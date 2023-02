Les critiques de Kardashian qualifient la nouvelle lingerie Skims de la Saint-Valentin de Kim de “bon marché” et affirment que la coupe NSFW est “gênante”

Les critiques de KARDASHIAN ont qualifié la nouvelle lingerie “étrange” de Kim pour la Saint-Valentin de Skims de “bon marché”.

La star de Hulu a présenté une tenue torride de sa collection sur le thème des vacances avec une publication Instagram vendredi.

Les critiques de Kardashian ont fustigé la nouvelle lingerie "étrange" de Kim pour la Saint-Valentin Skims comme étant "bon marché"

Kim, 42 ans, a sous-titré le post, “Shop @skims Valentines Collection”, tout en posant sur le sol de son immense placard pour un trio de selfies miroir.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian portait le body en soie à bordure en dentelle alors qu’elle pinçait les lèvres dans sa moue emblématique.

Les abonnés et les clients potentiels du fondateur de Skims ne semblaient pas impressionnés par ce qu’ils considéraient comme un design “collant” et le matériau “bon marché” de la lingerie et ont exprimé leur déception dans la section des commentaires du message.

Une personne a écrit: “On dirait quelque chose que vous achèteriez chez Shein pour 9 $.”

Un autre fan a rapidement répondu: “annnnd ça coûte en quelque sorte 88 $. Vous trébuchez.

“Cela a l’air si bon marché”, a ajouté un troisième.

Un quatrième commentateur a déclaré: “Ok, je n’étais pas le seul à y penser !!!! Cela donne du Shein.

Tandis qu’une cinquième personne mentionnait : « J’ai pensé la même chose. Comme qui est si stupide pour penser que cela n’a pas l’air bon marché / mal fait.

D’autres étaient plus distraits par les vêtements adaptés à une personne qui écrivait: “On dirait que ça vous donnerait un avant inconfortable lol.”

“Ça a l’air incroyablement inconfortable, [wedgie] ville », a déclaré un autre.

Le sentiment s’est poursuivi alors que les commentaires de “Cela ne semble pas trop approprié” et “L’ajustement est si étrange” se sont poursuivis tout au long du message.

Faisant référence aux créations des années passées, une personne a écrit : « Les looks de la Saint-Valentin sont un flop chaque année », avant d’ajouter : « C’est embarrassant.

Comme mentionné précédemment, une photo a capturé la personnalité de Hulu allongée sur le côté, se redressant d’une main et utilisant l’autre pour prendre le selfie dans le miroir.

Kim a partagé trois clichés d’elle-même en tenue de nuit dans un article de carrousel; sur une autre photo, elle était à genoux, et sur la dernière, elle a fait une grimace.

La lingerie fuchsia brillante de la femme de 42 ans rayonnait sur sa peau bronzée, la rendant encore plus dorée.

Depuis que la tenue de lingerie une pièce a été coupée au milieu, les abdominaux durs comme le roc du créateur de KKW Beauty semblaient tendus et ciselés.

Le haut de la lingerie de la star de la télévision étreignait sa poitrine, serrant si fort ses seins que le bas de sa poitrine débordait.

FANS PAS IMPRESSIONNÉS

Récemment, le jeune frère de Kim, Kendall Jenner, 27 ans, a décidé de montrer une partie de la nouvelle lingerie sur son histoire Instagram et a affirmé qu’elle était “prête pour le jour J”.

Sur la photo, divers vêtements étriqués peuvent être vus, y compris des slips de style taille haute dans des tons de rose, rouge et blanc avec des slogans aléatoires gravés sur le devant.

Il y avait aussi un string en dentelle rose pâle avec une bralette assortie et un body tout-en-un très sexy avec des détails découpés sur le devant.

La sœur de Kim, Khloé, a également partagé un cliché des mêmes éléments sur sa propre histoire Instagram et l’a sous-titré : « surcharge la plus mignonne », aux côtés d’un emoji au cœur rose.

Cependant, bien que les frères et sœurs de Kim aient été impressionnés par les vêtements Skims, beaucoup de ses fans ne l’étaient pas.

En postant une photo sur Reddit, une personne a demandé: “Est-ce que Kenny aura un nouveau boo d’ici vday?”

Ignorant la question sur la vie amoureuse de Kendall, quelqu’un a commenté: “Ceux-ci semblent provenir d’un dollar de sous-vêtements au centre commercial.”

Une autre personne a écrit: “Celles-ci ressemblent exactement aux tongs à dollar que mes amis et moi avions l’habitude d’obtenir à Rue21 dans le centre commercial du collège.”

“Ce truc est ennuyeux et semble réutilisé”, a affirmé quelqu’un d’autre, tandis qu’une quatrième personne a ajouté : “Ces culottes de grand-mère ont l’air de venir tout droit de Wal-Mart !”

Un autre utilisateur de Reddit a commenté : « Late Night Snack est TELLEMENT trash à imprimer sur une culotte. Ces côtés de cordes auraient l’air bien, et encore moins flatteurs, sur très peu de femmes. Il aurait été plus mignon d’imprimer des lignes de ces petits bonbons au cœur dessus, je pense.

Se référant à l’un des slogans et à la chanteuse Mariah Carey, une autre personne a affirmé: “Mariah poursuivra pour sweet sweet fantasy.”

CLIENTS INSATISFAIT

En décembre dernier, il a été signalé que les clients de Skims étaient “livides” face aux vêtements “de qualité bon marché” et à la “politique de non-remboursement” de l’entreprise.

Le US Sun a révélé en exclusivité que la marque, d’une valeur de 3,2 milliards de dollars, avait des clients qui se tournaient vers le Better Business Bureau pour obtenir de l’aide concernant diverses plaintes.

La société a 1,24 étoiles sur cinq au Better Business Bureau avec un total de 296 plaintes.

La plupart des critiques négatives consistent en des clients se plaignant d’articles «déchirés».

Une critique lue à partir de novembre 2022 : « J’ai acheté un body pour plus de 60 $ pour ma fille en avril. Elle l’a ouvert fin juillet début août pour son anniversaire. Elle l’a porté trois fois et ne l’a jamais lavé et le tissu s’est fortement déchiré.

« Ils refusent de rembourser leur produit défectueux. Ne devrait pas dépenser plus de 60 pour quelque chose que vous ne pouvez porter que trois fois.

La société a répondu à la réclamation : “Le client était en dehors du délai de retour et l’article a été utilisé. Le client a reçu un remboursement de courtoisie pour l’article. Aucune autre mesure ne peut être prise.

Une deuxième critique de septembre 2022 disait: «J’ai acheté le body sculptant mi-cuisse avec gousset ouvert. Il a fière allure mais c’est tellement bon marché. J’ai porté le body deux fois (je ne l’ai même pas encore lavé) et il y a un trou sur la cuisse. Pour un body à 70 $, je pense qu’il durerait plus de deux jours.

La société a répondu : “Le client n’a jamais contacté CX concernant la plainte. Le client a été remboursé pour l’article d’un retour qui a été demandé. Si le client demande une assistance supplémentaire, nous lui demandons de contacter help@skims.com. »

