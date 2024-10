Les critiques de Veilguard seront mises en ligne

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

Je viens de terminer ma (longue) partie de jeu de ma copie de critique de Dragon Age: The Veilguardle retour de longue date à la série de BioWare, alors qu’ils travaillent simultanément sur un retour à Mass Effect également après le grand détour d’Anthem.

Je ne peux pas encore rien dire sur mon expérience avec le jeu, mais je pourrai vous le dire quand je volonté je parle de mon temps avec le jeu. L’embargo sur les révisions est Lundi 28 octobre à 8 h HP/11 h HE.

C’est trois jours avant la sortie de Dragon Age : The Veilguard le 31 octobre, Halloween, donc pas de « jour de révision » dont les joueurs ont souvent peur. Je dirai également que BioWare nous a donné beaucoup de temps pour revoir le jeu, deux semaines, ce qui, en tant que critique qui a dû consacrer des dizaines d’heures de jeu en quelques jours seulement, est un changement bienvenu.

Dragon Age: The Veilguard est un jeu extrêmement important pour BioWare après l’échec très public d’Anthem (que j’aimerais voir ressusciter un jour, car il avait beaucoup de potentiel) et le Mass Effect Andromeda quelque peu décevant qui a laissé derrière lui la galaxie d’origine. . Le Veilguard a déjà changé de nom une fois, a un style artistique très différent et arrivera dix années complètes après Dragon Age : Inquisition. Les fans dévoués de la série espèrent qu’il s’agira d’une solide résurrection de la série. Je ne peux rien dire ! Revenez lundi !

Loup d’effroi de Dragon Age BioWare

Quant au prochain jeu Mass Effect, le développement pourrait s’accélérer maintenant si les membres de l’équipe Veilguard peuvent continuer à travailler là-dessus avec l’équipe existante. Le Veilguard n’est bien sûr pas une version live de la série, et il ne reçoit même pas de DLC d’histoire, donc une fois sorti, il est sorti. On ne sait pas vraiment quand arrivera Mass Effect 4 (5?), qui n’a pas encore de vrai nom. Un rapport de 2023 indiquait qu’il n’arriverait peut-être pas avant 2029, mais je trouve cela quelque peu difficile à croire, même en cette époque de développement tentaculaire. Espérons que ce soit plutôt 2027 ou 2028, mais encore une fois, nous n’avons pratiquement aucune information au-delà de quelques teasers qui confirment qu’il reviendra dans la galaxie Mass Effect « OG » et mettra en vedette d’anciens personnages. Mais probablement pas Shepard, étant donné les événements de ME3.

Quant à Dragon Age, j’attends avec impatience la discussion qui s’ensuivra qui débutera lundi, car il y a beaucoup à dire sur un jeu en préparation depuis une décennie. A bientôt alors.

