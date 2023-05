Les critiques disent que le texte du traité sur la pandémie est un « pas en arrière »

Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Photo : FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Les négociations pour un nouveau traité sur la pandémie font face à des inquiétudes concernant l’affaiblissement des efforts pour assurer un accès équitable aux produits médicaux, alors que les pays visent à être mieux préparés aux futures crises sanitaires.

Le directeur général de l’OMS a exhorté les pays à saisir « l’opportunité générationnelle » et à négocier un accord solide pour tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 et protéger les générations futures.

Les critiques s’alarment des révisions du texte de négociation préliminaire, soulignant un recul potentiel dans la lutte contre les inégalités d’accès aux vaccins et aux produits médicaux.

Alors que les négociations s’accélèrent vers un nouveau traité sur la pandémie, les observateurs avertissent que les efforts visant à garantir l’égalité d’accès aux produits médicaux nécessaires pour lutter contre les menaces futures sont édulcorés.

Secoués par la pandémie de Covid-19, les 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé négocient un accord international visant à garantir que les pays soient mieux équipés pour faire face à la prochaine catastrophe sanitaire, voire la prévenir.

Le processus en est encore à ses débuts, l’objectif étant de parvenir à un accord d’ici mai 2024.

Bien que la question ne figurait pas à l’ordre du jour de la principale assemblée annuelle de l’OMS, qui s’est terminée mardi à Genève, elle était dans tous les esprits.

– ‘Opportunité générationnelle’ –

Lors de la cérémonie de clôture, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays à « négocier un accord solide ».

« Cet accord est une opportunité générationnelle que nous devons saisir », a-t-il déclaré à l’assemblée.

« Nous sommes la génération qui a vécu la pandémie de Covid-19, nous devons donc être la génération qui apprend les leçons qu’elle nous a apprises et apporte les changements pour assurer la sécurité des générations futures. »

Mais les critiques avertissent que les révisions apportées au texte de négociation préliminaire affaiblissent le langage – notamment dans un domaine clé visant à prévenir l’inégalité endémique observée dans l’accès aux vaccins et autres produits médicaux pendant la pandémie de Covid-19.

« Je pense que c’est un vrai pas en arrière », a déclaré à l’AFP Suerie Moon, codirectrice du Global Health Center à l’Institut universitaire de Genève.

Si les pays les plus pauvres ne voient pas un langage solide garantissant qu’ils seront mieux protégés lors de la prochaine pandémie, « il y a un risque réel que les pays se retirent » des pourparlers, a-t-elle averti.

Les observateurs ont déclaré qu’un nouveau projet révisé, qui a été présenté aux pays la semaine dernière et sera examiné lors du prochain cycle de négociations à la mi-juin, était « plus propre » – mais aussi plus faible sur certains points majeurs.

– ‘Pas assez’ –

En particulier, les groupes d’intérêt public ont critiqué la suppression d’un appel aux fonds publics accordés à la R&D du secteur privé pour être conditionnés à une tarification plus transparente de leurs produits et au transfert de technologie vers les pays les plus pauvres.

Au lieu de cela, le projet mis à jour exhorte les pays à s’efforcer de promouvoir le partage des connaissances et la transparence « conformément aux lois nationales et selon les besoins ».

Les pays devraient également « inciter les fabricants de produits liés à la pandémie à transférer la technologie et le savoir-faire pertinents » aux pays à faible revenu, selon une option.

« Les mesures volontaires ne suffisent pas », a déclaré Luis Villarroel, responsable de l’ONG Innovarte, qui se concentre sur la garantie d’un système de propriété intellectuelle équilibré.

Le texte est « très faible », a-t-il déclaré aux journalistes.

Il y a aussi des éléments dans le texte qui risquent d’irriter l’industrie pharmaceutique.

Ils incluent la possibilité de lier le partage d’échantillons d’agents pathogènes à l’obligation de partager les avantages des produits qui en résultent.

Tout en convenant qu’il est important que tous les pays partagent rapidement des échantillons de virus et de bactéries qui pourraient provoquer des épidémies dangereuses, les pays les plus pauvres veulent avoir accès aux avantages, y compris les vaccins produits, les transferts de technologie, les redevances ou les programmes de renforcement des capacités.

– Partage des bénéfices ? –

La Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques a averti que lier l’accès aux échantillons d’agents pathogènes à un tel partage des avantages pourrait dangereusement ralentir le partage de données vitales.

« Nous restons préoccupés par le fait que des décisions pourraient être prises que nous finirons par regretter lors d’une future pandémie », a déclaré le chef de l’IFPMA, Thomas Cueni, dans un communiqué à l’AFP.

« Le système d’innovation et l’accès rapide aux agents pathogènes ont tous deux été cruciaux pour permettre à l’industrie pharmaceutique de développer de nouveaux vaccins, traitements et diagnostics en réponse au Covid-19. »

Une chose sur laquelle tout le monde semble s’accorder est que de nouvelles menaces pandémiques se profilent et qu’il est urgent d’aligner les positions pour respecter l’échéance de mai 2024.

« Je pense que nous mettrons en place un accord si tout le monde se rend compte que notre fenêtre avant cette prochaine pandémie, cette prochaine menace pour la santé, n’est probablement pas loin », a déclaré le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, aux journalistes à Genève la semaine dernière.