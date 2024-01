Les critiques de théâtre disent que Sarah Jessica Parker est une « révélation »

Par Steven McIntoshJournaliste de divertissement

Sarah Jessica Parker a reçu une standing ovation lors de la soirée de gala de l’émission dimanche.

Les critiques de théâtre ont largement salué la performance de Sarah Jessica Parker dans une nouvelle production du West End, même si certains étaient moins friands de la pièce elle-même.

La star de Sex and the City joue aux côtés de son mari Matthew Broderick dans la pièce Plaza Suite de Neil Simon de 1968.

Le Telegraph a déclaré que Parker avait fourni “une formidable valeur de divertissement” dans son évaluation quatre étoiles.

S’exprimant dans les coulisses, Parker a déclaré que les thèmes de la pièce en trois actes sur les relations sont “universels”.

Parker et Broderick incarnent trois couples différents, liés uniquement par le fait qu’ils séjournent tous dans la suite 719 du Plaza Hotel de New York.

Le premier acte examine un mariage en difficulté, le deuxième voit deux amoureux d’enfance se réunir deux décennies après leur séparation, et le troisième voit deux parents s’occuper d’une fille qui s’est enfermée dans la salle de bain le jour de son mariage.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la pièce durait depuis plus de cinq décennies, Parker a déclaré à BBC News : “Je pense que ce sont les portraits de ces relations qui ne doivent pas nécessairement être familiers,

“Il y a ces illustrations d’affection, de déception, de fantaisie, de chaos, d’absurdité, qui sont tout simplement universelles. Même si ce n’est pas votre génération ou votre culture à laquelle vous vous connectez, je pense que Neil Simon est un tel maître, un écrivain si talentueux que il n’est pas nécessaire de le connaître pour en profiter.

Broderick a ajouté : “À une époque sentimentale, pour la plupart des acteurs de théâtre américains, se mettre au travail dans le West End est un bal, c’est très excitant pour nous.”

Le mari et la femme Parker et Broderick ont ​​chacun été acclamés par le public lors de leur première apparition sur scène.

De nombreuses autres stars étaient présentes dimanche, avec Bill Nighy, Hannah Waddingham, Ralph Fiennes, Sheridan Smith, Martin Freeman, David Tennant et James McAvoy, tous vus dans le public.

Une grande partie de la couverture médiatique s’est concentrée sur le prix des billets pour le spectacle, qui se déroule au Savoy, avec des places vendues jusqu’à 300 £ et des forfaits comprenant du champagne et d’autres extras pour 395 £.

“Bien qu’il puisse être exagéré de dire qu’elle vaut chaque centime du prix total, elle représente une formidable valeur de divertissement”, a déclaré Dominic Cavendish du Telegraph. “Parker offre un service de chambre impeccable alors qu’elle livre des séries raffinées de plaisanteries tristes.”

Le casting du vrai couple marié, a déclaré Cavendish, signifiait que “ce que le duo apporte en tant que professionnels du théâtre est augmenté, en théorie taquine, par un lien conjugal qui remonte à 1997”.

Les trois vignettes “ont une vision profondément jaunâtre du comportement masculin et particulièrement féminin sous leurs surfaces lisses”, a noté Sarah Crompton de WhatsOnStage. dans une revue trois étoiles.

“Pourtant, l’honnêteté de Parker, sa vigueur et son pur don pour la comédie, tant physique que verbale, masquent certaines de leurs lacunes évidentes. Elle est une révélation.”

Clive Davis du Times récompensé la production quatre étoiles, écrivant : « Les VIP sont-ils bons ? Le public du spectacle que j’ai vu avait déjà pris sa décision sur ce point, éclatant en applaudissements prolongés, à la manière de Broadway, lorsqu’ils ont fait leur entrée dans le premier volet. “

Il a poursuivi : “C’est bien de voir le nom de Simon à nouveau dans le West End. Plaza Suite, qui se compose de trois miniatures situées dans la même pièce de l’hôtel emblématique, ne compte pas parmi ses meilleures œuvres, mais elle porte toujours le cachet d’un artisan qui connaissait tout de l’art sous-estimé de faire rire les gens.

Le spectacle a été réalisé par John Benjamin Hickey – photo (à droite) avec Broderick et Parker

Cependant, Arifa Akbar du Guardian était moins enthousiaste, décrivant la production comme un « cirque de célébrités ».

“Même les changements de costumes suscitent des oohs et des aahs du public”, a-t-elle noté. “Cela semble étrangement disproportionné car, aussi excitant que cela puisse être de voir Carrie Bradshaw de Sex and the City sur scène, la production est plate et oubliable, ne mettant pas à l’épreuve les compétences chevronnées des deux acteurs sur les planches (même si ce sont les débuts de Parker dans le West End). ).

“Sous la direction de John Benjamin Hickey, on a étrangement l’impression que Parker et Broderick disent des répliques plutôt que d’assumer des rôles… La production semble effectivement s’appuyer sur la renommée de ses deux stars.

