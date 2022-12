Les crises graves augmentent, en particulier parmi les minorités

En outre, il y a “une plus grande reconnaissance des crises, y compris des crises non convulsives, par la communauté médicale et le grand public”, a déclaré Tantillo, professeur adjoint de neurologie au Baylor College of Medicine de Houston.

Ce sont les principaux résultats d’une nouvelle recherche portant sur les hospitalisations pour état de mal épileptique de 2010 à 2019 aux États-Unis. L’état de mal épileptique fait référence à une crise qui dure plus de 5 minutes. Certaines personnes peuvent avoir des convulsions pendant cet état, tandis que d’autres peuvent sembler confuses ou avoir l’air de rêver. L’état de mal épileptique est une urgence et nécessite un traitement à l’hôpital.

LUNDI 5 décembre 2022 (HealthDay News) – Un nombre croissant d’Américains souffrent de crises prolongées et potentiellement mortelles connues sous le nom d’état de mal épileptique, et les Noirs sont près de deux fois plus susceptibles de subir ces crises que les Blancs.

Pour l’étude, les chercheurs ont examiné près de 490 000 hospitalisations pour état de mal épileptique. Ces taux ont augmenté de manière significative au cours de la période d’étude, en particulier parmi les minorités.

De plus, les minorités qui souffraient d’état de mal épileptique étaient plus susceptibles d’avoir besoin de traitements avancés, y compris un tube respiratoire ou un tube d’alimentation.

“J’ai été surpris de voir que les disparités dans l’incidence de l’état de mal épileptique pour les minorités ont malheureusement persisté et même augmenté de 2010 à 2019 malgré une plus grande prise de conscience de l’état de mal épileptique et des crises, et des changements d’assurance avec une couverture croissante au fil du temps”, a déclaré Tantillo.

Les personnes âgées étaient jusqu’à six fois plus susceptibles de mourir pendant une hospitalisation avec un état de mal épileptique et étaient plus susceptibles d’avoir besoin de sondes respiratoires ou de sondes d’alimentation, par rapport aux personnes plus jeunes souffrant de ces crises, selon l’étude.

Les chercheurs ont également noté que les moniteurs d’électroencéphalogramme (EEG), qui enregistrent l’activité électrique dans le cerveau, étaient plus largement disponibles pour les personnes à revenu élevé ou celles traitées dans les hôpitaux universitaires urbains.