Les critiques de la technologie voient l’espoir de nouvelles lois antitrust après leur victoire à la Chambre

Les défenseurs des politiques qui ont fait pression pour une nouvelle législation limitant le pouvoir de Big Tech ont vu leurs espoirs levés et brisés à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

La semaine dernière a marqué l’une des notes les plus positives pour ceux qui soutiennent la pression en faveur de nouvelles lois antitrust, lorsque la Chambre a adopté un ensemble de projets de loi donnant aux autorités chargées de l’application plus de ressources pour lutter contre les fusions anticoncurrentielles et donnant aux procureurs généraux des États plus de pouvoir sur les tribunaux dans lesquels ils peuvent intenter des poursuites antitrust.

Alors que la législation qui a été adoptée 242-184 a une portée moins ambitieuse que certaines des propositions les plus radicales qui font leur chemin dans les deux chambres du Congrès, c’est un motif d’espoir, selon une nouvelle note du Tech Oversight Project, une organisation à but non lucratif qui préconise pour la réforme antitrust.

“La Big Tech ne perd jamais un combat législatif – et ils l’ont fait”, a déclaré jeudi le directeur exécutif Sacha Haworth dans une note aux alliés qui a été partagée exclusivement avec CNBC. Les destinataires comprenaient des bureaux démocrates à Capitol Hill, des groupes de réflexion et une coalition d’organisations de défense des droits, selon le groupe.

Le projet de surveillance technologique reçoit un financement, comme Le Washington Post a rapportédu réseau Omidyar, créé par Pierre Omidyar, défenseur de la réglementation et fondateur d’eBay, et de la branche de défense du projet de sécurité économique, une organisation à but non lucratif dirigée par le cofondateur de Facebook, Chris Hughes, qui a appelé à la dissolution de son ancienne entreprise.

Haworth, un vétéran de la campagne politique démocrate, fait valoir que l’adoption décisive de la législation la semaine dernière montre qu’il y a encore une chance que deux autres projets de loi clés soient adoptés lors de la session boiteuse plus tard cette année. Ces projets de loi sont l’American Innovation and Choice Online Act (AICO) et l’Open App Markets Act (OAMA), qui empêcheraient essentiellement les grandes plateformes comme Amazon, Apple et Google de favoriser leurs propres produits par rapport à leurs rivaux qui dépendent de leurs marchés (ces derniers projet de loi se concentre carrément sur les magasins d’applications mobiles).

Plus tôt cet été, les partisans de la réforme antitrust considéraient le canard boiteux uniquement comme un Je vous salue Marie, car beaucoup pensaient qu’il y avait encore une chance de planifier un vote avant les vacances d’août, un marqueur informel du moment où la campagne électorale de mi-mandat bat son plein, ce qui rend plus difficile pour voter de nouvelles lois. Mais au fur et à mesure que les journées législatives s’écoulaient, il est devenu clair que les partisans devraient recentrer leurs vues sur les semaines suivant les mi-mandats.

Selon Haworth, le vote de la semaine dernière a donné des raisons d’être optimiste.

Elle note que les démocrates de la Chambre qui ont voté contre le paquet ne faisaient pas partie des 20% des districts les plus compétitifs du pays, sur la base des données du Cook Political Report. Cela va à l’encontre de la spéculation selon laquelle les dirigeants du Congrès pourraient hésiter à planifier un vote sur l’AICO et l’OAMA éviter aux démocrates dans les courses compétitives d’avoir à voter sur une question qui pourrait être utilisée contre eux.

Haworth va jusqu’à dire que “si ce schéma de vote se maintient, l’AICO et l’OAMA passeront facilement devant les deux chambres”.

Elle soutient que le représentant Ken Buck, R-Colo., le principal champion républicain de la réforme antitrust technologique à la Chambre, a tenu sa promesse “d’un raz-de-marée de votes républicains”, malgré l’opposition d’autres membres éminents du parti comme le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., Et membre du classement du comité judiciaire Jim Jordan, R-Ohio.

“Malgré les tentatives de Big Tech de discréditer les efforts de Grassley et Buck, ils ont prouvé que leur hypothèse était juste : s’ils étaient amenés au complet, une partie importante des républicains se joindraient aux démocrates pour tenir Big Tech responsable”, a écrit Haworth, faisant référence au Sénat. Membre du classement du comité judiciaire Chuck Grassley, R-Iowa, qui a défendu les projets de loi dans cette chambre.

Haworth a écrit que les raisons contradictoires données par Jordan et la représentante Zoe Lofgren, D-Californie, pour s’opposer à la réforme antitrust devraient prouver que “leur argument est un faux-fuyant destiné à brouiller les pistes”. Alors que Jordan a soutenu que les projets de loi sur la table aideraient les plates-formes à censurer les informations, Lofgren a soutenu qu’il ferait le contraire, ce qui rendrait plus difficile pour eux la modération du contenu.

Enfin, la note soutient que la législation boiteuse est de plus en plus courante, citant un Centre de recherche Pew article de l’année dernière qui a révélé qu’un pourcentage important de la législation adoptée ces dernières années était dans la période du canard boiteux. Lors du 116e Congrès s’étendant de 2019 à 2020, par exemple, près de 44 % des projets de loi adoptés l’ont fait dans le canard boiteux.

« Big Tech et leurs alliés continueront de faire passer le récit selon lequel la réforme antitrust bipartisane est morte », a écrit Haworth. “Pas si vite. Alors que les partisans anti-Big Tech restent lucides sur la tâche à accomplir, le résultat n’est pas gravé dans le marbre.”

Lisez la lettre complète du projet de surveillance technologique ci-dessous :