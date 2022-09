Les critiques de Kardashian se moquent de Kim pour une erreur flagrante dans un nouveau message et supplient la star de “faire ses recherches”

Les critiques de KARDASHIAN se sont moqués de Kim pour une simple erreur dans un nouveau message sur les réseaux sociaux, l’exhortant à “faire ses recherches” la prochaine fois.

Le magnat du SKKN a fait une blague sur une tenue à imprimé animal qu’elle portait et a pris de la chaleur pour cela.

Instagram/pierresnaps

Kim Kardashian a été critiquée par les critiques pour une erreur stupide dans une légende de photo[/caption]

Instagram/Indiana420

La star a mal étiqueté l’imprimé animal qu’elle portait, ce qui a provoqué la colère des fans[/caption]

Dans une série de photos partagées sur Instagram plus tôt cette semaine, Kim, 41 ans, a été vue portant plusieurs types d’imprimés différents qui ressemblaient à ceux d’un guépard.

Elle a sous-titré en plaisantant les clichés, “CHEETAH GIRL”, faisant référence à un groupe de filles aujourd’hui disparu.

Les fans, cependant, ont été exaspérés par la blague, notant que le magnat de SKIMS portait en fait un imprimé léopard.

Les photos ont été republiées sur Reddit, où les critiques se sont penchées sur la star.

Plus de nouvelles sur les Kardashian OH NON, KO KO Khloe Kardashian montre sa petite taille lors d’un entraînement exténuant dans un manoir de 20 millions de dollars BAIGNADE ÉTROITE J’ai dépensé 400 $ pour comparer Skims Swim à Kylie Swim – il y avait clairement un perdant

“C’est du léopard cependant ..”, a commenté l’affiche originale.

Un autre commentateur a ajouté: “Je suis tellement content que les autres se fâchent parce que les gens étiquettent mal leurs motifs léopard lol.”

«En tant que défenseur de la faune, cela me fait tellement chier. Faites des recherches s’il vous plait !!!! Un de mes plus gros énervés », a écrit un deuxième commentateur.

Quelqu’un d’autre a répondu : “Et les bottes sont jaguar !”





D’autres critiques ont simplement critiqué le look dans son ensemble.

“F ** king hideux de toute façon”, a écrit un utilisateur.

Quelqu’un d’autre, faisant référence à l’imprimé animalier de Shania Twain, That Don’t Impress Me Much, a plaisanté: “Shania l’a fait mieux.”

Un troisième commentateur a présenté la même vidéo en écrivant: “Je déteste aussi cette tenue. Je me demande ce que Shania Twain penserait parce que ça ne m’impressionne pas beaucoup.

Ses tenues douteuses ne sont pas tout ce dont les fans bourdonnent en ce moment.

CHEVEUX

Après que Kim soit apparue sur Live With Kelly And Ryan, où elle a discuté de la couleur de ses cheveux, les fans l’ont accusée de mentir à propos de ses mèches.

La star de Hulu portait une combinaison noire et à imprimé léopard alors qu’elle parlait avec les animateurs Kelly Ripa et Ryan Seacrest dans l’émission.

Ryan a demandé; “Tu n’as pas de cheveux gris ?”

Elle a répondu: «Je ne suis pas encore devenue grise.

« Je n’ai pas encore eu de cheveux gris. N’est-ce pas bizarre ?”

En réponse, un utilisateur de TikTok a déterré des images d’un épisode passé de The Kardashians.

Avant ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live en octobre 2021, la star de la télévision a été vue avec son équipe de maquillage et de coiffure.

Le coiffeur Chris Appleton a demandé: “Voulez-vous que je lui arrache ses cheveux gris?”

Kim a répondu: “Absolument. Le stress SNL me gagne.

LES FANS RÉAGISSENT

Dans un fil de discussion en ligne, les téléspectateurs ont sauté dans la section des commentaires et ont affirmé que la star de la télévision mentait à propos de ses cheveux.

Un critique a déclaré : « Quelle chose étrange de mentir ! J’ai eu mes premiers cheveux gris à 24 ans environ.

Un autre critique a ajouté : « POURQUOI choisir quelque chose d’aussi stupide ?

“J’aime convaincre tout le monde qu’elle ne vieillit pas parce qu’elle n’avait pas encore de cheveux gris (bien que nous sachions qu’elle ment bien sûr).”

Un troisième critique a déclaré: «Comme n’avoir aucun cheveu gris est une sorte d’accomplissement? Juste bizarre “

En savoir plus sur le soleil américain J’en ai tué trois Le père d’Elon Musk révèle comment il a abattu des intrus alors que sa fille s’accrochait à lui

Une quatrième personne a écrit : « Ça !! Elle est tellement menteuse.

Un commentateur intervint : “Mentir alors que vous savez qu’il existe des preuves qui contredisent ce que vous dites maintenant.”

Instagram/pierresnaps

Les fans ont noté qu’elle portait du léopard, entre autres imprimés, plutôt que du guépard[/caption]

Instagram

La star a également été interpellée pour un «mensonge» sur sa couleur de cheveux[/caption]

Instagram/kimkardashian

Elle a récemment affirmé qu’elle n’était pas devenue grise, bien qu’elle en ait parlé dans The Kardashians[/caption]