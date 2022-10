Les critiques de Kardashian se moquent de la nouvelle ligne Skims de Kim sur les détails majeurs et critiquent la collection “trop ​​chère” pour avoir l’air “bon marché”

Les critiques de KARDASHIAN ont critiqué Kim pour son dernier ajout à sa ligne de vêtements SKIMS.

La star de télé-réalité a sorti un ensemble de pyjama coûteux que les critiques ont comparé à un uniforme de karaté bon marché.

Kim Kardashian a modelé son nouveau pyjama SKIMS[/caption]

Les critiques ont qualifié les vêtements de nuit de “trop ​​chers” et “bon marché”[/caption]

Kim, 41 ans, a sorti le Drapey Sleep Set pour 128 $ dans le cadre de sa ligne SKIMS.

Une description de l’ensemble PJ sur le site Web se lit comme suit: «Cet ensemble surélevé ultra-doux se drape sans effort sur votre corps pour se prélasser et dormir.

“Le haut cache-cœur comporte des manches surdimensionnées, une boucle intérieure pour accrocher et une attache à nouer pour un ajustement parfait.”

Kim a modélisé un ensemble en noir et blanc dans plusieurs vidéos qu’elle a publiées sur ses histoires Instagram.

La star de télé-réalité dit dans un post: “Ils sont comme, si doux, ce coton.”

Dans une autre vidéo, elle dit : « Et voici la couleur crème. C’est juste super cool.

“C’est tellement confortable mais super chic”, a-t-elle dit en se tournant sur le côté, se filmant dans le miroir.

Dans un forum Reddit populaire qui suit les Kardashian, les critiques se sont penchés sur le nouveau produit des stars de The Kardashians sur un fil intitulé : “Kim’s Karate”.

L’un d’eux s’est moqué : « Je suis des gars OBSÉDÉS. Nous avons toutes les couleurs de ceinture disponibles dans toutes les tailles. J’aime ~ma ceinture jaune. J’ai hâte de monter de niveau.

Un autre cinglé: «Ceux-ci ont l’air bon marché comme l’enfer. Les coutures sont si distinctes et cela ressemble à un festival de rides. Tu seras une nappe avec le tissu discount de Joann.

“Kobra Kim”, a écrit un autre fan.

Un autre s’attendait à ce qu’elle exécute un mouvement de karaté classique: “casse une planche de bois“, a écrit le fan.

Ce n’est pas la première fois que les produits de la gamme SKIMMS de Kim reçoivent de mauvaises critiques.

TRISTES SKIMMS

Un TikToker du nom de @cultcate a mis en ligne une vidéo d’elle-même en train d’essayer les robes extensibles de Kim Kardashian et commence par la légende “Epic skins haul fail!”

Dans sa vidéo, elle se plaint qu’ils ne fonctionnent pas pour les femmes de taille 14.

“Si vous faites une taille 14 ou plus comme moi, ne vous embêtez pas ! Ne pensez pas que vous serez arraché et magnifique et que vous aurez une silhouette de sablier, cela ne fonctionnera pas », gémit-elle.

Stephanie, connue sous le nom de @sstephanielauren sur TikTok, a également donné aux téléspectateurs un aperçu de la façon dont certaines des pièces emblématiques de Kardashian s’adaptent à sa forme corporelle particulière.

La créatrice de contenu dit au début de la vidéo qu’elle a acheté les articles en raison d’un problème de prix sur le site Web de Skims et qu’elle a profité de l’occasion.

Dans la vidéo de transport, Stephanie commence la vidéo avec une vision optimiste de la marque avant que sa déception face à la taille des vêtements de forme ne prenne le devant de la scène.

L’un des articles qu’elle a reçus était le soutien-gorge bandeau Fits Everybody, 28 $, en argile.

Elle a commandé le soutien-gorge bandeau Fits Everybody dans un 3XL et a exprimé sa confusion quant à la raison pour laquelle il était si serré et coupé en elle.

“C’est tellement serré dans le dos aussi et ça creuse juste en dessous ici [her armpits] comme vraiment mal. Je ne comprends pas en quoi c’est un 3XL », dit-elle.

Drekia Mckoy qui passe par @goodtimeswithki sur la plateforme a également partagé sa critique vidéo d’un string SKIMS et dit à quel point elle est déçue.

” ENNUYANT ” ET ” TROP CHER “

Une ligne de décoration pour la maison sera également proposée dans le cadre de la ligne de soins de la peau SKKN by Kim récemment lancée par la star de Hulu.

Elle a récemment discuté de la prochaine sortie le 6 octobre de ses produits de salle de bain d’inspiration “greige” dans une interview avec Architectural Digest.

Dans l’interview, l’ancienne de Keeping Up With the Kardashians a révélé à quel point elle était ravie de “prendre les éléments de design d’intérieur apaisants et monochromatiques de [her] à la maison et apportez-le aux autres.

Elle a également révélé à quel point «le minimalisme est toujours très important» pour son amour des «tons concrets et gris».

Outre l’esthétique de la ligne, l’article a révélé que la nouvelle ligne comprendra cinq produits en béton ; un plateau de courtoisie, un récipient rond, un bidon, une boîte à mouchoirs et une corbeille à papier.

La gamme complète de produits coûtera un total de 355 $.

Un fan de Kim a republié l’interview sur un tableau Reddit populaire dédié à Kardashian.

Une personne a écrit : « Bon Dieu. Ils sont tellement déconnectés. J’ai vu de meilleures choses au magasin à un dollar.

Un deuxième fan a commenté: “Cela a l’air aussi ennuyeux et pas pertinent que Kim elle-même.”

Un autre Redditor a accepté, écrivant “c’est aussi ennuyeux que possible, et pour 350 $ ? Quel idiot achèterait ça ?

Une autre personne a écrit: “Oh mon dieu, ça suffit déjà. Quand est-ce que ça suffira pour ces gens ? De combien d’argent de plus ont-ils besoin ?… J’en ai tellement marre du flux constant de produits qu’ils vendent.

Getty

Kim a également révélé sa nouvelle ligne d’accessoires de salle de bain dans une interview avec Architecture Digest[/caption]