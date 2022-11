Les critiques de Kardashian déchirent Kim pour une photo “offensante” de sa sœur Khloe en arrière-plan de la maison et affirment que c’est “triste”

KIM Kardashian a été déchirée pour une photo mesquine de sa célèbre sœur Khloe dans sa maison.

Dans un fil en ligne, les fans aux yeux d’aigle ont repéré une photo étrange de Khloe, en arrière-plan.

Dans un clip de Keeping Up With the Kardashians, Kim semblait être au milieu d’une conversation avec sa mère, Kris Jenner.

Derrière la matriarche Kardashian, une photo de la sœur de Kim a été vue dans un cadre photo.

Au cours de la première saison de KUWTK, le E! Le spectacle a suivi Khloe alors qu’elle était arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies en 2007.

Les critiques ont sauté dans la section des commentaires et ont critiqué l’ancien E! star pour avoir gardé le mugshot DUI de Khloe bien en vue.

Une personne a déclaré: “Le mugshot dans le cadre criard n’est vraiment que la quintessence du mauvais goût.”

Un autre a ajouté: «Elle a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies. Ce n’est pas si drôle, à mon avis. Juste triste.”

Un troisième critique a mentionné: “Kim est l’agresseur. Elle fait de Khloe le punching-ball de la famille.

"Cela rend en fait cela triste et bouleversant."





« L’alcool au volant n’est pas mignon. DU TOUT », a fait rage un fan.

Un commentateur a accepté et a ajouté: “Exactement. L’alcool a ruiné ma famille. C’est tellement foutu de la part de Kim.

LE DRAME DE KHLOE

Khloe a été attrapée et arrêtée pour conduite sous influence en Californie.

Bien que sa peine initiale ait été des travaux d’intérêt général, elle a dû suivre un cours d’éducation sur l’alcool comme ordonné.

Bien qu’elle ait terminé son service communautaire, la star de la télévision a violé sa libération conditionnelle.

Khloe aurait manqué plusieurs de ses séances en raison de son emploi du temps chargé.

Le juge dans l’affaire Khloe a décidé de ne pas être très sympathique et l’a condamnée à 30 jours de prison.

En plus de la prison, la star de Hulu a été forcée de rejoindre un programme de traitement de l’alcoolisme.

Au lieu de passer 30 jours en prison, Khloe n’a purgé que moins d’une journée, moins de trois heures.

La personnalité de la télévision a finalement été libérée en raison de la surpopulation.

Une pratique courante dans le système carcéral, un délinquant non violent est libéré si l’espace est limité.

Après sa libération, les représentants de Khloe ont fait savoir au public qu’elle était prête à purger sa peine.

« ARRÊTEZ DE PRENDRE DES PHOTOS »

L’émission de téléréalité a documenté l’événement, qui incluait Kim prenant des selfies hilarants pendant qu’elle et sa famille conduisaient Khloe en prison.

Pendant le trajet en voiture, Kris est apparue exaspérée par sa fille alors qu’elle soupirait profondément.

Elle a dit : « Kim, arrête de prendre des photos de toi. Ta sœur va en prison.

Khloe a ensuite demandé à son frère de prendre une photo alors qu’elle faisait semblant d’étrangler le cou de leur mère.

Kris n’a pas semblé amusé par les hijinks de Kim et Khloe dans l’image.

