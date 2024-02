Les critiques de l’interview de Tucker avec Poutine se trompent sur le contexte

Malgré tous les efforts des médias traditionnels pour décourager les gens de regarder l’interview historique de Tucker Carlson avec le président russe Vladimir Poutine, l’effet a été, eh bien, le Effet Streisandcréant un pic d’intérêt du public.

Si les commentaires ultérieurs sont une indication, cependant, l’interview, avec le long monologue de Poutine sur l’histoire qui semble obscur aux Américains, sa clarté d’esprit évidente et même ses éclairs de charme, et la propre confusion (avouée) de Carlson quant à la direction que Poutine a pris à la discussion, a soulevé au moins autant de questions qu’il n’en a répondu.

Après avoir écouté l’interview à plusieurs reprises, voici quelques éléments de contexte pour contextualiser les remarques de Poutine.

1. Ignorez les experts

Les analystes occidentaux de la Russie – le conseiller de Reagan, Richard Pipes étant une exception notable – ont été spectaculairement faux depuis des décennies. Prenons, par exemple, l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Il a pris le Département d’État, les médias et tout le monde complètement au dépourvu.

Pire encore, ils ont déclaré leur victoire prématurément. Hedrick Smith, ancien chef du bureau du New York Times à Moscou et lauréat du prix Pulitzer, a capturé l’air du temps dans son best-seller. Les nouveaux Russes. La dissolution de l’Union soviétique était, dit-il, « une mise en scène moderne de l’une des histoires archétypales de l’existence humaine, celle de la lutte des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la prospérité, de la dictature à la démocratie ».

Cela semble risible maintenant, n’est-ce pas ?

Mais c’était une période d’optimisme extraordinaire, presque utopique. Le mur de Berlin était tombé deux ans seulement avant la chute de l’Union soviétique. Un événement, désormais largement oublié, qui semblait impensable. Je me souviens à peu près à la même époque d’avoir acheté un CD (piraté) de la chanson « Wind of Change » des Scorpions, qui célébrait ces événements et parlait de la fraternité occidentale avec la Russie. Où l’ai-je acheté ? Sur la Place Rouge, entre autres.

Qui aurait pu imaginer cela ? Alors étudiant diplômé en histoire russe, je ne l’ai pas fait. Les experts non plus. Le fait est que lorsqu’il s’agit de la Russie, tout le monde se pose des questions. Si cela était vrai lorsque les analystes étaient honnêtes, cela l’est doublement aujourd’hui lorsqu’ils sont malhonnêtes. En racontant cela, Poutine mentait à Carlson. A-t-il menti lorsqu’il a déclaré que le Parlement canadien avait ovationné un ancien membre de la Waffen-SS simplement parce qu’il avait tué des Russes pendant la Seconde Guerre mondiale ? A-t-il menti sur le fait que la CIA d’Obama avait fomenté un coup d’État contre le gouvernement ukrainien en 2014 ? Non, il ne l’était pas.

2. La Russie n’est pas occidentale dans un sens reconnaissable

L’esprit occidental a été façonné par les forces sociales et culturelles de la Renaissance, de la Réforme, des Lumières et de la Révolution scientifique. La Russie a connu aucun de ceux-ci. En conséquence, la pensée russe est étrangère aux Américains. Churchill avait raison : « La Russie est une énigme enveloppée d’un mystère à l’intérieur d’une énigme. »

Ainsi, lorsque Poutine a commencé l’entretien par un récit de l’histoire russo-ukrainienne et comment le premier État russe n’a pas été fondé à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais à Kiev – ce qui est accepté comme un fait historique et la clé de son argumentation – il semblait, comme Carlson lui-même l’a dit, comme une « obstruction systématique ».

Mais pour Poutine, cette histoire compte. Mais pour les Américains qui ont peu de sens de leur propre histoire et encore moins de celle des autres, c’était une diversion. C’est parce que l’Amérique a été fondée et construite par des gens qui ont consciemment laissé leur histoire derrière eux. Nous sommes un peuple tourné vers l’avenir.

