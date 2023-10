Les États-Unis ont autorisé le ministre iranien des Affaires étrangères à se rendre à New York cette semaine pour s’adresser aux Nations Unies, suscitant la colère des critiques qui insistent sur le fait que l’administration Biden n’aurait jamais dû l’autoriser à entrer dans le pays.

“Des terroristes soutenus par l’Iran ont attaqué nos militaires et tiennent actuellement des Américains en otage, mais l’administration Biden a accordé un visa à un haut responsable iranien – accueillant ce régime sur le sol américain à bras ouverts”, a écrit le sénateur Joni Ernst, R-Iowa. sur la plateforme de médias sociaux X.

“L’apaisement doit cesser”, a-t-elle ajouté.

Fox News Digital a appris que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, se rendait à New York dès lundi pour une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU et a demandé au Département d’État pourquoi il était autorisé à entrer. Bien qu’il n’ait pas assisté à cette réunion, il est arrivé hier soir. L’agence de presse de la République islamique d’Iran a diffusé une vidéo du ministre à l’hôtel Millennium Hilton, en face des Nations Unies.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital qu’« en tant que pays hôte de l’ONU, les États-Unis sont généralement tenus, en vertu de l’accord de siège de l’ONU, de délivrer des visas aux représentants des États membres de l’ONU pour se rendre dans le district du siège de l’ONU ».

“Les Etats-Unis prennent au sérieux leurs obligations en tant que pays hôte de l’ONU en vertu de l’accord de siège de l’ONU”, a ajouté le porte-parole, soulignant que “les dossiers de visa sont confidentiels en vertu de la loi américaine”.

Jason Brodsky, directeur politique de l’organisation à but non lucratif United Against Nuclear Iran et chercheur non-résident au Middle East Institute, a écrit sur X qu’Amirabdollahian « a le sang des Américains sur les mains » et a critiqué l’administration Biden pour l’avoir délivré. un visa.

“Les États-Unis ont refusé un visa à son prédécesseur Javad Zarif en 2020”, a noté Brodsky, soulignant que les États-Unis n’étaient pas tenus de délivrer un visa à un dignitaire en visite “pour des raisons de sécurité, de terrorisme et de politique étrangère”.

“Il existe un précédent à cela et il aurait dû être utilisé dans cette affaire”, a écrit Brodsky. “Un scandale.”

Les exceptions mentionnées par Brodsky incluent le fait que l’administration Trump a refusé un visa à Javad Zarif, alors ministre iranien des Affaires étrangères, en 2020, mais plus célèbre encore lorsque le président Reagan, invoquant des problèmes de sécurité nationale, a refusé au président de l’Organisation de libération de la Palestine de l’époque, Yasser Arafat, un visa pour visiter l’ONU. en 1988.

Le secrétaire d’État de Reagan, George P. Shultz, avait cité les « associations avec le terrorisme » comme le principal facteur ayant motivé le refus de visa à Arafat, rapportait le Washington Post à l’époque.

L’ADMINISTRATEUR DE BIDEN EST PRÊT À PERMETTRE À L’IRAN L’EXPIRATION DES SANCTIONS DE L’ONU SUR LE PROGRAMME DE MISSILES BALISTIQUE : « ÉNORME VICTOIRE POUR TÉHÉRAN »

Même si l’administration Biden a déclaré que l’Iran n’était pas directement impliqué dans la planification des attaques terroristes du Hamas contre Israël, elle a continué de souligner qu’elle tient l’Iran pour responsable du financement du Hamas et de l’habilitation du groupe. L’Iran entretiendrait près de deux douzaines de groupes mandataires au Moyen-Orient, y compris les Houthis au Yémen, qui ont récemment tenté de lancer une attaque contre Israël que la marine américaine a contrecarrée.

Les relations et les relations de l’administration Biden avec l’Iran ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite d’une attaque terroriste du Hamas contre Israël, beaucoup accusant l’approche de Biden d’apaisement avec l’Iran dans le cadre des négociations pour un accord nucléaire renouvelé comme un facteur ayant permis à l’attaque de se produire.

Brooke Singman de Fox News Digital a contribué à ce rapport.