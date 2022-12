Les critiques de The Way of Water prennent le contrôle de Twitter alors que l’histoire de réclamations sur Internet est aussi bonne que ses effets visuels

Avatar: The Way of Water ramène le public dans le monde fictif de Pandora. Se déroule une décennie et demie après que Jake Sully (Sam Worthington) ait décidé de renoncer à sa vie avec les “gens du ciel” et de faire partie du magnifique clan Na’vi. Il a parcouru un long chemin dans la vie. Il a non seulement épousé Ney’tiri (Zoe Saldana), mais ils ont également quatre enfants : Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) et une fille adoptive, Kiri (Sigourney Tisserand). Lors de la sortie du film, beaucoup se sont tournés vers leurs réseaux sociaux et ont partagé leurs critiques.

Alors que certains sont occupés à louer l’histoire du film, d’autres louent le VFX. James Cameron a également recueilli beaucoup d’éloges pour ce joyau. “Demi-film terminé. De superbes effets visuels, de belles scènes sous-marines”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “J’ai regardé #Avatar de James Cameron, ce qui est évident dans le film, c’est que les limites de l’imagination d’un écrivain dépassent l’imagination. Chaque plan, chaque image du film est JAW-DROPPING. Maintenant, un fan de James Cameron pour la vie.

Voici quelques réactions :

Je viens de voir #AvatarTheWayOfWater et waouh. Je m’attendais à ce que ce soit un spectacle visuel, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si émotionnellement résonnant. Ses personnages nuancés, sa riche construction mondiale et son histoire épanouissante le rendent bien meilleur que son prédécesseur. De plus, les scènes de combat sont BRUTAL. pic.twitter.com/T3fLN4cKE6 — ✶cozza✶ (@stephcozza) 13 décembre 2022

#AvatarTheWayOfWater REVUE.Le dernier film de James Cameron est une réalisation époustouflante dans la réalisation de films qui vous fera pardonner sa longue durée. Cameron a une fois de plus prouvé qu’il était un maître absolu de son métier, livrant un film qui est presque un chef-d’œuvre pic.twitter.com/3AkQZOhWbK — LetsCinema (@letscinema) 15 décembre 2022

#AvatarTheWayOfWater Chaque image vaut un millionChaque cliché parfait pour le T. C’est à couper le souffle, le drame, l’action impeccable, ce retour à Pandora est tout simplement incroyable. Une merveille visuelle qui vous oblige à la regarder uniquement sur grand écran Fonce…!!! – Thyview (@Thyview) 16 décembre 2022

#AvatarTheWayOfWater prouve une fois de plus que James Cameron est le ROI INCONTESTÉ des suites. Le film a tellement de plans à couper le souffle et les visuels sont EXALTANTS et RÉVOLUTIONNAIRES ! Le casting est très fort aussi et j’ai adoré la famille Sully. Une suite qui valait la peine d’attendre ! pic.twitter.com/Jdp02b9fc7– BSL (@bigscreenleaks) 15 décembre 2022

James Cameron a fait attendre ses fans pendant 13 ans avant de revenir à Pandora et s’est assuré que cela en valait la peine. Le réalisateur, qui a livré certaines des expériences cinématographiques les plus mémorables, est à la hauteur des attentes visuelles. Avatar: The Way of Water est beaucoup plus riche et plus grand que son précédent de 2009. Cameron joue intelligemment avec les deux moitiés, misant sur la nostalgie en première mi-temps tout en nous faisant la sérénade avec le nouveau monde dans la seconde.

