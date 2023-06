Les critiques de Pixel Fold disent que c’est bon et pas non plus

Le Google Pixel Fold a été lancé aujourd’hui et commence à arriver pour ceux qui ont effectué une précommande anticipée. Cela signifie également que l’embargo sur les critiques des médias a été levé, de sorte que la première vague de critiques est en direct pour que tout le monde puisse les parcourir et les utiliser comme un moyen de justifier davantage leurs raisons de payer 1 800 $ sur un pliable de première génération de Google ou de confirmer qu’ils ont fait le bon choix de sauter.

J’ai lu plusieurs critiques à ce stade et je peux sans aucun doute confirmer qu’elles sont partout, même si certaines tendances commencent à apparaître. Je pense qu’en général, la plupart de ceux qui ont utilisé le Pixel Fold l’aiment. Presque tout le monde n’est pas sûr que quiconque devrait acheter le Pixel Fold, mais son utilisation semble offrir une expérience assez amusante.

Où est notre avis ?

Ce n’est jamais amusant à écrire, mais je ne suis pas sûr que nous reverrons jamais le Pixel Fold. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas ! Le fait est que Google nous a exclu de la liste d’examen et nous n’avons donc pas l’appareil. Je n’en ai pas non plus pré-commandé pour plusieurs raisons.

La première est que je ne suis pas exactement un amateur de téléphones pliables à usage personnel, donc en acheter un aurait signifié passer quelques semaines avec, puis rester assis dans un tiroir pendant plusieurs années, ne se montrant que pour une séance photo ici et là. La chose coûte également 1 800 $ et à ce stade de ma vie d’examen de la technologie, je suis à peu près sur l’achat de téléphones à des fins d’examen, sachant qu’ils ne seront pas beaucoup utilisés à l’avenir. Vous devriez voir les tiroirs et les placards que j’ai remplis de ce genre de choses. C’est un gaspillage énorme et gérer les retours et tout ce jazz n’est pas mon truc. Et enfin, parce que nous n’avons pas pré-commandé, le Pixel Fold est en rupture de stock jusqu’en septembre, donc au moment où nous pourrions en obtenir un au détail, ce serait une vieille nouvelle.

Les choses pourraient changer et nous pourrions nous retrouver avec un avant longtemps, mais pour l’instant, vous devrez obtenir votre correctif de révision Pixel Fold ailleurs. Je m’excuse si vous espériez entendre notre opinion étrangement forte sur le premier pliable de Google. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout contrôler.

Cela dit, il existe de nombreuses autres critiques pour vous aider à décider si vous devez en acheter une.

Toutes les critiques de Pixel Fold

Pour préparer ce petit récapitulatif, j’ai lu / regardé les critiques de Pixel Fold de Le bord, Engadget, 9to5Google, Gizmodo, MKBHDet Arstechnique. Il y en a des dizaines d’autres, mais si je devais acheter un produit technologique et que j’avais besoin d’en lire une critique, c’est vers ce groupe que je me tournerais probablement en premier.

Vous devriez prendre le temps de lire chacun d’entre eux pour les détails sales, mais j’ai fait de mon mieux pour résumer les choses que j’ai emportées.

Le bord avait de bonnes choses à dire sur les caméras comme étant meilleures que les autres pliables et que l’écran extérieur « se sent beaucoup plus naturel à utiliser » que quelque chose comme l’écran extérieur mince de Samsung sur la gamme Galaxy Fold. Du côté négatif, ils ont trouvé que la durée de vie de la batterie était aléatoire et les gens recommandés emportent une batterie avec eux pour le trajet quotidien ou gardent un chargeur à portée de main. Ils ont également noté (comme l’ont fait plusieurs critiques) le poids de l’appareil, qu’ils s’inquiétaient de la durabilité après avoir remarqué une égratignure sur l’écran intérieur et une puce dans la lunette, et que dans l’ensemble, l’appareil semble une génération d’en valoir la peine.

Engadget a fait écho à la déclaration de l’appareil photo, affirmant que les appareils photo Pixel Fold sont définitivement meilleurs que ceux du Galaxy Fold 4 et que l’écran extérieur est une victoire en raison de sa taille et de sa forme. Cependant, ils ont trouvé que la durée de vie de la batterie était «solide» et n’ont pas donné les avertissements des autres. Ils ont également commenté le poids du Fold, il y en a donc un autre qui fait valoir ce point.

Pour Gizmodoils aussi a aimé les caméras par rapport à d’autres pliables, a pensé que la durée de vie de la batterie était bonne et a généralement aimé l’appareil, mais ne l’achèterait pas. Ils ont noté à plusieurs reprises que Google utilisait des cadres extra épais sur l’écran intérieur et ont appelé son pli d’affichage qui est certainement derrière le pli pliable toujours plus petit de Samsung.

Le 9to5Google L’équipe est fan de l’écran extérieur plus large, a adoré les caméras et est assez satisfaite (et surprise) de la durée de vie de la batterie. Ils sont encore en plein test, mais leur première conclusion est que l’appareil est « étonnamment » bon. Cela dit, ils se sont également plaints de la lourdeur de l’appareil et du fait que l’écran interne pourrait être trop large pour être utilisé confortablement.

MKBHD avait beaucoup à dire dans sa vidéo, mais faisait surtout écho aux déclarations des autres dans la performance et qu’il l’aimait généralement. Il s’est plaint du fait qu’il s’agissait définitivement de la première génération. La durée de vie de la batterie n’était pas excellente, le pli intérieur de l’écran et les lunettes étaient trop visibles, et l’appareil ne s’ouvre parfois pas complètement à plat à moins que vous ne le forciez vraiment. Il a également souligné que Google ne vous permet pas de conserver des configurations d’écran d’accueil distinctes sur la couverture et les écrans intérieurs, ce qui est une idée folle.

Enfin, vous connaissez déjà la situation avec Arstechnique, où leur unité d’examen Pixel Fold est morte pendant les tests. Ils pensent qu’un petit morceau de quelque chose a atterri sur une partie exposée si l’écran intérieur où se termine le protecteur d’écran, puis a détruit l’écran une fois fermé. Ce n’est, eh bien, pas bon pour le premier pliable de Google, d’autant plus que Le bord a également noté des problèmes de durabilité. Avec les téléphones qui atterrissent maintenant entre les mains de la personne ordinaire (riche), je ne suis pas impatient de voir ce qui pourrait arriver ensuite.

Donc, pour récapituler les récapitulatifs, après avoir lu plusieurs critiques, je dirais que le Pixel Fold a d’excellents appareils photo pour une performance pliable et vraiment excellente de la puce Tensor G2 de Google, la meilleure conception d’affichage extérieur de tous, avec une autonomie aléatoire de la batterie dans un appareil qui est probablement trop lourd et qui pourrait avoir des problèmes de durabilité. Alors ok.