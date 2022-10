Les critiques craignent que le prince saoudien cherche une couverture juridique avec le titre de Premier ministre

Kay Nietfeld / alliance photo via Getty Images

Le prince Mohammed bin Salman a reçu le nouveau titre de Premier ministre d’Arabie saoudite.

La nomination intervient alors que le président Joe Biden débat de la question de savoir si le prince est éligible à l’immunité contre les poursuites en Amérique.

Le dirigeant de 37 ans a été la cible de multiples poursuites aux États-Unis, notamment pour le meurtre de Jamal Khashoggi.

Le nouveau titre de Premier ministre du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, annoncé cette semaine, pourrait s’avérer plus important à l’étranger qu’à l’intérieur du royaume où il exerce déjà un pouvoir énorme.

La nomination par décret royal intervient alors que l’administration du président américain Joe Biden débat de la question de savoir si le prince Mohammed peut prétendre à l’immunité contre les poursuites intentées devant les tribunaux américains.

Avant l’annonce du changement de titre du prince Mohammed, un juge avait donné aux avocats américains le 3 octobre la date limite pour déposer une “déclaration d’intérêt” sur la question de l’immunité. Mais vendredi, citant la nouvelle position du prince Mohammed, l’administration a demandé 45 jours supplémentaires pour se décider, selon un dossier judiciaire consulté par l’AFP.

Le dirigeant de facto, âgé de 37 ans, du plus grand exportateur mondial de brut a été la cible de multiples poursuites judiciaires aux États-Unis ces dernières années, notamment pour le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul, qui l’a temporairement transformé en un paria en Occident.

Ses avocats ont fait valoir qu’il “siège au sommet du gouvernement saoudien” et qu’il bénéficie donc de l’immunité.

LIRE | Un doctorant saoudien condamné à 34 ans de prison pour avoir suivi et retweeté des militants

Les militants des droits de l’homme et les critiques du gouvernement ont immédiatement émis l’hypothèse cette semaine que faire du prince Mohammed Premier ministre était une tentative éhontée de renforcer la revendication d’immunité et de contourner l’exposition juridique.

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de l’ONG fondée par Khashoggi, Democracy for the Arab World Now (DAWN), a déclaré à l’AFP qu’il s’agissait d’un “dernier effort pour lui créer un nouveau titre” – en d’autres termes, “un titre”. stratagème de lavage”.

Les responsables saoudiens n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur cette décision.

Frappez les escouades et les hacks

En octobre 2020, deux ans après la mort de Khashoggi, DAWN a déposé une plainte aux États-Unis avec la fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, accusant le prince Mohammed d’être impliqué dans un « complot » qui a conduit à l’enlèvement, ligotage, drogué, torturé et assassiné de Khashoggi. .

L’année dernière, Biden a déclassifié un rapport de renseignement selon lequel le prince Mohammed avait approuvé l’opération contre Khashoggi, une affirmation que les autorités saoudiennes nient.

Les menaces légales contre le prince Mohammed devant les tribunaux américains vont au-delà de Khashoggi.

Il a également été nommé dans un procès intenté par Saad al-Jabri, un ancien haut responsable du renseignement qui est tombé en disgrâce lorsque le prince Mohammed a manœuvré pour devenir le premier à accéder au trône en 2017.

Cette plainte accuse le prince Mohammed d’avoir tenté de ramener Jabri en Arabie saoudite après son exil au Canada – puis, lorsque cela n’a pas fonctionné, “d’avoir déployé une escouade” pour le tuer sur le sol canadien, un complot déjoué alors que la plupart des volontaires – Les assaillants ont été refoulés à la frontière.

Dans une autre affaire encore, le prince Mohammed a été accusé par la journaliste libanaise Ghada Oueiss d’avoir participé à un stratagème visant à pirater son appareil mobile et à diffuser des “images personnelles volées” pour la diffamer et l’empêcher de faire des reportages sur des questions relatives aux droits humains.

La question de l’immunité a semblé avoir atteint son paroxysme au cours de l’été, lorsqu’un juge américain a donné à l’administration de Biden jusqu’au 1er août pour dire si elle croyait que le prince Mohammed était qualifié.

Après que Biden se soit rendu en Arabie saoudite en juillet, abandonnant une promesse précédente de transformer l’Arabie saoudite en “paria”, son administration a demandé 60 jours supplémentaires pour décider de se prononcer sur la question.

En supposant que la deuxième prolongation de 45 jours demandée vendredi soit accordée, le nouveau délai tombera à la mi-novembre.

“En contrôle” à la maison

Avant l’annonce de cette semaine, le prince Mohammed, souvent désigné par ses initiales “MBS”, avait été vice-Premier ministre et ministre de la Défense, gérant d’importants portefeuilles allant de l’énergie à la sécurité et au-delà.

Peu de choses devraient changer à l’intérieur du royaume à la suite de son nouveau titre, a déclaré Umar Karim, expert en politique saoudienne à l’Université de Birmingham.

“MBS contrôlait déjà complètement la situation et il n’y avait aucune menace en tant que telle contre laquelle il pourrait être contré en devenant Premier ministre”, a déclaré Karim.

LIRE | De partenaire américain à paria et inversement : le puissant prince héritier saoudien Mohammed bin Salman

Dans le même temps, il n’est pas clair si le fait de devenir Premier ministre renforcera de manière significative la revendication d’immunité du prince Mohammed, étant donné que le roi Salmane reste chef de l’État.

Des observateurs ont souligné que le roi Salmane a présidé une réunion du cabinet le jour même où la promotion du prince Mohammed a été annoncée.

Même si la question de l’immunité est résolue aux États-Unis, elle risque de se poser dans d’autres pays.

En juillet, un groupe d’ONG a déposé une plainte en France alléguant que le prince Mohammed était complice de la torture et de la disparition forcée de Khashoggi.

Ils ont déclaré que les accusations pourraient être poursuivies en France, qui reconnaît la compétence universelle.

Le prince Mohammed “n’a pas l’immunité de poursuites car en tant que prince héritier, il n’est pas chef de l’Etat”, ont-ils déclaré.