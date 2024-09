Les critiques de Wolfs conduisent à des scores médiocres sur Rotten Tomatos et Metacritic

Les loupsavec George Clooney et Brad Pitt, sort aujourd’hui dans certains cinémas aux États-Unis avant de faire ses débuts sur Apple TV Plus le 27 septembre 2024. Les critiques du projet de réalisation de Jon Watts sont ici, et elles sont au mieux mitigées, voire positives, ce qui a donné lieu à des scores médiocres sur Rotten Tomatoes et Metacritic.

Les critiques de Wolfs de Brad Pitt et George Clooney sont mitigées

Wolfs a été présenté en première mondiale au 81e Festival international du film de Venise, le 1er septembre 2024, et a depuis suscité des réactions plutôt mitigées. Le film tourne autour de deux loups solitaires qui sont embauchés pour le même travail et doivent maintenant trouver un moyen de travailler ensemble.

Adam Graham de Detroit News a donné une critique négative à Wolfs, affirmant que le film n’offre pas aux spectateurs « de quoi hurler ».

Manohla Dargis du New York Times a écrit que le film était conscient qu’il s’agissait d’une « bagatelle », ajoutant que c’était « une excuse pour que ses deux protagonistes s’approprient leurs propres personnages, ce qui peut être légèrement amusant et certainement regardable, mais aussi insupportablement suffisant. C’est souvent insupportable. »

Kyle Smith du Wall Street Journal a fait remarquer que les moments forts de l’intrigue dans Wolfs « sont si ennuyeux, artificiels et mal conçus (pendant quelques minutes, les loups doivent prétendre être des rivaux qui ne se connaissent pas) que le film devient une corvée pénible comparable à celle qui lance l’action. »

En revanche, Owen Gleiberman de Variety Gleiberman a salué l’alchimie entre les deux protagonistes avant de déclarer que Wolfs était finalement un film « jetable bien fait ». « Wolfs ressemble à l’essence d’un divertissement élégant, plein d’esprit et de style », a écrit Gleiberman. « Il a l’air carrément démodé (dans le bon sens du terme). Mais en tant que film, qui sera effectivement diffusé dans les salles, c’est, en fin de compte, un film jetable bien fait, ni plus ni moins », a-t-il ajouté.

Wolfs a obtenu un taux d’approbation de 68 % sur le site d’agrégation d’avis Tomates pourries après 57 avis. En attendant, il a actuellement une note de 60 sur 100 sur Métacritiquequi prend en compte une moyenne pondérée pour noter un film, après 32 critiques, affichant une réponse « mitigée ou moyenne ».