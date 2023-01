Les critiques de bougies de ce Dallas Toddler sur TikTok sont des joyaux absolus

Les enfants sont connus pour leur sincérité et leur honnêteté. Ce tout-petit utilise son nez pour donner des sceaux d’approbation aux bougies parfumées. Ses critiques simples mais honnêtes séduisent Internet. Sunday Kramer, basée à Dallas, n’a peut-être même pas encore deux ans, mais elle sait ce qu’est une bonne bougie quand elle en sent une. Qu’il s’agisse de marques domestiques comme Bath & Bodyworks ou de bougies parfumées de luxe de Tom Ford, Trudon et Jo Malone, Sunday a tout senti. Bien que ses critiques puissent n’être qu’un simple “Oui”, “Non” ou un “Oh sympa!” occasionnel, il est dit avec la plus grande sincérité et les utilisateurs de TikTok ont ​​​​fait confiance à son évaluation

Plusieurs vidéos TikTok de dimanche reniflant ces bougies sont devenues virales. En fait, son clip le plus populaire a amassé 10,7 millions de vues, a rapporté Business Insider. Les vidéos sont partagées par la mère de dimanche, Bri Kramer, sur son compte TikTok. Croyez-le ou non, ces critiques étaient assez involontaires au début. Les parents de Sunday l’avaient simplement emmenée dans un magasin de bougies après qu’elle eut développé un intérêt pour eux. Sans trop y penser, ils ont filmé sa réaction en reniflant les odeurs. “En fait, je l’ai posté juste avant d’aller me coucher un soir, puis je me suis réveillé le lendemain matin avec toutes les notifications”, a déclaré Bri, a rapporté Business. Initié. Elle a ajouté: “J’étais comme, ‘Je ne m’attendais pas à ça.'”

Si vous vous demandez si la sensation TikTok a un parfum préféré, c’est certainement le cas. Today.com a rapporté que Bri avait dit: «Quand elle avait environ 6 mois, je lui faisais sentir des épices dans le garde-manger. J’étais juste en train d’expérimenter pour voir si elle se souviendrait des parfums et si elle aurait une préférence, et elle l’a vraiment fait. Les parfums préférés du dimanche sont la cannelle et le matcha. Si ce n’était pas assez adorable, le tout-petit demande à les sentir tous les jours.

Les tout-petits comme Sunday aiment les bougies et gagnent l’admiration d’Internet, tandis que d’autres ont des préférences plus inhabituelles. Briar Beard, une fillette de trois ans, a vu une fois une poupée démon dans un magasin d’Halloween et a immédiatement décidé de l’adopter comme sa nouvelle meilleure amie. Elle a même nommé la poupée Chloé. Leur amitié inhabituelle est documentée sur le compte Instagram de Creepy Chloe et Briar et Internet s’amuse de leur amitié. La poupée n’est pas un jouet ordinaire. Il a des yeux rouges brillants, un visage échaudé et une tête chauve. Jetez un œil à ces amis inhabituels ici :

Feriez-vous confiance à la capacité d’un tout-petit à réviser des éléments ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici