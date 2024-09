Les critiques critiquent la comédie d’action de Dave Bautista

Dave Bautista dans « The Killer’s Game ». Lionsgate Films

La nouvelle comédie d’action de Dave Bautista Le jeu des tueurs est la cible des critiques.

Bautista, bien sûr, a joué Drax dans le Les Gardiens de la Galaxie trilogie et plus tôt cette année, il a joué dans Dune : Deuxième partie et Mon espion : la ville éternelle. Le jeu du tueur retrouve Bautista jouant à nouveau dans le monde du film d’action aux côtés de son Les Gardiens de la Galaxie Pom Klementieff, co-star du film, ainsi que Sofia Boutella, Terry Crews et Ben Kingsley. Le film est réalisé par JJ Perry.

La logline pour Le jeu du tueur « Lorsque le tueur à gages Joe Flood (Dave Bautista) apprend qu’il est atteint d’une maladie incurable, il décide de prendre les choses en main, en s’attaquant lui-même à lui-même. Mais lorsque les tueurs à gages qu’il a engagés visent également son ex-petite amie (Sofia Boutella), il doit repousser une armée de collègues assassins et reconquérir l’amour de sa vie avant qu’il ne soit trop tard. »

À partir de samedi, Tomates pourries les critiques ont éclaboussé Le jeu du tueur avec une note de 32 % « pourri » basée sur 22 avis. RT Le score d’audience, qui est voté par les utilisateurs vérifiés, n’est pas encore disponible.

Le jeu du tueur est la dernière sortie de Lionsgate, qui a distribué les flops au box-office Les frontières et Le corbeau en août. Le jeu du tueurquant à lui, est projeté par Date limite gagner entre 2,5 et 3 millions de dollars dans 2 623 cinémas nord-américains et débute à la 7e place du box-office ce week-end.

Selon la publication commerciale, Le jeu du tueur dispose d’un budget de production inférieur à 30 millions de dollars avant impression et publicité.

Que disent les meilleurs critiques à propos de « The Killer’s Game » ?

Parmi les critiques de critiques sur Tomates pourriesAlfonso Duarte de Le verdict du film écrit : « Un film d’action sans suspense et une comédie dénuée de rires, Le jeu du tueur « Cela ressemble à un abri fiscal déguisé en film. »

De plus, Glenn Kenny de Le New York Times écrit que le film aurait peut-être eu une chance si la star d’action Keanu Reeves avait été présente.

« Si ces concepts fonctionnent assez bien dans les films mettant en vedette Keanu, ici ils tombent à plat », écrit Kenny. « La chorégraphie de l’action est plus que passable, même si Perry ajoute des niveaux de gore et de démembrement dignes d’un film grindhouse dans un effort douteux pour augmenter le quotient de frisson.

Pendant ce temps, Frank Scheck de Le Hollywood Reporter écrit : «Le jeu du tueur a un air de familiarité fatiguée qui fait qu’il perd son accueil bien avant sa conclusion.

Parmi les critiques positives de Le jeu du tueurNoah Berlatsky de Le Chicago Reader écrit : « Ce qui fait vraiment le succès du film, c’est Bautista, qui projette une douceur réconfortante même lorsqu’il casse la jambe d’un type en deux, et une brutalité intimidante même lorsqu’il a du mal à flirter par SMS. »

Classé R, Le jeu du tueur est diffusé dans les cinémas du pays.

