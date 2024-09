Les critiques de « Transformers One » sont arrivées

Les critiques sont là pour le nouveau long métrage d’animation de Paramount Pictures, « Transformers One », et jusqu’à présent le verdict est bon. Au moment de la rédaction de cet article, le film a obtenu un score de 93 % (7,5/10) sur Tomates pourries.

Cela en fait le film « Transformers » le mieux noté à ce jour. Le film explore l’histoire d’origine inédite d’Optimus Prime et Megatron, mieux connus comme des ennemis jurés, mais qui étaient autrefois des amis liés comme des frères qui ont changé le destin de Cybertron pour toujours.

Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry prêtent respectivement leur voix à Optimus Prime et Megatron dans ce qui marque le tout premier film Transformers entièrement animé en CG.

Au casting figurent également Scarlett Johansson dans le rôle d’Elita, Keegan-Michael Key dans celui de Bumblebee, Jon Hamm dans celui de Sentinel Prime, Laurence Fishburne dans celui d’Alpha Trion et Steve Buscemi.

Voici un échantillon de citations d’évaluation :

« En plus des séquences d’action tapageuses et de rigueur, Transformers One propose de nombreuses blagues spirituelles, tant verbales que visuelles, et – surprise, surprise – de véritables émotions. Considérez cela comme une franchise revitalisée. » – Frank Scheck, journaliste hollywoodien

« La rareté d’un film de franchise qui semble principalement préoccupé par le fait de plaire à une nouvelle génération est plus conforme à l’héritage de la série originale que n’importe quel film sorti depuis. » – Leigh Monson, AV Club

« Tout en offrant le plaisir et l’excitation attendus des robots métamorphosables de Hasbro, Transformers One aborde les personnages bien connus avec un degré de nuance et de complexité qui marque le portrait à l’écran le plus sophistiqué d’eux à ce jour. » – Todd Gilchrist, Variété

« Un rappel amusant de la raison pour laquelle nous avons tous aimé les robots qui étaient bien plus que ce que l’on pourrait croire au départ. Il n’atteint pas les sommets artistiques de Spider-Verse ou de Mutant Mayhem, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas vraiment génial. » – Kyle Anderson, Nerdiste

« Transformers One canalise la joie qui a amené le public dans cet univers dans les années 1980 et prouve qu’il y a encore de bonnes histoires à raconter. » – Karen M. Peterson, AwardsWatch

« Transformers One efface facilement le mauvais goût que 20 ans de films d’action en direct Transformers ont pu laisser chez certains. C’est énorme, c’est beau et c’est sans doute le meilleur film Transformers de tous les temps. » – Germain Lussier, io9.com

« Cela complète l’histoire des légendaires « robots déguisés », mais il n’y a pas grand-chose ici pour les spectateurs qui viennent sans aucun investissement dans cet univers, cinématographique ou autre. » – Alonso Dualde, Effets Visuels

« Tout est exécuté avec compétence mais sans joie, sans aucun plaisir à en tirer, car le film s’étend sur une durée d’une heure et 40 minutes qui semble à la fois trop courte et douloureusement longue. » – Wilson Chapman, Indiewire

Le film est réalisé par Josh Cooley sur un scénario écrit par Andrew Barrer, Steve Desmond et Gabriel Ferrari. Lorenzo di Bonaventura produit « Transformers One » dont la sortie est prévue dans tout le pays le 20 septembre.