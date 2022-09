Les critiques déchirent “Blonde” de Netflix pour être “exploiteur” et “sexiste”: “Acte de cruauté complaisant”

Bien que “Blonde” soit en tête du classement Netflix depuis sa sortie en streaming mercredi, le film fait l’objet de critiques de la part des téléspectateurs.

“Blonde”, qui est basé sur une version fictive de la vie de Marilyn Monroe, est joué par l’actrice cubaine Ana de Armas.

Le réalisateur du film, Andrew Dominik, reçoit de la chaleur, car les abonnés considèrent son travail comme « hideux », tout en étant « exploiteur » et « sexiste ».

Les critiques se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur critique du biopic, comme l’écrit un utilisateur, “Marilyn Monroe mérite plus que #Blonde.”

ANA DE ARMAS DIT QUE LA NUDITÉ “DÉGUSTANTE” DU FILM “BLONDE” DEVIENDRA VIRALE : “JE NE PEUX PAS LE CONTRÔLER”

“J’ai eu l’extrême malchance de regarder “Blonde” sur Netflix hier soir et laissez-moi vous dire que ce film est tellement anti-avortement, tellement sexiste, tellement exploiteur”, a tweeté Steph Herold, chercheur sur l’avortement à l’Université de Californie à San Francisco. .

“Je ne peux pas le recommander MOINS. Ne pas regarder. Les scènes d’avortement en particulier sont terribles, mais tout le film l’est aussi.”

Le film est basé sur le livre écrit par Joyce Carol Oates en 2000. Les autres membres de la distribution incluent Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams.

J'ai eu l'extrême malheur de regarder Blonde sur Netflix hier soir et laissez-moi vous dire que ce film est tellement anti-avortement, tellement sexiste, tellement exploiteur. Je ne peux PAS le recommander MOINS. Ne regarde pas. Les scènes d'avortement en particulier sont terribles, mais tout le film l'est aussi. – Steph Herold (@StephHerold) 29 septembre 2022

Le film a reçu une cote NC-17, ce qui signifie que personne de moins de 17 ans ne sera autorisé à regarder le film. C’est le premier film Netflix à recevoir la note.

“Le biopic matraquant d’Andrew Dominik sur Marilyn Monroe a tous les signes d’un projet passionnel, mais aucune des récompenses”, a ajouté un critique de cinéma pour The Ringer.

Donc ce que j'entends, c'est que je vais être furieux quand je regarde du blond. – Emily Ratajkowski (@emrata) 30 septembre 2022

Oh wow. Blonde est peut-être sincèrement l'un des films les plus détestables que j'ai jamais vus. Un acte de cruauté complaisant par un cinéaste profondément incurieux. – bombasse noire hostile 🪩✨ (@battymamzelle) 28 septembre 2022

Un autre producteur de podcast et critique de cinéma a souligné que “Blonde” de Netflix est “l’un des films les plus détestables” qu’ils aient jamais vus et l’a qualifié d'”acte de cruauté complaisant par un cinéaste profondément incurieux”.