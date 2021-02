Le hashtag #SuperSpreaderBowl a commencé à être tendance sur Twitter alors que les critiques ont appelé les fans sans masque et un manque perçu de distanciation sociale dans les gradins du Super Bowl 55.

Quelque 22 000 fans se sont rassemblés au Raymond James Stadium de Tampa dimanche soir pour regarder les Buccaneers de Tampa Bay affronter les Chiefs de Kansas City.

Peu de temps après le coup d’envoi, le jeu lui-même n’a pas été le seul à attirer l’attention sur les réseaux sociaux.

Des dizaines d’utilisateurs de Twitter qui regardaient depuis la sécurité de leur salon ont commencé à sonner sur la façon dont les tribunes du stade semblaient terriblement pleines pour un événement se déroulant au milieu d’une pandémie.

Une multitude de précautions ont été mises en place pour que les fans assistent au match en personne en toute sécurité, notamment en limitant la capacité à 30% et en exigeant des masques sauf lorsqu’ils mangent ou boivent.

CBS Sports a noté que les tribunes peuvent sembler plus pleines qu’elles ne le sont en réalité, car environ 30000 sièges étaient remplis de découpes en carton.

Le point de vente a également souligné que près d’un tiers des 25 000 participants réels – 7 500 – sont des travailleurs de la santé vaccinés invités par la NFL en guise de remerciement pour leur service pendant la crise sanitaire.

Mais cela n’a pas empêché les spéculations sur Twitter selon lesquelles le Super Bowl pourrait devenir l’un des plus grands événements de super-diffusion d’Amérique.

Le hashtag #SuperSpreaderBowl a commencé à avoir une tendance sur Twitter dimanche soir alors que les critiques dénonçaient un manque perçu de distanciation sociale dans les gradins du Super Bowl 55

Quelque 22000 fans se sont rassemblés au Raymond James Stadium de Tampa dimanche soir pour regarder les Buccaneers de Tampa Bay affronter les Chiefs de Kansas City

Plusieurs utilisateurs ont plaisanté en disant que le coronavirus remporterait la victoire la plus importante de la nuit

D’autres utilisateurs ont sarcastiquement suggéré que le coronavirus avait disparu par magie avant le match

Plusieurs utilisateurs ont plaisanté en disant que le coronavirus remporterait la victoire la plus importante de la nuit.

« Avec une foule aussi nombreuse, le vrai gagnant de ce #SuperBowl est COVID », a tweeté l’utilisateur Ahmed Ali.

« Félicitations à Covid pour avoir remporté le Super Bowl », a plaisanté un autre commentateur, Pauly Casillas.

D’autres utilisateurs ont écrit sarcastiquement que le coronavirus avait disparu par magie avant le grand match.

« Je ne peux pas croire que la Floride a trouvé un remède contre le COVID juste à temps pour emballer ce stade pour les #Superbowl Congrats !!! » a tweeté une femme nommée Lupe.

« Dieu merci, Covid est parti pour que nous puissions profiter du super bowl! merci covid !! ‘ a ajouté un autre critique.

La mairesse de Tampa, Jane Castor, a publié un décret le mois dernier exigeant que les masques soient portés à l’extérieur dans les zones de divertissement et de loisirs les plus populaires de la ville pendant les festivités du Super Bowl et les jours suivant l’événement.

Les personnes présentes au match étaient tenues de porter un masque tout le temps, à moins qu’elles ne mangent ou boivent.

Les huissiers tenant des pancartes ont appliqué les règles qui, à présent, devraient être une procédure opérationnelle standard.

Néanmoins, des contrevenants pouvaient être trouvés dans toutes les directions.

Des scènes similaires se sont déroulées la nuit précédente, alors que des milliers de fans assistaient à une fête de talonnage à l’extérieur du stade.

Les participants sans masque ont semblé imperturbables par le fait que les responsables de Tampa avaient mis en garde contre des amendes allant jusqu’à 500 dollars pour les contrevenants aux directives sanitaires locales.

C’est peut-être parce qu’il n’est pas clair si ces règles sont applicables en vertu d’un ordre du gouverneur Ron DeSantis qui empêche les fonctionnaires de percevoir des amendes pour avoir bafoué les restrictions liées à la pandémie.

Une multitude de précautions ont été mises en place pour que les fans assistent au match en personne en toute sécurité, notamment en limitant la capacité à 30% et en exigeant des masques sauf pour manger ou boire.

De nombreux fans ont été vus en train de bafouer les règles du masque dans le stade