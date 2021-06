Les critiques de Trump répondent au discours enflammé du GOP en étant obsédés par… son pantalon – RT USA News

Alors que Donald Trump avait beaucoup à dire lors de son discours de samedi soir, ses détracteurs ont plutôt choisi de se concentrer sur son apparence, principalement son pantalon soi-disant à l’envers.

Les images du discours de Trump en Caroline du Nord se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux au cours du week-end, mais une grande partie de ce contenu n’incluait pas beaucoup de discours de l’ancien président. Au lieu de cela, la plupart des publications sur Twitter se concentraient apparemment sur le devant de son pantalon, qui semblait ne pas avoir de fermeture à glissière, ce qui a conduit beaucoup à affirmer qu’il portait son pantalon à l’envers, ce qui a rapidement aidé des termes comme « #Trumppants » et « #Trump n’est pas bien » tendance sur les réseaux sociaux.

D’autres le notent, mais on ne le partage jamais assez : Donald Trump a prononcé son grand discours aujourd’hui avec son pantalon à l’envers. Regarde bien et dis-moi que je me trompe.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 6 juin 2021

Alors que le débat sur le pantalon d’un homme faisait rage, certains, dont le cinéaste « Tickled », Dylan Reeve, se sont précipités pour tenter d’apporter un peu de clarté.

« Mon Dieu, je déteste faire ça, mais je pense que la conclusion « pantalon à l’envers » est fausse. Je ne sais pas s’il s’agit d’une manipulation délibérée ou d’un artefact de compression, mais les photos de l’événement suggèrent que son pantalon était normal », il a tweeté avec des photos de Trump de l’événement qui semblaient beaucoup plus normales que les autres images partagées de lui.

Le réalisateur conclurait que les images du pantalon n’étaient en fait pas des contrefaçons intentionnelles – et pas non plus à l’envers – mais simplement un moment visuel gênant créé par « compression, une braguette subtile dans le pantalon et une plage dynamique faible dans l’enregistrement vidéo. »

Très bien – mon verdict final… Ce n’est pas délibérément truqué. C’est une combinaison de compression, une braguette subtile dans le pantalon et une faible plage dynamique dans l’enregistrement vidéo. Confirmé à l’aide d’une source originale de meilleure qualité (la filiale Fox locale) et d’une photo Getty Images. pic.twitter.com/rLrE1lDhiM – Dylan Reeve (@DylanReeve) 6 juin 2021

Des utilisateurs plus conservateurs se sont moqués des tendances, notant que des discussions approfondies sur le pantalon de l’ancien président peuvent montrer à quel point ses critiques les plus virulents « il me manque, » tandis que d’autres ont souligné que de telles tendances liées à un démocrate comme Joe Biden seraient interdites par des plateformes telles que Twitter.

Quand tu vois #Trumppants tendance et vous savez qu’il manque tellement à ces gens. – Carmine Sabia (@CarmineSabia) 6 juin 2021

Twitter laisse les tendances abusives comme #CoucheDon être les trois premières tendances, mais shadowbans quiconque laisse entendre que Biden pourrait ne pas aller bien. – Lavern Spicer (@lavern_spicer) 6 juin 2021

Au cours de son discours, Trump a abordé de nombreux sujets familiers, notamment en fouillant des ennemis politiques tels que le Dr Anthony Fauci – « pas un grand docteur, mais c’est un sacré promoteur » – et affirmant que l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée contre lui, qu’il a décrite comme « Le crime du siècle. » Il a continué à blâmer la Chine pour Covid-19, allant même jusqu’à dire que le pays devait des « réparations » pour les dommages causés par le virus.

« Le moment est venu pour l’Amérique et le monde d’exiger des réparations et des comptes du Parti communiste chinois », a-t-il ajouté. il a dit.

L’ancien président a également fustigé le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et la récente annonce de la société selon laquelle elle interdisait Trump pendant deux ans.

« Ils disent qu’ils pourraient me permettre de revenir dans deux ans. Ça ne m’intéresse pas trop. a-t-il dit, avant de faire exploser Big Tech pour « arrêter tout un groupe de personnes ».

