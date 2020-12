Les critiques ont critiqué la publicité de Noël caritative du NHS pour avoir montré des médecins se battant pour sauver la vie du Père Noël, affirmant que cela « effraierait les petits ».

Le film, intitulé The Gift, représente un vieil homme barbu inconscient sur un lit d’hôpital portant un masque à oxygène alors que des médecins du NHS en EPI complet tentent de le faire revivre.

Il se révèle plus tard être le père Noël qui a été soigné par le personnel dévoué du NHS.

Les téléspectateurs ont interprété la présence de masques à oxygène et de tubes comme un signe que le Père Noël souffrait d’un coronavirus – dans un geste qualifié de « insensible » par les parents inquiets.

Plusieurs jeunes téléspectateurs craignaient d’être traumatisés en pensant que le Père Noël allait mourir et ont exhorté l’organisme de bienfaisance à laisser les enfants profiter de la saison des fêtes « sans leur donner des problèmes d’adultes à gérer ».

Dans l’annonce, on voit le vieil homme barbu – dont l’identité n’est pas encore connue – se réveiller avec des tubes d’oxygène sur le visage, alors qu’une infirmière portant un masque lui demande comment il se sent.

L’annonce décrit ensuite sa lente récupération alors qu’il a progressivement aidé à sortir d’un fauteuil roulant et guidé dans l’hôpital.

Il utilise un déambulateur pour se déplacer dans un plan ultérieur.

Pendant qu’il récupère, il reçoit une carte de remise en forme signée « Rudy » – un clin d’œil à son renne Rudolph – et est plus tard vu en train de lire des lettres adressées « au Père Noël » avec une longue liste de noms.

Finalement, il est autorisé à rentrer chez lui, et il sort avec précaution de l’hôpital, se tournant pour saluer les infirmières qui s’occupaient de lui.

Dans le dernier plan, l’infirmière qui s’est occupée de lui tout au long reçoit un cadeau, avec une note qui se lit comme suit: « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous tous », signé « Père Noël » – et la véritable identité de son récent patient lui vient.

La publicité visait à célébrer le personnel et les bénévoles du NHS qui se sont battus sans relâche sur les lignes de front des coronavirus pendant la pandémie.

Mais les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer sa représentation du Père Noël.

Ken Simpson-Hay a écrit: « Le NHS a maintenant détourné le Père Noël et lui a donné Covid pour collecter des fonds pour leur organisation caritative.

«Quelqu’un a pensé que c’était une bonne idée. Garanti d’effrayer les petits s’ils le regardent.

Idée dégoûtante qui cible les peurs des très jeunes. But contre son camp massif. ‘

Linda a ajouté: Êtes-vous tellement trompé sur votre propre battage médiatique que vous ne pouvez pas voir à quel point c’est dégoûtant NHS? La publicité doit être supprimée immédiatement. »

Andrea Hodgkinson a simplement écrit: Faible, très faible.

Un autre utilisateur de Twitter a critiqué l’annonce comme étant une «erreur de calcul» en écrivant: «C’est dégoûtant. Les enfants n’ont-ils pas assez de soucis pour le moment?

« Quelle terrible erreur de calcul insensible de la part des organisateurs caritatifs du NHS.

«Combien d’enfants vont être amenés aux larmes en pensant que le Père Noël va mourir?

Janet Bradley a déclaré: « Seuls les psychopathes peuvent faire cela aux enfants juste pour manipuler leur peur et leur conformité. »

Kim Paterson a exhorté l’organisme de bienfaisance à « arrêter de traumatiser les enfants » et a déclaré: « Laissez-les profiter de Noël et du père Noël sans leur donner également des problèmes d’adultes à traiter. »

NHS Charities soutient le personnel à travers le Royaume-Uni. Le capitaine Sir Tom Moore a collecté des millions pour le NHS au plus fort de la pandémie de coronavirus en faisant des tours de son jardin.

La publicité n’a été financée par aucun des fonds recueillis par le capitaine Tom.

La publicité, placée sur le morceau People Help The People du chanteur britannique Birdy, a été publiée dans le cadre de la campagne Gifts That Give Back, où les gens sont invités à envoyer des cadeaux au personnel du NHS après une année aussi difficile.

Le co-fondateur de Wonder Adventures in Lymm, Warrington, qui est un Père Noël, a déclaré au Daily Telegraph: « Notre point de vue a été que le Père Noël dirait qu’en raison de sa magie et de sa sagesse, il serait protégé de Covid et ne courrait aucun risque de les enfants peuvent s’attendre à ce que Noël se déroule normalement.

« Nous avons pensé que c’était un message beaucoup plus positif étant donné que toute l’histoire est un fantasme – pourquoi vous feriez du Père Noël une victime de Covid me dépasse.

« J’ai l’impression que les gens cherchent des raisons pour rendre ce Noël pire plutôt que meilleur – c’est dingue. »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’organisme de bienfaisance a déclaré: « Nous sommes ravis de partager notre campagne de Noël et notre vidéo, qui ont été rendues possibles grâce à de généreux partenaires de la marque.

« Nous adorons l’annonce et la dédions à tous les travailleurs du NHS qui ont tout donné pour prendre soin de nous et nous protéger. »

Le PDG de NHS Charities Together, Ellie Norton a déclaré: « Des centaines de milliers d’employés du NHS travailleront à Noël et au Nouvel An.

« Le public a répondu magnifiquement jusqu’à présent à notre appel, nous aidant à lever plus de 150 millions de livres sterling. Mais avec l’impact continu de Covid, le besoin est toujours là.

NHS Charities donne 1 million de livres sterling par jour au NHS, fournissant des fonds vitaux pour aider le NHS à faire plus.

Par le biais de NHS Charities Together, les organisations caritatives membres collaborent à des campagnes nationales de collecte de fonds et de plaidoyer, telles que la célébration de l’anniversaire du NHS chaque année le 5 juillet avec le NHS Big Tea.