Elle a conclu : « Quelle barre basse et paresseuse à fixer à un prix aussi élevé (certains sièges « forfaits » premium se seraient vendus 395 £). Les temps sont durs pour les arts, mais le théâtre commercial peut sûrement être plus courageux que cela.

Il y a eu une critique moyenne de Sarah Hemming du Financial Times, qui a déclaré que le principal attrait de la pièce était “le lien évident entre Parker et Broderick alors qu’ils jouent de multiples variantes de la misère conjugale”.

“Parker, en particulier, est une joie, apportant du piquant, des détails précis et un timing comique précis à ses personnages”, a-t-elle déclaré dans sa critique trois étoiles. “Mais cela ne suffit pas à dépoussiérer la pièce et sa représentation grinçante des sexes.

“Plus de 50 ans plus tard, la comédie a vieilli ; chaque acte, bien que court, semble trop long, tandis que les scènes n’explorent jamais vraiment la solitude et la douleur qui peuvent se cacher sous la comédie.”

Certains critiques ont rechigné aux prix les plus élevés des billets pour le spectacle – avec certains forfaits allant jusqu’à 395 £.

Andrzej Lukowski de Time Out l’a décrit comme “une production datée d’une pièce datée” qui “n’aurait presque certainement jamais été relancée sans l’attachement des deux protagonistes”.

“Parker n’est peut-être pas l’actrice qui trouve de la profondeur dans ce scénario, mais elle a une légèreté effervescente qui atténue la lourdeur de l’écriture – elle est toujours regardable et séduisante”, a-t-il déclaré.

Dans une revue quatre étoiles, l’Evening Standard Nick Curtis a déclaré : “La production de John Benjamin Hickey à Broadway est comme une Rolls Royce vintage : majestueuse, démodée, chère. Mais elle transporte deux stars qui peuvent réellement jouer.

“Plaza Suite est pratiquement complet parce que les gens paieront pour un théâtre événementiel sensationnel et la chance de voir une star en chair et en os, en particulier une aussi fascinante. Si vous pouvez vous le permettre, Sarah Jessica Parker – avec Broderick dans le rôle de Ken et sa Barbie – ça vaut le coup.”

Adam Bloodworth de City AM a exprimé un sentiment similaire, commentant : “Vous n’avez pas besoin d’une raison plus intelligente pour aller au théâtre que de voir votre célébrité préférée, et Dieu merci, ces deux-là explosent d’alchimie.

Il a décrit le spectacle comme “une joyeuse soirée au théâtre” au cours de laquelle “Sarah Jessica Parker révèle un talent pour la comédie burlesque qu’elle a gardé sous silence dans Sex and the City”.

Un public « affectueux »

Dans une autre interview accordée à Front Row sur Radio 4, les deux acteurs ont déclaré qu’ils étaient heureux d’avoir reçu des réponses tout aussi chaleureuses de la part des spectateurs de théâtre à Londres.

Broderick a déclaré : “Ils ont été vraiment démonstratifs, quelque chose est arrivé à la Grande-Bretagne, [audiences] ne sont plus aussi réservés.”

“Je pense que nous étions préparés à ce qu’ils soient de très bons auditeurs, ce qu’ils ont prouvé être”, a ajouté Parker. “Mais ils sont tout aussi affectueux, je pense que cela nous a vraiment motivés.

Elle a poursuivi : “J’étais vraiment nerveuse parce que nous avions vécu cette expérience à New York et vous avez un volume dans la tête, et vous pouvez vous ajuster, et nous étions prêts à le faire. Mais ils ont été un si bon compagnon et partenaire pour nous.”

Parker et Broderick ont ​​déclaré qu’ils avaient été encouragés par l’affection du public du West End jusqu’à présent.

Parker et Broderick sont “certainement compétents, avec tout le timing comique accompli et le charme ironique et astucieusement déployé que promet leur travail à l’écran”, selon Sam Marlowe de Stage.

“Mais il y a ici une qualité grinçante et trop délibérée, chaque gag, tic, sourcil levé et intonation ironique arrivant au bon moment sans la moindre étincelle de spontanéité. C’est loin d’être suffisant pour donner de la substance à l’écriture débordée de Simon.”

Sa critique deux étoiles concluait : « Tout se déroule à peu près comme on peut s’y attendre, avec des infidélités vulgaires, des indiscrétions coquines et des zingers astucieux : c’est une pièce de musée théâtrale, à peine en état de marche, poussiéreuse et décidément grinçante. Pourtant, personne n’est vraiment là pour le jeu.”

Fiona Mountford d’iNews l’a également récompensé juste deux étoiles, écrivant : “Malheureusement, une production inerte parvient à faire apparaître à la fois le mariage et la comédie comme une traînée sans relâche et sans joie, malgré la puissance étincelante du couple marié réel Sarah Jessica Parker, faisant ses débuts dans le West End, et Matthew Broderick.

“J’avais hâte de quitter la Suite Plaza.”