Les critiques déballent le nouveau HomePod dans les premières vidéos pratiques

Apple a donné à un petit nombre de critiques une première expérience pratique avec le nouveau HomePod pleine grandeur de 2e génération avant sa disponibilité à partir du vendredi 3 février.

Contrairement à la génération précédente, le nouveau HomePod de 2e génération dispose d’une surface tactile rétroéclairée bord à bord, conservant le tissu en maille du modèle d’origine en deux couleurs : blanc et minuit, une nouvelle couleur fabriquée avec un tissu en maille 100 % recyclé, avec un câble d’alimentation tissé de couleur assortie.

Le haut-parleur offre des capacités Siri améliorées, la prise en charge de Spatial Audio, la puce S7 et plus encore pour 299 $ (US).

Avant le début de la disponibilité en magasin du HomePod de 2e génération plus tard cette semaine, Apple a donné aux critiques la possibilité d’écouter en personne le nouveau HomePod amélioré, avec la première vague de vidéos pratiques désormais disponibles auprès de MKBHD, iJustine, Smart Home Solver, Karl Conrad, et plus encore.