Les personnes atteintes de certaines maladies génétiques sont susceptibles de présenter des symptômes significatifs d’autisme tels que des difficultés sociales et de communication ou des comportements répétitifs, même s’ils ne répondent pas à tous les critères de diagnostic, selon une étude internationale.

L’étude menée par des chercheurs de l’Université de Cardiff suggère que les services cliniques doivent s’adapter afin que les personnes diagnostiquées avec des maladies génétiques liées à l’autisme ne se voient pas refuser l’accès à un soutien et à des interventions vitales. Publiée dans The American Journal of Psychiatry, l’étude a analysé les données de 547 personnes qui avaient reçu un diagnostic de l’une des quatre maladies génétiques, également connues sous le nom de variantes du nombre de copies (CNV), associées à un risque élevé d’autisme – suppression 22q11.2, Duplication 22q11.2, suppression 16p11.2 et duplication 16p11.2.

Les variantes du nombre de copies se produisent lorsqu’une petite section de l’ADN d’une personne est manquante ou dupliquée. Certaines CNV ont été liées à une gamme de problèmes de santé et de développement. Ils peuvent être hérités mais peuvent également se produire au hasard. Les résultats ont montré une prévalence élevée de l’autisme chez les personnes atteintes de ces quatre maladies génétiques, allant de 23% à 58%.

La prévalence de l’autisme dans la population générale est de 1%. En utilisant des seuils cliniques, l’équipe a également découvert que 54% des personnes atteintes de ces maladies génétiques qui ne répondaient pas à tous les critères de diagnostic de l’autisme présentaient néanmoins des niveaux élevés de symptômes autistiques.

Il y avait également une variabilité considérable des symptômes de l’autisme entre ceux qui avaient la même maladie génétique. «Notre étude montre qu’une approche individualisée est nécessaire pour évaluer les besoins des personnes atteintes de maladies génétiques», a déclaré Samuel Chawner, basé au MRC Center for Neuropsychiatric Genetics and Genomics de l’Université de Cardiff. « Bien que beaucoup de ceux qui ont été inclus dans cette étude n’auraient pas satisfait à tous les critères qui définissent une personne comme étant autiste, plus de la moitié des personnes atteintes de ces maladies génétiques présentaient des symptômes importants associés – tels que des difficultés sociales et de communication ou comportements répétitifs. «

Les données de l’étude ont été regroupées à partir de huit centres de recherche clinique à travers le monde, qui avaient utilisé le «Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)» et des tests de QI sur les participants à l’étude.

L’ADI-R est utilisé à l’échelle internationale dans la recherche ainsi que dans les milieux cliniques pour faire des diagnostics d’autisme. Il implique une entrevue avec le parent ou le tuteur et pose des questions sur les antécédents de développement de l’enfant dans les domaines des compétences sociales, des compétences de communication et des comportements répétitifs.