Les critiques critiquent « Horizon Chapitre 2 » de Kevin Costner dans les premières critiques après sa première à Venise

Kevin Costner dans « Horizon : une saga américaine – Chapitre 2 ». Festival du Film de Venise/New Line Cinema

Les premières critiques du film de Kevin Costner Horizon : Saga américaine : Chapitre 2 sont sortis après leur première au Festival du Film de Venise samedi et les critiques restent peu impressionnés.

Horizon Chapitre 2 bien sûr, c’est le deuxième des quatre chapitres prévus sur l’expansion de l’Ouest américain. La saga est co-écrite, interprétée et réalisée par Costner.

Horizon Chapitre 2 a été retiré de sa date de sortie prévue le 16 août après Horizon Chapitre 1 Le film a eu un mauvais résultat après sa sortie dans les salles nord-américaines le 28 juin, engrangeant 11 millions de dollars lors de son premier week-end. Pour couronner le tout, le film a reçu plusieurs critiques négatives.

Horizon Chapitre 1 Le film a officiellement terminé sa tournée dans les salles américaines le 8 août, avec un chiffre d’affaires de 29 millions de dollars. Combiné à 2,4 millions de dollars de ventes de billets à l’international, le film a généré un box-office mondial de 31,5 millions de dollars.

Leslie Felperin de Le Hollywood Reporter a été parmi les premiers critiques à passer en revue Horizon Chapitre 2 après sa première à Venise. Et tandis que Felperin a déclaré que le deuxième chapitre est « plus amusant à regarder » que Horizon Chapitre 1les observations du critique n’étaient pas bonnes.

« Cette deuxième tranche de trois heures de feuilleton télévisé sur le thème du Far West, présentée en première à Venise, présente fondamentalement les mêmes problèmes que son prédécesseur : trop de préparation et pas assez de résultats ; un montage irrégulier qui ne fait que souligner le manque d’harmonie entre ses différents volets narratifs ; et des valeurs de production teintées de clichés qui le font souvent paraître ringard et démodé, et pas dans le bon sens », écrit Felperin.

VENISE, ITALIE – 07 SEPTEMBRE : (de gauche à droite) Isabelle Fuhrman, le réalisateur Kevin Costner, Abbey Lee et Georgia … [+] MacPhail assiste au tapis rouge de « Horizon : une saga américaine – Chapitre 2 » lors du 81e Festival international du film de Venise à la Sala Giardino le 7 septembre 2024 à Venise, en Italie. (Photo de Daniele Venturelli/WireImage) Image de fil

Les autres critiques de « Horizon 2 » ne sont pas beaucoup plus positives

Parmi les autres critiques des principales publications commerciales d’Hollywood qui examinent Horizon Chapitre 2 était Jessica Kiang de Variétéqui restait frustré par l’épopée western ambitieuse de Kevin Costner.

En résumé Horizon Chapitre 2Kiang, comme THR elle a trouvé des choses positives à dire dans sa critique, mais a finalement démoli le film.

« Malgré une technique occidentale souvent superbe et à l’ancienne, le deuxième volet de plus de trois heures du projet passionné de Costner est tout aussi difficile à manier et déroutant que le premier », écrit Kiang.

Pendant ce temps, le titre de la critique du film par Les Wrap Ben Croll lit en partie : « La suite lente et plate de Kevin Costner n’est pas susceptible de gagner de nouveaux fans. »

Croll également appelé Horizon Chapitre 2 « plus un feuilleton qu’un spectacle. »

Horizon Chapitre 2— projeté hors compétition — a clôturé la 81e édition du Festival international du film de Venise.

Horizon : Une saga américaine – Chapitre 2 attend toujours une date de sortie aux États-Unis.

