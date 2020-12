« Small Axe » du réalisateur Steve McQueen, une collection de cinq films centrés sur les expériences de la vie réelle de la communauté antillaise de Londres, a marqué dimanche avec la Los Angeles Film Critics Association, prenant la meilleure photo de 2020 et la meilleure cinématographie pour Shabier Kirchner.

« Nomadland » de la réalisatrice Chloe Zhao, avec Frances McDormand, a été finaliste du meilleur film lors de la réunion annuelle des critiques prestigieux, qui intervient quelques jours après que les critiques de New York aient salué « First Cow » comme le meilleur film de l’année.

Le réalisateur chinois Zhao a remporté le prix du meilleur réalisateur avec les critiques de Los Angeles, McQueen étant élu finaliste pour « Small Axe ».

Chadwick Boseman a été salué à titre posthume pour sa dernière performance cinématographique dans «Ma Rainey’s Black Bottom», en prenant le meilleur acteur. Le film Netflix a vu Glynn Turman, 73 ans, prendre le meilleur acteur de soutien, tandis que Viola Davis a été finaliste de la meilleure actrice.

Carey Mulligan a été nommée meilleure actrice pour son rôle dans le thriller comique noir « Promising Young Woman », avec Emerald Fennell prenant le meilleur scénario.

Yuh-jung Youn a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour son rôle de grand-mère aimante dans « Minari » de Lee Isaac Chung.

Le groupe de critiques influent a nommé « Parasite » comme meilleur film de 2019 et son créateur, Bong Joon-ho, meilleur réalisateur. Le film sud-coréen remporterait quatre Oscars – dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

« Soul » de Pixar, qui sortira sur Disney + le 25 décembre, a remporté la meilleure partition musicale pour Jon Batiste, Trent Reznor et Atticus Ross. « Soul » a été finaliste du meilleur film d’animation. Le film Apple TV + « Wolfwalkers » a remporté le prix du meilleur film d’animation.

Le drame historique russe « Beanpole » a été nommé meilleur film en langue étrangère et Sergey Ivanov a été finaliste du meilleur design de production. Le prix du meilleur design de production a été décerné à Donald Graham Burt pour «Mank» du réalisateur David Fincher.

En raison du COVID-19, la cérémonie annuelle de remise des prix de la Los Angeles Film Critics Association n’aura pas lieu cette année.

Claudia Puig, présidente de LAFCA, a salué « la petite hache sans précédent, résonnante et magistrale », le quintette de films thématiques de Steve McQueen « et » le talent artistique d’un groupe de cinéastes gagnants, merveilleusement diversifié et extrêmement talentueux « , dans un communiqué.