Les critiques acerbes d’Axelrod témoignent des tensions persistantes entre Obama et Biden

Les tensions persistantes entre les équipes Biden et Obama ont éclaté au grand jour cette semaine lorsque le proche conseiller politique de l’ancien président, David Axelrod, a déclaré que le président Biden devrait envisager de se retirer de la réélection pour le bien du pays.

L’ancien chef de cabinet de Biden à la Maison Blanche et confident de longue date de Biden, Ron Klain, a répliqué, se plaignant des critiques pointues passées d’Axelrod à l’égard du président.

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont balayé les commentaires d’Axelrod, soulignant que l’ancien président Obama se trouvait dans une situation électorale difficile un an avant sa réélection et qu’il avait quand même gagné.

Mais les critiques et l’attention médiatique portées à un sondage du New York Times/Sienna College montrant Biden derrière Trump dans cinq États charnières, qui ont motivé les remarques d’Axelrod, ont clairement été une nuisance.

La Maison Blanche a publié quelques jours plus tard une note critiquant l’accent mis par les médias sur un sondage un an après les élections, tout en notant que les sondages et les experts avaient prédit une « vague rouge » en 2022 pour les élections de mi-mandat qui ne s’est jamais concrétisée.

Un ancien de Biden à la Maison Blanche a décrit un « roulement des yeux » collectif de Biden World lorsqu’une « tête parlante démocrate » fait des remarques comme celles d’Axelrod.

« Chaque fois que quelqu’un illumine la Maison Blanche, la campagne ou l’administration mais n’a pas à faire de réel travail, il y a une sorte d’effet de roulement des yeux. Comme peut-être retrousser vos manches et entrer dans l’arène », a déclaré la source.

L’ancien élève, qui a demandé l’anonymat pour parler franchement, a déclaré qu’Axelrod aurait dû garder ses commentaires pour lui, étant donné que l’ancien conseiller d’Obama pense globalement que Biden a fait du bon travail en tant que président.

« Bien sûr, il y a un million de choses sur lesquelles vous pouvez critiquer l’administration chaque jour. Mais dans l’ensemble, David Axelrod, vous pensez que Biden fait du bon travail, mais peut-être gardez-vous sous silence votre opinion à 10 pour cent alors que les 90 pour cent disent qu’il fait du bon travail », a déclaré l’ancien élève. « Pourquoi avez-vous une capacité innée à vous concentrer sur les 10 % ? »

Mais chaque fois qu’il y aura des critiques acerbes à l’encontre de Biden de la part de quelqu’un dans ObamaWorld, il y aura de l’attention.

Des sources des camps d’Obama et de Biden ont déclaré à The Hill que même s’il y a eu des tensions au fil des années, il y a aussi du respect et du soutien. Et des sources suggèrent qu’Axelrod ne représente pas toute l’équipe de l’ancien patron.

Ce qui a été décrit comme un roulement des yeux collectif était un rappel d’anciennes tensions.

Biden a été vice-président d’Obama pendant huit ans, mais l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton était la candidate démocrate en 2016 – et non la vice-présidente.

Biden a écrit dans son livre de 2017, «Promise Me, Dad», qu’Obama «avait subtilement pesé contre» une candidature à la Maison Blanche en 2015 et il pensait à l’époque qu’Obama avait conclu que Clinton serait la candidate.

Dans son livre de 2023 sur Biden, « The Last Politician », l’auteur Franklin Foer a écrit sur la façon dont Biden s’est efforcé d’étendre l’empathie et le respect à sa vice-présidente, Kamala Harris, car cela ne lui a pas toujours été accordé lorsqu’il a occupé ce poste..

“[B]”Iden voulait traiter Harris avec le respect qu’il estimait que Barack Obama ne lui avait pas accordé”, a écrit Foer. «Il a tenu à l’appeler le vice-président, par opposition à mon vice-président. Il tenait à lui demander son avis lors des réunions et à s’assurer que son bureau était tenu au courant.

L’idée selon laquelle Biden est constamment sous-estimé par son parti, par les médias et par certains anciens élèves d’Obama est un thème récurrent de cette présidence, selon des sources interrogées par The Hill.

“Avant [Axelrod’s] commentaires, il y avait toujours des tensions entre le personnel à tous les niveaux. Il y a là une tension entre les deux camps, c’est sûr, qui a toujours existé », a déclaré un ancien membre de la campagne Biden 2020.

Un ancien collaborateur de l’administration Obama a reconnu qu’« il y a toujours des tensions là-bas » et a décrit la dynamique des assistants Obama-Biden comme le résultat d’une Maison Blanche d’Obama qui avait « les coudes pointus » et un cercle restreint « difficile à pénétrer » pour l’équipe de Biden.

« Vous avez beaucoup d’ego, et il y a donc l’échauffement, puis le spectacle principal. L’undercard et l’événement principal. Il y a toujours cette dynamique entre la présidence et le personnel de la vice-présidence », a déclaré la source.