Pas les Russes. Le romancier Leon Uris a écrit : « En Irlande, il n’y a pas d’avenir, seulement le passé se répète encore et encore. » On pourrait dire la même chose de la Russie.

Je ne saurais trop insister sur ce point. Il y a quelques semaines, j’étais au Caire. Évoquez le 11 septembre là-bas – et je vous mets en garde – et les musulmans iront directement aux croisades. (Tout comme Oussama ben Laden, d’ailleurs, en proposant sa justification des attaques.) Ils voient toute l’histoire ultérieure comme un accident. La question n’est pas de savoir si eux – ou Poutine – ont raison. Le fait est qu’ils croient tous deux passionnément à leurs propres récits historiques.

3. Poutine considère les États-Unis comme un provocateur régional dans l’ère post-soviétique

En cela, il n’a pas tort. Si la fondation de la dynastie Rurikid au IXe siècle appartient à un passé brumeux et oublié dans l’esprit américain, les 30 dernières années de relations entre les États-Unis et la Russie ne devraient certainement pas appartenir à ce passé.

Tout au long de la guerre froide, les Soviétiques ont suivi un engagement inébranlable envers le dogme marxiste lorsqu’il s’agissait de « révolution mondiale ». Il s’agissait d’une politique de expansionnisme. Ceux qui ont grandi à cette époque se souviendront des documentaires auxquels nous avons tous été soumis tout au long de notre éducation. Une animation de type Disney représentait avec précision le drapeau rouge du marteau et de la faucille de l’URSS qui s’étendait de la Russie vers d’autres parties du monde.

C’était la « théorie des dominos » de George Kennan, l’idée selon laquelle les pays tomberaient dans le communisme comme des dominos jusqu’à ce que la Russie soit à nos portes. Il semblait que cela devenait une réalité cauchemardesque lorsque, en 1959, Cuba tomba aux mains des marxistes et que les Soviétiques tentèrent d’y installer des missiles balistiques. JFK a menacé de déclencher une guerre nucléaire si Khrouchtchev imposait le problème.

Poutine a déclaré dans l’interview que lorsque l’URSS s’est autodétruite, les Russes espéraient être acceptés dans la communauté des nations occidentales, non pas en tant que belligérants comme par le passé, mais en tant que partenaires. On pourrait être sceptique quant à cette affirmation, mais je peux confirmer qu’au moins sur le terrain, cela est vrai.

Lorsque j’étais en Russie au début et à la fin des années 90, puis au début des années 2000, les Russes accueillaient les Américains avec enthousiasme. Vous n’avez jamais connu l’hospitalité telle que la proposaient les Russes. Ils aimaient les Américains et voulaient vraiment qu’ils les apprécient. Ils n’étaient pas, comme ils le voyaient, les méchants d’un match de hockey olympique ou de « Rocky IV », mais un peuple libre, et ils voulaient être traités sur un pied d’égalité.

Mais aujourd’hui, dans les années qui ont suivi l’implosion de l’URSS, la politique américaine à l’égard de la Russie, jusqu’alors prudente et même respectueuse, est devenue d’une arrogance et d’une agressivité extravagantes. Les États-Unis, via leur marionnette de l’OTAN, ont mis en œuvre une sorte de théorie des dominos à l’envers, en élargissant cette alliance militaire vers l’est jusqu’à la frontière russe :

1994 : La Suède et la Finlande deviennent des États partenaires.

1999 : La République tchèque, la Hongrie et la Pologne sont ajoutées.

2004 : L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont toutes ajoutées. Les trois premiers de cette liste sont des États frontaliers de la Russie.

2008 : Les discussions avec l’Ukraine commencent, provoquant la colère de la Russie.

4. La Russie a toujours considéré l’Ukraine comme un élément vital pour sa sécurité nationale

Cela nous amène à l’année charnière et à ce que Poutine a appelé « l’essentiel ». La position de la Russie à l’égard de l’Ukraine post-soviétique est qu’elle doit être libre de toute ingérence occidentale et de préférence pro-russe.

