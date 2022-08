Les critiques de Fox News qualifient les paroles de “Renaissance” de Beyoncé de “viles”

Chaque fois que Beyoncé sort un album, tout le monde et leur maman sortent du bois pour donner leur grain de sel, surtout quand ils ont quelque chose de négatif à dire.

Pas plus de 24 heures après que l’équipe de Bey a annoncé qu’elle changerait les paroles du Renaissance suivre “Heated” sur les plaintes concernant l’utilisation répétée du terme capacitiste “spazz”, Fox Nouvelles les commentateurs ont condamné la chanteuse pour sa décision.

Dans l’épisode de lundi de L’Angle d’Ingraham, Brian Kilmeade de Fox News a demandé au contributeur Raymond Arroyo de se prononcer sur la situation. Sans surprise, cela a conduit à une conversation peu recommandable.

“Je laisserai le public choisir la partie offensante de ces paroles … Je vous défie”, a déclaré Arroyo, présentant la partie de la chanson dans laquelle Beyoncé chante, “Spazzin’ on that a–/ Spazz on that a–/ Dimples on ma hanche, des vergetures sur mon t-s/ Je bois mon eau, je m’occupe de mon biz/ Lundi, je suis surestimé, mardi, sur mon d-k/ Flip-flop, flippy, flip-floppin’ a-.