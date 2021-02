WASHINGTON – Après que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ait raconté une histoire parfois émouvante de craindre pour sa vie le jour de l’émeute pro-Trump du 6 janvier au Capitole, les conservateurs l’ont rapidement accusée d’exagérer et de politiser son récit.

Le démocrate de New York a déclaré à CBS News dans une interview que le contrecoup était l’une des raisons pour lesquelles elle avait attendu pour partager son expérience en premier lieu.

«Tant de survivants craignent d’être mis en doute publiquement. Mais le fait est que le récit est exact», a-t-elle déclaré.

Ocasio-Cortez dans une vidéo Instagram en direct lundi a décrit son expérience ce jour-là comme traumatisante et a révélé qu’elle était une survivante d’une agression sexuelle. Elle a comparé la rhétorique de ceux qui veulent que les gens passent de l’émeute du 6 janvier «sans responsabilité» à la tactique des agresseurs.

La représentante de première année Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Qui cette semaine a été dépouillée de ses affectations au comité de la Chambre pour son soutien à des complots dangereux et à des remarques racistes, a accusé Ocasio-Cortez d’avoir «simulé son indignation avec un autre canular».

Voici un aperçu des critiques et comment elles se comparent à ce que dit Ocasio-Cortez:

Ce que AOC a dit dans son histoire d’émeute au Capitole

Lundi, Ocasio-Cortez a détaillé une rencontre avec un policier du Capitole qu’elle craignait initialement d’être un émeutier.

À peu près au moment où la foule se heurtait à la sécurité à l’extérieur du Capitole américain, a-t-elle dit, quelqu’un a commencé à frapper aux portes de son bureau. Craignant que des émeutiers soient entrés dans le bâtiment où se trouve son bureau, elle s’est cachée dans une salle de bain à l’intérieur de son bureau.

Ocasio-Cortez, DN.Y., a dit qu’elle avait entendu un homme crier: «Où est-elle? Et je me suis juste dit: ‘Ils sont entrés à l’intérieur.’ «

Elle a dit qu’elle avait vu un homme portant un bonnet noir à travers la charnière de la porte et, alors qu’il continuait de crier pour elle, « j’ai pensé que j’allais mourir. »

Après être sorti de sa cachette, Ocasio-Cortez et son directeur législatif ont réalisé que l’homme était en fait un officier de police du Capitole. Il ne s’est pas identifié comme tel et « me regardait avec énormément de colère et d’hostilité », a-t-elle dit.

Dit de quitter le bâtiment mais sans avoir de destination précise, Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle et son directeur législatif cherchaient où aller et pouvaient entendre les émeutiers juste à l’extérieur.

Elle et son directeur législatif ont fini par se barricader dans le bureau de la représentante Katie Porter, où le personnel a poussé des meubles contre les portes. Au cas où ils auraient besoin de courir à l’extérieur, elle et Porter ont fouillé dans les affaires des employés pour trouver des vêtements d’entraînement à porter pour mieux se fondre dans la foule au cas où ils auraient besoin de sortir.

Elle a dit qu’elle est restée dans le bureau de Porter pendant plusieurs heures jusqu’à ce que le Capitole soit sécurisé.

#AOCLied et d’autres choses que disent ses critiques

Les conservateurs sur les réseaux sociaux ont mis en doute le récit d’Ocasio-Cortez, affirmant qu’elle n’était pas dans le bâtiment du Capitole lui-même pendant l’attaque et que son bureau était trop loin pour qu’elle ait eu peur pour sa vie.

Des publications sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AOCLied et certains législateurs républicains ont déclaré qu’elle exagérait et utilisait l’histoire pour politiser l’attaque du Capitole.

La représentante Nancy Mace, RS.C., qui a prêté serment au Congrès le mois dernier, dit sur Twitter que son bureau est près d’Ocasio-Cortez et que les émeutiers n’étaient pas dans les couloirs de leurs bureaux.

Cependant, Ocasio-Cortez n’a jamais dit que des émeutiers étaient dans les couloirs, seulement qu’elle craignait qu’ils puissent entrer et qu’elle craignait au départ que le policier avec lequel elle avait interagi ce jour-là était un émeutier.

Dans son récit de la rencontre dramatique avec l’officier, elle l’a décrit comme un homme avec un bonnet noir et n’a pas dit qu’il était officier jusqu’à la fin de la rencontre. Cependant, certains premiers rapports et publications sur les réseaux sociaux qui ont circulé avant d’en arriver à cette partie de l’histoire ont décrit l’homme comme un insurrectionnel.

Porter, dont le bureau Ocasio-Cortez s’est caché après avoir quitté le sien, a déclaré qu’Ocasio-Cortez n’exagérait pas sa peur.

« Elle est venue dans mon immeuble de bureaux. Je l’ai vue. Elle a demandé si elle pouvait entrer dans mon bureau. Je suis ici pour vous dire, à vous et à tout le monde, qu’elle était terrifiée », a déclaré Porter sur CNN.

Où était Ocasio-Cortez pendant l’émeute?

Ocasio-Cortez a clairement indiqué dans sa publication Instagram qu’elle n’était pas dans le bâtiment principal du Capitole, mais plutôt dans le bâtiment de bureaux Cannon House, une partie du complexe du Capitole reliée au Capitole par des tunnels.

Dans sa vidéo, elle a décrit l’incertitude de ce jour-là, les membres du Congrès ne recevant pas de communication claire sur les mesures de sécurité ou les mises à jour sur la violation.

« Alors que le complexe du Capitole a été pris d’assaut et que des gens ont été tués, aucun de nous ne savait pour l’instant quelles zones étaient compromises », Ocasio-Cortez tweeté plus tard, soulignant que Mace avait également déclaré qu’elle s’était barricadée à l’intérieur de son bureau par peur.

Après que l’officier lui ait dit de quitter Cannon et de se diriger vers un autre bâtiment, Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle et son directeur législatif avaient passé un certain temps à déterminer où ils étaient censés aller, pour finalement se retrouver dans le bureau de Porter.

À propos du verrouillage et de l’évacuation

Les émeutiers ont violé le bâtiment du Capitole et en ont occupé des parties pendant plusieurs heures le 6 janvier, provoquant le verrouillage de l’ensemble du complexe du Capitole et l’évacuation de plusieurs bâtiments.

Des émeutiers ont fait irruption de plusieurs côtés du complexe de 1,5 million de pieds carrés par quelques-unes de ses 658 fenêtres et 850 portes minutes après l’ordre d’évacuation. Les émeutiers ont envahi les salles à l’intérieur du Capitole et ont grimpé sur des chaises. Certains ont pénétré dans les chambres du Sénat, tandis que d’autres se sont assis dans les bureaux des législateurs. Un homme brandissant des menottes à fermeture éclair s’est rendu au Sénat.

Certains des critiques d’Ocasio-Cortez disent qu’elle n’était pas en danger dans le bâtiment où se trouve son bureau, mais Ocasio-Cortez a souligné sur Twitter que l’attaque n’était pas seulement centralisée dans le dôme du Capitole et qu’il y avait des raisons de s’alarmer dans tout le Capitole. complexe.

« Les gens essayaient de se précipiter et de s’infiltrer dans nos immeubles de bureaux – c’est pourquoi nous avons dû être évacués en premier lieu », a-t-elle tweeté.

Des bombes artisanales ont également été découvertes au siège des comités nationaux républicains et démocrates, situés à quelques pâtés de maisons du Capitole. Cependant, il n’est pas clair s’ils ont été placés dans le cadre d’émeutes.