde et la Grande-Bretagne ont annoncé qu’elles allaient de l’avant avec un “UK-India Young Professionals Scheme” très attendu, qui permettra à 3 000 ressortissants indiens diplômés âgés de 18 à 30 ans de vivre et de travailler au Royaume-Uni jusqu’à deux ans.

Dans le même temps, le Twitter de Modi a montré une rafale de photographies et de vidéos souriantes du leader avec ses homologues occidentaux.

“Son image nationale reste forte”, a déclaré Singh, ajoutant qu’il reste à voir si Modi peut maintenir son équilibre prudent au fur et à mesure que la guerre progresse.

“Mais je pense que sa position internationale vient de sa position nationale. Et si cela reste fort, alors le public international est tenu de le respecter.