L’ancien ancien de la campagne Biden 2020 a décrit une préoccupation au siège de la campagne de Biden à Philadelphie cette année-là avec « Pod Save America », un podcast animé par d’anciens membres du personnel d’Obama, dont Jon Favreau et Jon Lovett.

“Tout le monde à Philadelphie était un peu obsédé par ces gars parce qu’ils chiaient toujours sur Biden et donnaient le bénéfice du doute aux autres candidats”, a déclaré la source.

Pourtant, plusieurs sources qui ont parlé à The Hill ont minimisé l’impact de toute friction.

“Je pense qu’il y a encore beaucoup de respect”, a déclaré une source ayant participé à la campagne d’Obama.

Axelrod s’est déjà mis sous la peau de Biden. Il est un incontournable des médias sociaux et de la télévision par câble, dont le succès en tant qu’analyste politique se reflète en partie dans sa volonté de formuler des critiques sévères à l’égard de son propre parti.

Foer a souligné dans son livre que Biden estimait qu’Axelrod ne lui avait pas donné « une juste secousse ».

« Il s’est plaint du manque de substituts à la télévision pour le défendre. L’une de ses fixations était les apparitions de David Axelrod sur CNN. Il faisait partie de la foule d’Obama, et Biden s’est plaint à un ami qu’il n’avait toujours pas été équitablement secoué par ce type », a écrit Foer.

L’ancien assistant de campagne de Biden 2020 a déclaré que les commentaires d’Axelrod ont probablement enthousiasmé l’équipe de Biden, affirmant qu’ils placent le personnel junior dans une position compétitive qu’ils aiment.

“Ils aiment pouvoir dire : ‘Vous pensiez tous que nous ne pouvions pas gagner les primaires, vous pensiez tous que nous ne pouvions pas battre Trump, vous pensiez qu’une vague rouge allait arriver, vous pensiez qu’il ne pourrait pas ramener le bipartisme.’ “, a déclaré la source.

D’autres voix auxquelles The Hill s’est adressé ont souligné qu’Axelrod ne parle pas au nom d’Obama ou de nombreux membres de son équipe. Axelrod a depuis déclaré qu’il était exagéré de dire qu’il avait dit à Biden d’abandonner.

L’ancien conseiller d’Obama, Jim Messina, qui partage souvent son soutien à Biden sur les réseaux sociaux et les experts, a rejeté lundi sur CNN les récents sondages négatifs, faisant ainsi un clin d’œil à Biden.

Un autre ancien collaborateur de Biden à la Maison Blanche a déclaré à The Hill que les équipes de Biden et d’Obama sont en contact « presque quotidiennement » et que l’équipe d’Obama est venue en grande partie pour défendre et soutenir le président actuel.

« J’ai l’impression que c’est simplement un thème qui a été en quelque sorte répété au sein de l’administration Biden, que cette administration a été sous-estimée. Mais je ne pense pas que ce soit une réflexion ou un coup de pouce pour l’équipe d’Obama”, a déclaré la source.

Obama a vanté cette semaine le travail de l’administration Biden en matière d’intelligence artificielle. En juin, l’ancien président a participé à deux vidéos de collecte de fonds pour la campagne de réélection de Biden.

À cette époque, son conseiller Eric Schultz a publié une déclaration sur la façon dont Obama « a hâte de soutenir les démocrates lors des élections de l’automne prochain, et aucune course n’a de plus grands enjeux que la réélection du président Biden ». Il a ajouté que l’équipe d’Obama « choisit délibérément nos moments » parce que son « objectif est de faire bouger les choses ».

La plupart des personnes qui travaillent ou ont travaillé pour Biden sont d’anciens élèves d’Obama. Cela inclut Klain, qui a aidé Obama à préparer le débat en 2008 et qui fut plus tard son tsar contre Ebola.

L’actuel chef de cabinet de Biden, Jeff Zients, était directeur du Conseil économique national pour Obama, et sa directrice de campagne, Julie Chavez Rodriguez, a travaillé pour l’administration Obama en tant que directrice adjointe de l’engagement public. Son ancienne directrice de campagne, Jen O’Malley Dillon, qui est aujourd’hui chef de cabinet adjoint de Biden, a travaillé sur la campagne d’Obama en 2012 en tant que directrice de campagne adjointe.

Un assistant qui a travaillé pour les deux présidents a reconnu qu’il y avait parfois des tensions, mais a déclaré qu’elles étaient facilement mises de côté – surtout après un succès électoral comme celui remporté par les démocrates mardi.

« Ces tensions semblent beaucoup plus tangentielles après un mardi soir comme celui que nous venons de vivre. En jouant avec les marges sur ce que vous pensez et ce que vous voulez que le Parti démocrate soit, tout cela est bien quand vous gagnez comme nous avons gagné mardi soir », a déclaré la source.

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, a nié l’existence de tensions entre les camps de Biden et d’Obama.

« Personne n’a été un plus fervent partisan de l’administration Biden-Harris et de son programme que le président Obama, son équipe et les vétérans de l’administration Obama-Biden », a déclaré Bates.

Cette histoire a été mise à jour à 10h23