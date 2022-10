Les critiques de Kardashian se moquent de Kim pour être allé “à la mer” après avoir surpris la star en train de photographier sa propre ombre sur une nouvelle photo

KIM Kardashian a été accusée d’un gros problème de retouche photoje.

Les fans pensent avoir surpris la star de télé-réalité Photoshopping sa propre ombre dans les récentes images de Skims.

Instagram / Kim Kardashian

Kim Kardashian a récemment partagé de nouvelles photos de Skims sur Instagram[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Mais les fans ont remarqué quelque chose d’inhabituel dans la forme de son ombre[/caption]

La semaine dernière, Kim, 41 ans, a posé dans une combinaison noire moulante de la nouvelle gamme Glam de sa marque.

La maman de quatre enfants a montré sa silhouette mince dans le une-pièce qui mettait en valeur son décolleté et son derrière.

Mais les fans pensent qu’ils ont maintenant repéré un signe que l’image a été photoshoppée.

La photo a récemment été partagée sur les réseaux sociaux et les fans ont affirmé que l’ombre de Kim semblait étrangement déformée.

En savoir plusKim Kardashian LA VOIE DE LA MÉMOIRE Kim Kardashian semble méconnaissable sur une photo de retour avec une maquilleuse

Certains ont accusé l’alun de Keeping up with the Kardashians d’un “échec de Photoshop”, faisant référence à une erreur sur la photo qui aurait pu être modifiée avec Adobe Photoshop ou une autre suite de retouche photo professionnelle.

Le débat photo a donné aux fans l’occasion de claquer la personnalité de la télévision, comme l’a écrit un utilisateur : “Elle est tellement surexposée et lavée… le requin a sauté.”

“Kim pense vraiment qu’elle a 25 ans”, a grincé un autre.

Un troisième a accusé la patronne de Skims de “combattre sa retraite” tandis qu’une autre a qualifié sa retouche photo d'”incroyable”.





JUSTE LE BIKI-NING

Cependant, ce n’est pas la première fois récemment que Kim est condamnée pour un prétendu échec de Photoshop.

En août, elle a été accusée d’avoir édité de nouvelles photos de bikini partagées sur son compte Instagram.

Kim avait posé dans un haut de bikini bandeau marron tout en sirotant un verre dans la piscine.

Un fan de TikTok a souligné que le motif de l’eau de la piscine semblait “déformé”, suggérant que l’image avait été manipulée.

OH-NON, KHLO

La sœur de Kim, Khloe Kardashian, 38 ans, a également été notoirement accusée d’avoir sur-édité ses photos sur les réseaux sociaux.

En avril, elle a laissé les fans abasourdis en montrant ses abdos dans un crop top de sa marque Good American.

Les fans ont été abasourdis par l’apparence inhabituelle de son nombril sur les photos, affirmant qu’il s’agissait d’une preuve de “Photoshopping”.

En mai, Kourtney Kardashian a également été accusée d’avoir amélioré ses clichés Instagram alors que les fans comparaient ses publications sur les réseaux sociaux à des clichés de paparazzi non édités.

Portant la même robe noire lors de son voyage de noces à Portofino, en Italie, la fondatrice de Poosh avait l’air nettement plus mince et plus ciselée sur Instagram que dans les clichés intacts.

Les médias sociaux ont aidé les sœurs Kardashian à bâtir leurs empires commerciaux, Kim, Khloe et Kourtney comptant un total combiné de 808 millions de followers sur Instagram uniquement.

Cependant, Kylie Jenner, qui a le plus grand nombre de followers avec 371 millions de disciples IG, a été félicitée pour avoir montré son corps naturel en ligne après la naissance de son bébé en février.

TIC Tac

Kim a récemment été critiquée sur TikTok alors qu’un utilisateur l’accusait de Photoshopper ses photos de bikini[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

Les sœurs Kardashian sont régulièrement critiquées pour avoir édité leurs photos sur les réseaux sociaux[/caption]