Les critiques déballent les tout nouveaux iPad et iPad Pro

Apple a donné aux critiques un premier aperçu des tout nouveaux iPad et M2 iPad Pro avant les livraisons et la disponibilité en magasin à partir de mercredi, offrant un aperçu pratique des nouveaux appareils qui ont reçu des commentaires mitigés après avoir été annoncé la semaine dernière.

L’iPad d’entrée de gamme repensé d’Apple comprend un grand écran Liquid Retina de 10,9 pouces, la puce Apple A14 Bionic, un nouvel appareil photo paysage, USB-C, la prise en charge du nouveau Magic Keyboard Folio, et plus encore avec un prix de départ de 449 $ (US).

Le nouvel iPad, qui est disponible en quatre couleurs, est alimenté par la puce A14 Bionic introduite avec l’iPhone 12. L’appareil dispose de caméras mises à jour, y compris une caméra frontale Ultra Wide 12MP située le long du bord paysage de l’iPad pour de meilleurs appels vidéo, et une mise à jour Caméra arrière 12MP pour capturer des photos et des vidéos 4K.

Propulsé par la puce M2, le nouvel iPad Pro d’Apple a reçu des critiques mitigées, offrant une amélioration significative des performances mais des mises à niveau relativement mineures par rapport au modèle M1 précédent.

Le nouvel iPad Pro est doté d’un processeur à 8 cœurs – jusqu’à 15 % plus rapide que la puce M1 de l’iPad Pro précédent – avec des progrès en termes de performances et d’efficacité des cœurset un GPU à 10 cœurs, offrant des performances graphiques jusqu’à 35 % plus rapides.

La conception globale du nouvel iPad Pro est inchangée, l’appareil ne disposant pas des fonctionnalités de charge sans fil MagSafe qui devaient auparavant être incluses dans l’actualisation.

Les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces sont disponibles en finitions argent et gris sidéral avec des configurations de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ (US) pour le modèle Wi-Fi et à 999 $ (US) pour le modèle Wi-Fi + Cellular ; l’iPad Pro 12,9 pouces commence à 1 099 $ (US) pour le modèle Wi-Fi et à 1 299 $ (US) pour le modèle Wi-Fi + Cellular.

