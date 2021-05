Les critiques de la culture «  toxique  » de TikTok sur Glassdoor ont un impact sur l’embauche

Un homme tenant un téléphone passe devant un signe de l’application de la société chinoise ByteDance TikTok, connue localement sous le nom de Douyin, à l’Expo internationale des produits artificiels à Hangzhou, province du Zhejiang, Chine, le 18 octobre 2019. Reuters

LONDRES – Un certain nombre de travailleurs de la technologie basés au Royaume-Uni choisissent de ne pas accepter ou de poursuivre des emplois chez TikTok par crainte que l’entreprise ait une culture de travail intense avec des heures longues et exigeantes. Six personnes de l’industrie ont déclaré à CNBC qu’elles se sont retirées des entretiens, ont refusé des offres d’emploi ou ont quitté l’entreprise après avoir appris que TikTok a une culture «996», soit par des critiques en ligne, soit par une expérience de première main. La culture 996 est pratiquée par certaines entreprises en Chine. Le nom est dérivé de l’exigence des employés de travailler de 9 h à 21 h pendant six jours par semaine, ce qui correspond à 72 heures par semaine. Pendant ce temps, la norme aux États-Unis et au Royaume-Uni est environ 40 heures par semaine, bien que de nombreux travailleurs en parlent. C’est illégal de travailler plus de 48 heures par semaine au Royaume-Uni en moyenne. TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, a refusé de commenter sa culture et les heures de travail du personnel.

‘J’ai arrêté les conversations assez rapidement’

Un technicien, qui a été approché pour un rôle de communication au Royaume-Uni, a déclaré à CNBC qu’une culture 996 était « certainement une préoccupation » pour eux. «Le ‘con’ le plus courant que j’ai trouvé dans mes recherches sur Glassdoor concernait l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et les heures folles et cela semble être le même même maintenant», a déclaré la source, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion. . « (Cela) ne semblait pas en valoir la peine. » La source a ajouté: « J’ai arrêté les conversations assez rapidement quand j’ai établi qu’elles avaient très peu de flexibilité en ce qui concerne les lieux de travail et les politiques. » La même personne a déclaré avoir été contactée quelques semaines plus tard « pour un rôle très similaire » chez ByteDance. « J’ai établi à partir de la lecture de fond et des critiques de Glassdoor qu’ils sont une seule et même personne », a déclaré la personne, ajoutant que c’était « tout un peu étrange » et « un coup de chance ». TikTok, qui annoncé vendredi que le directeur financier de ByteDance, Shou Zi Chew, a été nommé nouveau PDG de TikTok, peut également manquer certains talents techniques. Un chercheur principal en intelligence artificielle, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature de la discussion, a refusé une offre d’emploi de TikTok même si le recruteur leur avait dit que le salaire était probablement supérieur à 100000 £ (139000 $) par an, plus les options. « Je suis allé sur Glassdoor. Cela ne semble pas positif en ce qui concerne l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ce que j’apprécie vraiment. J’étais un peu préoccupé par cela », a déclaré la source, ajoutant que d’accepter le rôle mais qu’ils n’étaient pas le seul facteur.

Bien que Glassdoor soit largement considéré comme une plateforme utile pour faire preuve de diligence raisonnable sur ce à quoi ressemblent les entreprises à l’intérieur, ce n’est pas parfait et les avis doivent être pris avec un grain de sel. Les gens peuvent publier plusieurs avis, et les utilisateurs peuvent être plus enclins à évaluer leur entreprise s’ils ont eu une expérience extrêmement positive ou extrêmement négative. Mais quatre anciens employés ont déclaré à CNBC qu’ils avaient eu une expérience négative au sein de l’entreprise, dont l’application de partage de vidéos a été téléchargé plus de 2 milliards de fois. Un ancien employé, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion, a déclaré à CNBC que TikTok était le lieu de travail le plus toxique qu’ils aient jamais connu. « Tout le monde là-bas est tout à fait misérable et la vie est trop courte », a déclaré la source. «Au cours de ma première année avant que la pandémie ne frappe, je peux compter peut-être quatre ou cinq week-ends pendant l’année où je n’ai pas travaillé. La source a ajouté: « Les gens ont raison d’être rebutés et je sais qu’ils ont maintenant du mal à embaucher, mais en fin de compte, ils s’en moquent de toute façon, les gens ne sont que des chiffres pour eux. » Un autre ancien employé, qui a demandé à rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion, a déclaré à CNBC que la journée de travail moyenne à TikTok était de 15 heures. « Pour eux, c’était normal », a déclaré la source. « Tout le monde se plaignait mais vraiment tout le monde l’acceptait à la fin, probablement parce que les salaires étaient bons. » La même personne a dit qu’elle n’aimait pas la «culture très peu transparente». L’ancien employé a déclaré n’avoir obtenu aucune réponse lorsqu’il avait posé des questions sur l’entreprise. « Il était très, très difficile de trouver les bonnes réponses et d’améliorer réellement les processus avec lesquels nous travaillions », a déclaré la source.

‘ÉVITER, ÉVITER, ÉVITER’