Mais en 2014, après de nombreuses garanties de la part des États-Unis à la Russie que l’Ukraine resterait un État neutre et indépendant, la CIA d’Obama a renversé un gouvernement librement élu, mais pro-russe, gouvernement ukrainien, le remplaçant par un régime pro-américain. S’ensuit ce qui constitue, pour la Russie, une dernière provocation : l’Ukraine est invitée à rejoindre l’OTAN.

Poutine a répondu en envahissant l’est de l’Ukraine la même année dans un effort préventif pour prendre le dessus sur ce qu’il considérait depuis le début comme l’objectif des États-Unis : utiliser l’Ukraine dans une guerre par procuration contre la Russie.

Lors de ma dernière visite à Moscou en 2017, je pense que les Russes sont restés amicaux, mais l’enthousiasme de la première décennie de l’ère post-soviétique avait disparu. Le remplacer par un cynisme à l’égard des intentions américaines et de la promesse que la liberté leur serait réservée si seulement ils abandonnaient le communisme. Il y avait maintenant, ce qui était incroyable pour l’esprit occidental, une nostalgie croissante des jours de Staline, la poigne de fer.

En ce qui concerne cet optimisme post-soviétique et le pessimisme qui a suivi, mes expériences en Ukraine au début des années 2000 – et six à sept autres visites au cours de la décennie suivante – reflétaient celles de la Russie, même si pour des raisons quelque peu différentes. Les Ukrainiens considéraient l’Amérique comme un allié stratégique, certes, mais ils estimaient que la démocratie n’était pas la fin – tout ce qu’ils pensaient qu’elle serait. La liberté exige l’autonomie, la responsabilité, une éthique du travail et une conscience du temps – tout ce que 75 ans de socialisme ont détruit si jamais il existait en Ukraine ou en Russie. (Et j’ai tendance à dire que non.)

Au moment où j’étais là-bas pour faire des recherches pour mon premier livre, L’effet de grâce, qui est, dans un sens, une histoire de l’Ukraine, il y avait un désir croissant parmi de nombreux Ukrainiens, environ 16 pour cent, de se réunir avec la Russie. Seize pour cent, ce n’est pas une majorité, mais ce n’est pas rien, et cela reflète les fractures idéologiques au sein de cette région historiquement instable. Lors d’une de ces visites, mon propre interprète, un Ukrainien, ne cessait de parler de son admiration pour Staline. Ce n’était pas une anomalie à cette époque.

Mais les Russes nous considèrent de plus en plus comme un agresseur. Si vous osiez les engager sur des questions politiques – et il est difficile de ne pas le faire un vendredi soir à Moscou – ils demanderaient raisonnablement : pourquoi l’OTAN existe-t-elle encore ? « L’Empire du Mal », comme Reagan appelait l’Union soviétique, qui constituait le but même de l’existence de l’OTAN, était mort. Le Pacte de Varsovie, son opposition, avait été dissous. Alors pourquoi, voulaient-ils savoir, maintenions-nous de tels partenariats militaires, et contre qui l’alliance était-elle dirigée ? (Si de telles questions étaient posées autour de verres de vodka – et elles l’ont toujours été – vous verriez probablement une facette très différente du caractère russe.)

Poutine a souligné ce point dans l’interview de Carlson, affirmant que lorsqu’il avait posé cette question au président de l’époque, George W. Bush, on lui avait répondu que l’alliance n’avait pas pour but de se prémunir contre une invasion russe de l’Europe, mais de se défendre contre un éventuel nucléaire iranien. attaque sur le continent. Poutine, qui n’est pas idiot, a considéré à juste titre cette réponse comme malhonnête. (Un cynique pourrait dire que la réponse à la raison pour laquelle l’OTAN existe toujours se trouve quelque part dans l’avertissement d’Eisenhower concernant le…