Les critiques de Kardashian critiquent Kim après que la star a affirmé qu’elle avait “fabriqué” des tostadas végétaliens malgré son chef privé

Les critiques de KARDASHIAN ont critiqué Kim pour avoir allégué qu’elle avait “fabriqué” des tostadas végétaliens malgré le fait qu’elle ait un chef privé.

La star de télé-réalité a fièrement montré son assiette en ligne, ignorant le contrecoup.

Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a été critiquée pour avoir affirmé qu’elle avait fait un plat végétalien[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a un chef privé et en a déjà parlé[/caption]

Kim, 42 ans, a posté une photo de son assiette sur ses histoires Instagram, en écrivant: “fait ces tostadas végétaliennes ce soir @beyondmeat”.

Les fans ont republié l’image sur un tableau Reddit sur le thème des Kardashian, déchirant la star et l’appelant.

Un utilisateur a écrit: “Définir ‘made’ Kim…”

Un autre utilisateur de Reddit a écrit : « Girl, bye. Vous n’avez pas fait de conneries, et être “végétalien” de temps en temps ne fait pas de vous une bonne personne.

Un troisième haineux a commenté: “Je parie qu’ils lui ont fait une vérification rapide pour publier ce lol.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Elle n’a pas fait ça lol.”

Le contrecoup en question découle d’un article du New York Post alléguant qu’une usine Beyond Meat était « criblée de moisissures » et plus encore.

Selon le point de vente, des documents internes divulgués ont révélé que les produits Beyond Meat ont été fabriqués dans une usine qui a été testée positive pour les bactéries nocives, y compris Listeria, au moins 11 fois en 2021.

Le magnat de Skims travaille avec la marque depuis un certain temps.





Drame diététique

Alors que plusieurs fans ont noté que Kim fait régulièrement semblant d’être végétalienne, elle a récemment fait une étrange confession sur ses habitudes alimentaires.

Lors d’un récent épisode de The Kardashians, la star de Hulu a légèrement reculé sur sa position.

La star de télé-réalité est sortie dîner avec des amis Tracy Romulus et Mario Dedivanovic pendant l’épisode.

Le trio a apprécié un festin italien, avalant des artichauts et divers plats de pâtes.

Dans une voix off, Kim a révélé aux fans: “Ce soir, je n’ai aucune restriction pour manger.”

Elle est ensuite apparue dans une interview confessionnelle, expliquant ses habitudes alimentaires une fois pour toutes.

Kim a déclaré: “Je ne sais pas si j’ai déjà clarifié cela, mais je suis ce que je pense qu’ils appellent un flexitarien, c’est-à-dire végétalien parfois et pas d’autres fois.”

Elle a été moquée par les téléspectateurs sur Reddit à propos de son régime alimentaire variable, avec une écriture : « Attendez une minute, elle est végétalienne la suivante, elle ne l’est pas ? Choisis une voie Kim !”

Un autre a ajouté: “Je déteste la façon dont elle dit qu’elle est” parfois végétalienne, parfois non “comme non, vous n’êtes pas végétalien du tout, parfois vous mangez des aliments végétaliens mais vous ne pouvez pas vous appeler végétalien.”

AU-DELÀ, FILLE !

En mai, Kim a été critiquée pour avoir exhorté ses fans à manger végétalien tout en montrant fièrement son jet privé de 150 millions de dollars.

La star est apparue dans une publicité sur Instagram faisant la promotion de Beyond Meat.

Dans le clip, elle semblait avaler diverses offres végétariennes tout en s’extasiant sur l’entreprise.

Kim – le « consultant en chef du goût » de Beyond Meat – a exhorté les fans à essayer de devenir végétarien, notant à la fois les avantages pour la santé et l’environnement.

« Je crois tellement en la mission de Beyond Meat que je suis intervenu pour aider avec mon plus grand atout : mon goût.

“Cette viande à base de plantes est non seulement incroyablement délicieuse, mais elle est également meilleure pour vous et meilleure pour la planète.

« C’est un simple changement qui fait une très grande différence. Et maintenant que je suis consultant en chef du goût chez Beyond Meat, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour aller au-delà.

Les fans ne l’achetaient pas, cependant, beaucoup la qualifiant d'”inauthentique”.

Hulu

Elle a récemment avoué qu’elle était « flexitarienne », et non végétalienne[/caption]

Hulu

Les fans ont critiqué la confession, alléguant qu’elle n’était tout simplement pas végétalienne[/caption]

Au-delà de la viande/Instagram

La star a également été critiquée pour avoir fait équipe avec Beyond Meat exhortant les fans à devenir végétaliens pour sauver la planète[/caption]