L’ancienne responsable de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, est apparue dans « American Idol » pour soutenir sa fille Claudia, 16 ans, mais le moment est critiqué pour avoir donné une image positive à l’allié de Trump.

Claudia Conway était accompagnée lors de son audition pour « Idol » par son père, le critique vocal de Trump George Conway, mais sa mère est apparue par chat vidéo avant et après pour lui montrer son soutien.

«Souviens-toi, chérie. Les gagnants sont ceux qui sont prêts à perdre », a-t-elle dit à un moment donné à Claudia, qui s’est rendue à la prochaine série d’auditions après avoir interprété « Love on the Brain » de Rihanna et « When We Were Young » d’Adele.

Bien que le segment n’incluait aucune politique et ne semblait être rien de plus qu’une mère soutenant une fille poursuivant son rêve, il a été déclencheur pour les critiques de Trump, qui n’étaient pas ravis de l’apparition de Kellyanne Conway dans une émission aussi importante.

« Bon travail d’American Idol dans ses efforts pour réhabiliter la réputation d’horrible humain @KellyannePolls, » Soledad O’Brien de MSNBC a tweeté lundi en réaction au segment.

« Maintenant qu’ils ont aidé à réadapter des mastodontes mensongers comme Kellyanne Conway et Sean Spicer, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ABC ne jette le chaman QAnon comme le prochain célibataire, » Matt Negrin, un autre responsable de la conférence MSNBC, a écrit, faisant référence à l’apparition controversée de l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche sur ABC « Dancing with the Stars » en 2019.

Maintenant qu’ils ont aidé à réadapter des mastodontes mensongers comme Kellyanne Conway et Sean Spicer, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ABC ne jette le chaman QAnon comme le prochain Bachelor https://t.co/t3a3QqDqFO – Matt Negrin, HÔTE DE HARDBALL À 19H SUR MSNBC (@MattNegrin) 15 février 2021

D’autres ont qualifié ‘Idol’ d’exploitante et Kellyanne Conway d’abusive, citant plusieurs combats publics qu’elle a eu avec sa fille, dont beaucoup avaient été postés à Tik Tok.

American Idol est dégoûtant pour avoir permis à une créature abusive comme Kellyanne Conway de réhabiliter son image dans la série et d’utiliser la douleur de Claudia Conway pour gagner rapidement de l’argent. Dégoûtant. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 15 février 2021

Ce. Voici ce que vous obtenez lorsque vous ne tenez pas les sédition, les insurgés et les suprémacistes blancs responsables: Ils refont leur image et réintègrent la société polie grâce à des concours de chant sur les chaînes de télévision en prime time. https://t.co/3zWjLJXdgz – brittany packnett cunningham. (@MsPackyetti) 15 février 2021

Kellyanne Conway était non seulement une conseillère principale lorsqu’ils dirigeaient un appareil de kidnapping d’enfants migrants, mais elle était également là car son patron a permis à des centaines de milliers de personnes de mourir à cause de la pandémie. C’est dégoûtant et vous devriez tous avoir honte de vous-même. – Erick Fernandez (@ErickFernandez) 15 février 2021

La juge « Idol » Katy Perry a fait référence à une partie du drame public entourant Claudia Conway lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans l’émission, lui demandant si elle allait bien, puis lui offrant plus tard ses conseils.

«Vous devez calmer la tempête autour de vous» elle a dit.

Dans ses propres mots, @claudiamconwayy révèle son amour pour la musique et réfléchit sur @Katy Perrydes conseils de carrière pour bloquer le bruit! 🙅‍♀️🔊 #Idole américaine pic.twitter.com/X0asa37aXS – American Idol (@AmericanIdol) 15 février 2021

Claudia Conway a décrit sa relation avec sa mère comme « Douteux, » mais ont dit qu’ils s’aiment.

« Elle m’aime et je l’aime, » Dit Claudia. «J’ai juste l’impression que notre relation est un peu incertaine. La plupart de ma vie, mes sentiments avaient été supprimés. Alors j’ai eu accès aux réseaux sociaux et je me suis dit: ‘Eh bien, oui, maintenant ma voix est entendue.’ »

Dans le segment précédant son audition, Claudia Conway a décrit à quel point elle détestait vivre à Washington DC et le travail de sa mère pour l’ancien président.

«J’ai dû déménager à Washington, DC, quand j’avais 12 ans, et je détestais ça» elle a dit. «Quand votre mère travaille pour le président des États-Unis, avec qui vous n’êtes pas du tout d’accord, c’est vraiment difficile.

